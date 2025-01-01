أخرى تقارير المحللين تعرّف على ما تقوله شركات Gartner و IDC و Forrester وغيرها من شركات التحليل الكبرى عن حلول IBM.

الأمان تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024 كن مستعدًا بشكل أفضل للاختراقات الأمنية من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف عبر تجارب أكثر من 600 مؤسسة.

Consulting مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024 اطّلع على الرؤى والملاحظات التي تم الحصول عليها من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

خدمات الأمن ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في الركائز الأربعة للأمن الإلكتروني يحلل تقرير ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2024 سوق الأمن الإلكتروني لـ 250 موردًا ويقارن بين مجموعات المزودين ونقاط القوة التنافسية.

الأمان دليل إنفاذ قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) بدءًا من 17 يناير 2025، يغطي قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطين بها. اعرف المزيد عن مواءمة تنظيم المخاطر في الاتحاد الأوروبي وفقًا لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).

الاستدامة قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP) يضع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP) التزامات على كاهل المؤسسات بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية الرقمية وإدارتها وحمايتها، ما يمهد الطريق لعصر جديد في مجال خصوصية البيانات وحمايتها للمواطنين الهنود.