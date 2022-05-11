كيف ما زالت SWIFT تحافظ على أهميتها بعد خمسة عقود؟

لا يزال الكثيرون في قطاع المدفوعات اليوم يسيئون الفهم حين يعتقدون أن شبكة SWIFT مخصصة فقط للمدفوعات العابرة للحدود. كان هذا التصور صحيحًا بالفعل في عام 1973، عندما توحَّدت جهود 239 بنكًا من 15 دولة لإنشاء شبكة مدفوعات فعّالة، مؤتمتة وآمنة.
عند إطلاقها، تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) على ثلاث ركائز: بروتوكول اتصال آمن وموثوق، ومجموعة من معايير الرسائل، وخدمات جديدة تُضاف باستمرار بما يتماشى مع احتياجات أعضائها.
ولا تزال هذه الركائز تحتفظ بالأهمية نفسها بعد مرور 48 عامًا. وبعيدًا عن أنها مجرد "شبكة مدفوعات عابرة للحدود"، توسّعت SWIFT لتخدم أكثر من 11,000 عضو في أكثر من 200 دولة، مقدّمة مجوعةً كبيرة من خدمات الرسائل المالية، ومؤثرة في منظومة المدفوعات العالمية ومساهمة في ابتكارها.
لقد أعادت SWIFT ابتكار منظومة المدفوعات المحلية عالية القيمة. أكثر من 60 بنية تحتية للأسواق، تغطي 85 دولة، تعتمد على شبكة SWIFT لمقاصة المعاملات المحلية وتسويتها. يتيح نظام SWIFT FileAct، وهو خدمة لتبادل الرسائل بالجملة، للمصارف المراسلة إرسال الملفات واستلامها، ويُستخدَم في الغالب لتبادل كشوف الحسابات المصرفية أو المعاملات منخفضة القيمة وكبيرة الحجم.
وسّعت SWIFT شبكتها لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يتيح تبادل الأوراق المالية والعملات الأجنبية وسائر أنواع الرسائل المالية التي يحتاج إليها أعضاؤها. وفي الواقع، تضم أكثر من 50% من الرسائل المتبادلة عبر شبكة SWIFT اليوم معاملات تداول للأوراق المالية.
ومع توسّع الشبكة لتشمل معظم المؤسسات المالية حول العالم، فتحت SWIFT أبوابها أمام الشركات الكبرى مثل Microsoft وGE. وأصبحت SWIFT نقطة الربط الموحدة والمعيّارية بين هذه الشركات وجميع مصارفها، مما عزز كفاءة أعمال الخزينة وحقق وفورات في التكاليف لدى إدارات الخزينة على مستوى العالم.
منذ انطلاقها، كان معيار الرسائل أحد الركائز الأساسية لشبكة SWIFT، إذ يمثّل لغة مشتركة يفهمها جميع الأعضاء ويمكنهم معالجتها آليًا.
وقد تم تقديم المعيار ISO 15022، المعروف على نطاق أوسع باسم معيار رسائل SWIFT من نوع MT (Message Type)، في عام 1995. وكانت بنيته شبيهة ببنية رسائل تقنية التلكس التي حلت شبكة SWIFT محلّها. وعلى الرغم من التطوير المستمر على مر السنين، ما زال معيار MT هو تنسيق الرسائل الأكثر استخدامًا على شبكة SWIFT، كما تم اعتماده في العديد من الشبكات المحلية والخاصة حول العالم.
وفي أواخر التسعينيات، أدركت SWIFT أن معيار MT، رغم فائدته الكبيرة، بات يفرض قيودًا في ظل تطور التقنيات. فمعيار MT لم يكن قادرًا على استيعاب حجم البيانات المطلوب معالجتها مع كل معاملة. وفي عام 1999، قررت SWIFT اعتماد XML وتطوير معيار رسائل جديد يستوعب غنى البيانات وتنوعها. وغالبًا ما يُشار إلى ISO 20022 بوصفه "المعيار الجديد". لكن إطلاقه الفعلي تم في عام 2004 بالتعاون مع أعضاء SWIFT. واجه هذا المعيار في البداية صعوبات في الانتشار، لأن اعتماده كان اختياريًا ويتطلب استثمارات كبيرة في أنظمة الواجهة الخلفية. غير أنه، وبعد صدور التزامات تنظيمية في عام 2019، يجري الآن نشر ISO 20022 في كل شبكة مالية رئيسية حول العالم، وأصبح يشكّل الأساس لتحقيق قابلية التشغيل البيني بين هذه الشبكات.
