ما المقصود بـ Java Spring Boot؟

تستخدم Spring Boot نهجًا محددًا مسبقًا لإضافة وتكوين التبعيات الأساسية، وفقًا لاحتياجات مشروعك. بناءً على تقديرها الخاص، تختار Spring Boot الحِزم التي يجب تثبيتها والقيم الافتراضية التي سيتم استخدامها، بدلًا من مطالبتك باتخاذ كل هذه القرارات وإعداد كل شيء يدويًا.

يمكنك تحديد احتياجات مشروعك أثناء عملية التهيئة، حيث تختار من بين عدة تبعيات أساسية تُعرَف باسم Spring Starters، والتي تغطي حالات الاستخدام النموذجية. يمكنك تشغيل Spring Boot Initializr عن طريق ملء نموذج ويب بسيط، دون الحاجة إلى كتابة أي كود.

على سبيل المثال، تبعيات البداية "Spring Web" تعمل على تبسيط عملية بناء تطبيقات الويب القائمة على Spring. يتطلب الأمر الحد الأدنى من التكوين من خلال إضافة جميع التبعيات اللازمة -مثل خادم الويب Apache Tomcat- إلى مشروعك. تُعَد "Spring Security" تبعية بداية شائعة أخرى تُضيف تلقائيًا ميزات المصادقة والتحكم في الوصول إلى تطبيقك.

تضم Spring Boot أكثر من 50 تبعية بداية Spring Starter، بالإضافة إلى توفُّر العديد من تبعيات البداية (Starters) هذه من جهات خارجية.