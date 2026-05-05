IBM® Cloud Backup and Recovery

حماية أعباء العمل على IBM Cloud من خلال حماية بيانات مُدارة ومتسقة على مستوى التطبيقات. نسخ احتياطي مرن وآمن وقابل للتوسع.
حماية بيانات مُدارة وآمنة وقائمة على السياسات

تُعَد IBM Cloud Backup and Recovery خدمة نسخ احتياطي مُدارة من المزوِّد وآمنة وقائمة على السياسات، ومحسَّنة من حيث التكلفة. وتوفِّر نسخًا احتياطية متسقة على مستوى التطبيقات لأعباء العمل على IBM Cloud، ما يساعد على بقاء بياناتك متوافقة وآمنة وقابلة للاسترداد، دون التعقيد الإضافي الناتج عن إدارة البنية التحتية للنسخ الاحتياطي.

الفوائد

مرونة النسخ الاحتياطي والاسترداد في السحابة
حماية مرنة وقابلة للتوسع

حماية مجموعة واسعة من أعباء عمل التطبيقات على نطاق واسع مع خيارات تخصيص متقدمة، جميعها مصممة بما يتناسب مع احتياجاتك المحددة لحماية البيانات وفي الموقع الذي تحتاج إليه.
متانة النسخ الاحتياطي والاسترداد في السحابة
إدارة ذكية وآمنة للبيانات

حماية نسخك الاحتياطية المتاحة دائمًا من خلال التشفير أثناء السكون، والتشفير أثناء النقل، وعناصر التحكم في الوصول على مستوى المؤسسات.
البساطة مع IBM Cloud
خدمة مُدارة من IBM لراحة البال

تتولى IBM إدارة البنية التحتية وصيانة الخدمة، ما يُتيح لك التركيز على حماية البيانات من خلال نموذج تسعير شفاف قائم على الاستهلاك لكل جيجابايت في الساعة.
الميزات

قدرات النسخ الاحتياطي

استخدام سياسات النسخ الاحتياطي المحددة مسبقًا أو تخصيصها وفقًا لاحتياجات الأعمال. التحكم في عمليات الاسترداد من خلال خيارات الاسترداد الكامل أو الجزئي. استعادة نشاط عملك بسرعة من خلال نسخ احتياطية متسقة على مستوى التطبيقات ومتسقة مع حالات التعطل. كما يمكنك أيضًا اختيار مدة الاحتفاظ بنسخك الاحتياطية.
سهولة الاستخدام

حماية أعباء العمل على IBM Cloud وإدارتها من خلال إدارة مركزية للنسخ الاحتياطي. استخدام سياسات النسخ الاحتياطي المحددة مسبقًا أو تخصيصها حسب الحاجة. تحقيق عمليات استرداد دقيقة من خلال قدرات قوية للبحث والتصفية.
المراقبة والامتثال والتدقيق

الحصول على رؤية وتحكم كاملين في النسخ الاحتياطية لديك من خلال سجلات تدقيق مفصلة، بما يضمن عمليات نسخ احتياطي آمنة ومتوافقة وقابلة للمساءلة.تنبيهات وإشعارات تُبقيك على اطِّلاع بجميع الأنشطة والأحداث المهمة.

 
الأمن المؤسسي

التحكم الكامل في النسخ الاحتياطية لديك من خلال إدارة مفاتيح التشفير، والتشفير أثناء السكون وأثناء النقل، وBYOK، والنقل الآمن عبر نقاط نهاية خاصة. تساعد إدارة الهوية والوصول (IAM) المركزية والتحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار (RBAC) في الحفاظ على إدارة الوصول في مكان واحد، ما يؤدي إلى الحفاظ على أمان الوصول إلى النسخ الاحتياطية وتبسيطها.
