في الحلقة القادمة من قمة IBM التقنية بتاريخ 2 ديسمبر، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ينضم Dinesh Nirmal، نائب الرئيس الأول لقسم البرمجيات في IBM، إلى Neel Sundaresan، المدير العام لقسم الأتمتة والذكاء الاصطناعي. ويبحثان معًا إمكانات الذكاء الاصطناعي التي ستسهم في إعادة تشكيل إنتاجية المطورين وتحديث المؤسسات.
سيحدثنا Dinesh عن مدى جاهزية مجموعة البرمجيات السحابية المفتوحة والهجينة من IBM لتبسيط التعقيد، وتسريع التحديث، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة. سيقدم Neel بعد ذلك عرضًا توضيحيًا مباشرًا عن Project Bob—بيئة التطوير المتكاملة والمدعومة بالوكلاء الجديدة من IBM، وهي مصممة لمساعدة المطورين على التحديث بشكل أسرع، والأتمتة بشكل أكثر أمانًا، والابتكار بشكل مستمر.
ستحصل على معاينة حصرية لكيفية جمع Bob للذكاء الاصطناعي الهجين والذكاء الوكيل والأمان المدمج من أجل تغيير الطريقة التي تبتكر بها الفرق البرمجيات وتطورها.
إذا كنت مهتمًا بالتعرف على العصر القادم من إصدار البرمجيات الذكية ودور الذكاء الاصطناعي في تغيير مفهومك عن سير عمل التطوير لديك، فلا تفوت هذه الجلسة.
مقدمة حول قمم IBM التقنية
تشارك في سلسلة فعاليات قمة IBM التقنية مجموعة من العملاء والشركاء والخبراء لاستكشاف دور الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة والأمان في تغيير طريقة عمل الشركات تغييرًا جذريًا. تركز كل جلسة على التحديات الواقعية—بدءًا من تحديث التطبيقات وإدارة البيانات إلى أتمتة العمليات وتأمين البيئات الهجينة. ومن خلال العروض التوضيحية والنقاشات وقصص العملاء، تظهر السلسلة مدى مساعدة تقنيات IBM للمؤسسات على تحقيق نتائج أسرع، وتقليل التعقيد، وتعزيز الابتكار بمسؤولية على نطاق واسع.