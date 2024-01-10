يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى المجالات المتقاربة بين علوم الكمبيوتر والبيانات والتي تركز على بناء آلات بذكاء بشري لأداء المهام التي كانت تتطلب في السابق وجود إنسان. على سبيل المثال، التعلم والاستدلال وحل المشكلات والإدراك وفهم اللغة وغيرها. وبدلاً من الاعتماد على تعليمات صريحة من مبرمج، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التعلم من البيانات، ما يسمح لها بالتعامل مع المشكلات المعقدة (وكذلك المهام البسيطة والمتكررة) والتحسن بمرور الوقت.

تتمتع التقنية اليوم بمجموعة من حالات الاستخدام عبر مختلف الصناعات؛ حيث تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتقليل الخطأ البشري وخفض تكاليف العمليات المرتفعة وتوفير معارف البيانات في الوقت الفعلي وتحسين تجربة العملاء من بين العديد من التطبيقات الأخرى. وعلى هذا النحو، فإنها تمثل تحولاً كبيرًا في الطريقة التي نتعامل بها مع الحوسبة، وإنشاء أنظمة يمكنها تحسين سير العمل وتعزيز عناصر الحياة اليومية.

ولكن حتى مع المزايا العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإنه يعاني من عيوب ملحوظة عند مقارنته بأساليب البرمجة التقليدية. فقد يصاحب تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات ونزوح الوظائف ومخاطر الأمن الإلكتروني، ناهيك عن المهمة الفنية الضخمة المتمثلة في ضمان تصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو المقصود.

في هذه المقالة، سنناقش كيفية عمل التقنية ونوضح مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي مقارنة بأساليب الحوسبة التقليدية.