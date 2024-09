Não se preocupe: nossas avaliações são cientificamente validadas e são projetadas para serem envolventes, justas e relevantes para cada vaga. Nós utilizamos avaliações para medir habilidades e competências que não costumam ser evidentes durante as entrevistas. Essa etapa do processo permite que você realmente demonstre quem é e que valor pode trazer para a função que irá desempenhar.

Na IBM, temos orgulho dos mais de 100 anos de trabalho em prol da diversidade, inclusão e igualdade no ambiente de trabalho. Essa herança e nosso compromisso contínuo de promover a equidade no ambiente de trabalho influenciam nossa abordagem de avaliação. Reconhecemos o valor que uma força de trabalho diversificada traz para a IBM e nossos IBMistas e, por isso, não temos uma política ou procedimento uniforme no que diz respeito à concessão de acomodações ou ajustes para avaliações ou entrevistas de pessoas com deficiência. Em vez disso, no início do processo de avaliação, fornecemos orientações sobre as expectativas para sua experiência de avaliação.

Se você é uma pessoa com deficiência, poderá se identificar de forma confidencial e fornecer detalhes sobre sua solicitação de acomodação ou ajuste para concluir o processo de avaliação.



Nossa equipe irá revisar os detalhes de suas necessidades e trabalhará com você nas opções de acomodação ou ajuste para sua candidatura.