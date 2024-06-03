وحدات معالجة الرسومات (GPU)

في حين أن مصطلح "وحدة معالجة الرسومات" يتضمن كلمة "رسومات"، إلا إن هذه الصياغة لا توضح حقًا ما تركز عليه وحدات معالجة الرسومات، وهي السرعة. في هذه الحالة، فإن سرعتها المتزايدة هي سبب تسريع إنشاء رسومات الكمبيوتر.

وحدة معالجة الرسومات (GPU) هي نوع من الدوائر الإلكترونية ذات تطبيقات فورية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو، وهذا هو استخدامها الأصلي. وفي الوقت الحالي، تخدم وحدات معالجة الرسومات أيضًا أغراضًا لا علاقة لها بتسريع إنشاء الرسومات، مثل استخراج العملات الرقمية وتدريب الشبكات العصبية.

المعالجات الدقيقة

استمر السعي نحو تصغير حجم الكمبيوتر عندما نجح علماء الكمبيوتر في إنشاء وحدة معالجة مركزية صغيرة جدًا بحيث يمكن دمجها داخل شريحة دائرة متكاملة صغيرة تسمى وحدة المعالجة الدقيقة. تُصنف وحدات المعالجة الدقيقة حسب عدد الأنوية التي تدعمها.

تُعد نواة وحدة المعالجة المركزية "عقلاً داخل عقل"، وهي بمثابة وحدة المعالجة المادية داخل وحدة المعالجة المركزية. يمكن أن تحتوي وحدات المعالجة الدقيقة على معالجات متعددة. وفي الوقت نفسه، فإن النواة المادية هي وحدة معالجة مركزية مدمجة مباشرة في الشريحة، ولا تُشغل سوى مقبس واحد، ما يتيح للنواة المادية الأخرى العمل في بيئة الحوسبة نفسها.

أجهزة الإخراج

ستكون الحوسبة نشاطًا محدودًا للغاية من دون وجود أجهزة إخراج لتنفيذ مجموعات التعليمات الخاصة بوحدة المعالجة المركزية. وتشمل هذه الأجهزة الطرفية، التي تُوصل بالجزء الخارجي من الكمبيوتر وتُزيد من وظائفه بشكل كبير.

توفر الأجهزة الطرفية وسيلة لمستخدمي الكمبيوتر للتفاعل مع الكمبيوتر وجعله يعالج التعليمات وفقًا لرغبات مستخدمي الكمبيوتر. وهي تشمل أساسيات سطح المكتب مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس والماسحات الضوئية والطابعات.

الأجهزة الطرفية ليست هي المرفقات الوحيدة المشتركة مع أجهزة الكمبيوتر الحديثة. توجد أيضًا أجهزة إدخال / إخراج مستخدمة على نطاق واسع وكلاهما يتلقى المعلومات وينقل المعلومات، مثل كاميرات الفيديو والميكروفونات.

استهلاك الطاقة

تتعلق العديد من المشكلات باستهلاك الطاقة. ومن هذه المشكلات كمية الحرارة التي تنتجها المعالجات متعددة النواة وكيفية إزالة الحرارة الزائدة من هذا الجهاز حتى يظل معالج الكمبيوتر محميًا حراريًا. ولهذا السبب، صُممت مراكز البيانات الضخمة (التي تستضيف آلاف الخوادم وتستخدمها) بأنظمة تكييف وتبريد فائقة.

توجد أيضًا مسائل متعلقة بالاستدامة، حتى لو كنا نتحدث عن عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من بضعة آلاف جهاز. كلما زادت إمكانات الكمبيوتر ووحدات المعالجة المركزية به، زادت الحاجة إلى المزيد من الطاقة لدعم تشغيله - وفي بعض الحالات الكبيرة، يمكن أن يعني ذلك جيجاهرتز (GHz) من القدرة الحاسوبية.

الشرائح المتخصصة

يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) التطور الأعظم في مجال الحوسبة منذ نشأتها، وهو يؤثر الآن في معظم بيئات الحوسبة، إن لم يكن كلها. إحدى التطورات التي نراها في مجال وحدة المعالجة المركزية هو إنشاء معالجات متخصصة مصممة خصوصًا للتعامل مع أحمال العمل الكبيرة والمتطورة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (أو غيرها من الأغراض المتخصصة):

وتشمل هذه المعدات معالج Tensor Streaming Processor (TSP)، الذي يعالج مهام التعلم الآلي (ML) بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن المنتجات الأخرى المناسبة أيضًا لأعمال الذكاء الاصطناعي هي معالج AMD Ryzen Threadripper™ 3990X 64-Core ومعالج Intel Core i9-13900KS Desktop، الذي يستخدم 24 نواة.

بالنسبة إلى التطبيقات مثل تطبيقات تحرير الفيديو، يُفضل العديد من المستخدمين وحدة المعالجة المركزية Intel Core i7 14700KF 20-Core, 28-thread. ولا يزال البعض الآخر يُفضل Ryzen 9 7900X، الذي يُعد أفضل وحدة معالجة مركزية من شركة AMD مخصصة لأغراض تحرير الفيديو.

فيما يتعلق بمعالجات ألعاب الفيديو، يتميز معالج Ryzen 7 5800X3D من شركة AMD بتقنية 3D V-Cache التي تساعده على تطوير رسومات الألعاب وتسريع إنشائها.

بالنسبة إلى حوسبة الأغراض العامة، كتشغيل نظام تشغيل مثل Windows أو تصفح مواقع الوسائط المتعددة، يتعامل أي معالج حديث من شركة AMD أو Intel مع المهام الروتينية بسهولة.

أجهزة الترانزستور

أجهزة الترانزستور مهمة للغاية في مجال الإلكترونيات بشكل عام وفي مجال الحوسبة بشكل خاص. المصطلح مركب من "نقل المقاومة" ويُشير عادةً إلى عنصر مصنوع من أشباه الموصلات المستخدمة للحد و/أو للتحكم في كمية التيار الكهربائي المتدفق عبر الدائرة.

تُعد أجهزة الترانزستور أساسية في مجال الحوسبة. الترانزستور هو وحدة البناء الأساسية وراء إنشاء جميع الشرائح الدقيقة. تساعد أجهزة الترانزستور على تكوين وحدة المعالجة المركزية، وهي ما تشكل اللغة الثنائية 0 و1 التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتفسير القيم المنطقية.