نظرًا إلى الدور المحوري الذي تؤديه SWIFT في قطاع التمويل، أصبحت هدفًا رئيسيًا لهجمات المخترقين. في الواقع، استهدفت عدة مجموعات اختراق شبكة SWIFT في محاولات لتحويل أموال إلى جهات غير مشروعة. ففي عام 2016، تمكّن المخترقون من الاستيلاء على أكثر من 80 مليون دولار أمريكي من أحد البنوك الكبرى، وهي أموال لم تُسترد حتى اليوم. ورغم أن الشبكة ذاتها لم تتعرض للاختراق، أدركت SWIFT سريعًا أن كثيرًا من أعضائها البالغ عددهم 11,000 جهة لا يستوفون معايير مستويات الأمان القياسية في القطاع.
ولرفع سوية الحماية على مستوى الشبكة بأكملها، أطلقت SWIFT برنامج أمن العملاء (Customer Security Program) الذي يضم 27 ضابطًا أمنيًا يُلزِم كل عضو بإعادة تقييم بنيته التحتية بالكامل وتعزيزها، بما يساهم في تأمين الشبكة كمنظومة متكاملة. وخلال السنة الأولى، أكد 91% من أعضاء SWIFT، الذين يمثلون أكثر من 99% من حجم التعاملات، التزامهم بتلك الضوابط. ويعكس ذلك حجم التأثير الذي راكمته SWIFT على مر السنين لضمان الامتثال في قطاع يُعد بطبيعته بطيئًا في تبنّي التغييرات.
لم تكتفِ SWIFT بما حققته من إنجازات، بل واصلت التركيز على الابتكار لتحسين تجربة أعضائها.
فقد أطلقت في عام 2017 مبادرة SWIFT global payment innovation (SWIFT gpi) بهدف تسريع المدفوعات العابرة للحدود وتقليل تكلفتها، مع توفير شفافية وتتبع كاملين. وبعد تبنٍ واسع لمبادرة SWIFT gpi، تم قيد أكثر من 90% من الحوالات خلال 24 ساعة، من بينها 40% خلال 30 دقيقة فقط. وتعمل SWIFT gpi اليوم على توسيع قدراتها لتقليل عدد المعاملات المرفوضة عبر التحقق المسبق، وتقديم قيمة مضافة للشركات التي تحتاج إلى شفافية أكبر في الرسوم وتحسين تتبّع مدفوعات الخزينة الواردة والصادرة. ومع إطلاق SWIFT Go، الذي يشكّل الأساس للمدفوعات عبر الحدود في الوقت الفعلي، بات نموذج gpi مطبّقًا أيضًا على المدفوعات منخفضة القيمة.
خلال السنوات الخمس الماضية فقط، أطلقت SWIFT عدة خدمات جديدة وأنجزت العديد من مشروعات إثبات المفهوم؛ بدءًا من إطلاق أول خدمة مدفوعات فورية عبر الحدود، وصولًا إلى تقييم استخدام تقنية سلسلة الكتل كجزء من شبكة SWIFT، بالتوازي مع تنفيذ خدمات مكافحة الجرائم المالية وتحليلات البيانات.
إذا كنت لا تزال تفكر أن سويفت "مخصص فقط للمدفوعات العابرة للحدود"، فقد آن الأوان لإعادة النظر في ذلك. تُعد SWIFT العمود الفقري لحركة المدفوعات على مستوى العالم، ومن دون إمكانية الوصول إليها يمكن لأي اقتصاد أن ينهار بسهولة.
ونتيجةً للأحداث العالمية الأخيرة، ازداد الاهتمام بشبكة SWIFT وبالدور الذي تؤديه في الخدمات المالية بشكل ملحوظ. فمنذ عام 1973، اعتمدت البنوك والشركات الكبرى على SWIFT للمراسلات المالية الآمنة، لكنها نادرًا ما تكون تحت أنظار الرأي العام. ومن خلال تقديم مدفوعات فعّالة وآمنة باستمرار، اكتسبت SWIFT ثقة أكثر من 11,000 عضو حول العالم. وطالما استمرت في الإصغاء إلى احتياجات أعضائها، والتعاون معهم، والابتكار لتقديم قيمة جديدة، ستواصل SWIFT النمو والحفاظ على ريادتها في مجال المدفوعات عالميًا.
