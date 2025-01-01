تعرّف على ما تقوله شركات Gartner و IDC و Forrester وغيرها من شركات التحليل الكبرى عن حلول IBM.
كن مستعدًا بشكل أفضل للاختراقات الأمنية من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف عبر تجارب أكثر من 600 مؤسسة.
اطّلع على الرؤى والملاحظات التي تم الحصول عليها من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
يحلل تقرير ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2024 سوق الأمن الإلكتروني لـ 250 موردًا ويقارن بين مجموعات المزودين ونقاط القوة التنافسية.
بدءًا من 17 يناير 2025، يغطي قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطين بها. اعرف المزيد عن مواءمة تنظيم المخاطر في الاتحاد الأوروبي وفقًا لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
يضع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP) التزامات على كاهل المؤسسات بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية الرقمية وإدارتها وحمايتها، ما يمهد الطريق لعصر جديد في مجال خصوصية البيانات وحمايتها للمواطنين الهنود.
تواجه المؤسسات الاضطرابات والدمار المحتمل حدوثه بسبب المخاطر المناخية. لذا فمن الضروري تعلّم كيفية التكيّف مع آثار تغير المناخ.