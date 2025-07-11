أحدثت شركة Turba Media تحولاً كبيراً في قدراتها التشغيلية وخدمات العملاء من خلال شراكتها مع IBM. من خلال تنفيذ watsonx.ai لمنشئ الذكاء الاصطناعي، سرّعت Turba Media من سرعة توليد الرؤى والتصرف بناءً عليها، مما أتاح اتخاذ قرارات تسويقية أكثر مرونة واستجابة. إن تحليلات المشاعر في الوقت الفعلي وتوقعات الاتجاهات المدمجة في جميع الحملات المباشرة قد أدت إلى تحسينات واضحة في دقة استهداف الإعلانات، وعائد الاستثمار (ROI)، وملاءمة المحتوى. توفر لوحات معلومات Turba Media سهلة الاستخدام الآن للمستخدمين غير التقنيين وصولاً مباشراً إلى رؤى قوية، مما يلغي الحاجة إلى محللي البيانات الوسطاء ويعزز الشفافية. لم يقتصر التعاون بين Turba Media و IBM على تعزيز القدرات التحليلية لشركة Turba Media فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعميم الوصول إلى البيانات. المسوّقون والاستراتيجيون ومنتجو الفعاليات يمكنهم الآن الاستعلام عن بيانات الحملات والبيانات الثقافية في الوقت الفعلي باستخدام اللغة الطبيعية، مما يحسن النتائج بشكل كبير مقارنةً بطرق شراء الوسائط التقليدية. تم عرض هذا التحول في فعاليات الصناعة المرموقة، بما في ذلك Asia Tech 2024 و IBM Think® Singapore و Gartner Digital Gold Coast. في هذه الفعاليات، أظهرت Turba Media قدرتها على تجميع وتحليل البيانات المباشرة من الحضور في الوقت الفعلي، مما يوفر ذكاءً جماهيريًا لا مثيل له. أكد مؤسسا Turba Media، Matt Bonner و Efﬁ Shwintarsky، علناً على الطبيعة العائلية لتعاونهما المستمر مع IBM، مشددين على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل استراتيجية الإعلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، أصبحت Turba Media متعاونًا ومبتكرًا رائدًا في صميم منظومة IBM، حيث قدمت عروضًا تقديمية في العديد من الفعاليات الصناعية واستفادت من الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخلاص رؤى مجتمعية وثقافية متطورة.



يتضح تأثير هذه الشراكة في نجاح Turba Media مع عملاء مثل Subsonic Festival. من خلال الاستفادة من أدوات watsonx.ai تمكنت Turba Media من توجيه الاستراتيجية لشراء الوسائط ووضع الإعلانات، مما أدى إلى مقاييس حملة متميزة. تشمل المقاييس <4.62% نسبة النقر إلى الظهور (CTR) وعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) يزيد عن 5.56. تؤكد النتائج على قوة دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التسويق الذكي ثقافياً.



"إن ذكاء الجمهور الذي تقدمه شركة Turba Media هو أمر مبتكر ومزعزع. يقول Loke Peng Yuen، قائد تطوير الأعمال والمبيعات العالمية في IBM: من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنهم يساعدون المؤسسات على الكشف عن رؤى سلوكية غنية وتحقيق الدخل من أنماط الجمهور التي كانت غير مرئية سابقًا، وتحويل البيانات إلى نتائج أعمال ملموسة.