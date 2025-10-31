تحقِّق SOCOMEC، الشركة العالمية الرائدة في الطاقة، رؤية شاملة ومتكاملة واستقلالية في سير العمل من خلال التكامل الهجين.
لأكثر من قرن من الزمان، تصدَّرت SOCOMEC المشهد في توزيع الطاقة منخفضة الجهد بشكل مستقل. حيث تؤدي أجهزتها وخدماتها الكهربائية دورًا أساسيًا في الحفاظ على تشغيل البيئات الحساسة عند الحاجة وبالمكان المناسب. وعلى الرغم من ندرة ظهورها في الأضواء، تُستخدم الطاقة منخفضة الجهد للحفاظ على تشغيل كل شيء من مراكز البيانات والمستشفيات إلى الشبكات المعيارية وتخزين الطاقة المتجددة. إنها القوة الخفية التي تمكِّن من تقديم الرعاية المنقذة للحياة، وتشغيل مراكز البيانات، وضمان تدفق الطاقة المتجددة - حتى في أوقات الضغط على الشبكة.
مع مواجهة الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية والاضطرابات الجيوسياسية، أصبح من الأهمية بمكان الحفاظ على أنظمة الجهد المنخفض آمنة وفعَّالة وقابلة للتوسع. وللتعامل مع هذه التحديات، اعتمدت SOCOMEC نهجًا جديدًا جذريًا في التكامل والأتمتة. وبحثًا عن حل شامل يمكن لجميع أعضاء فريقها استخدامه، قررت تنفيذ منصة ®IBM webMethods Hybrid Integration.
قبل الدخول في الشراكة مع IBM، كانت SOCOMEC تعتمد على محركات سير العمل للمستندات التي تتطلب الكثير من التطبيقات والإصلاحات لمواكبة المتطلبات الحديثة. كانت عمليات التكامل تتم من نقطة إلى نقطة، وكانت الرؤية عبر الأنظمة محدودة. يقول Michael Kister، مدير تكنولوجيا المعلومات في SOCOMEC: "كنا بحاجة إلى حل يمكنه تنسيق سير العمل عبر التطبيقات - داخليًا وخارجيًا. كنا نوسِّع نطاق استخدامنا لنظام Salesforce وأدوات سحابية أخرى، واحتجنا إلى منصة قادرة على مواكبة ذلك".
تدعم منصة IBM webMethods Hybrid Integration التكامل في الوقت الفعلي، وتنظيم سير العمل المركزي، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الآمنة. وقد منح هذا SOCOMEC المرونة لربط الأنظمة القديمة بالتطبيقات السحابية الحديثة كخدمة (SaaS)، ما أتاح تبادل البيانات بسلاسة بين الأقسام والشركاء. باستخدام القدرات الهجينة للحل، أصبح بإمكان الشركة الآن التوسع عبر البيئات السحابية والمحلية دون التأثير في الأداء أو الأمن.
توفِّر قدرات التحليلات المدمجة في المنصة رؤية متعمقة حول أداء النظام، ما يمكِّن SOCOMEC من تحسين العمليات بشكل مستمر. وتساعد ميزات الأمان المحسَّنة على حماية البيانات الحساسة عبر جميع نقاط الاتصال، ما يعزز الثقة والمصداقية. وقد ساهمت هذه القدرات مجتمعةً في تمكين SOCOMEC من الابتكار بسرعة أكبر مع الحفاظ على أساس مستقر وآمن لتكنولوجيا المعلومات.
تضمَّنت عملية ترحيل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) في SOCOMEC علميات تكامل لإدارة الطلبات والفوترة ومراقبة المخزون والمشتريات. وقد استخدمت IBM webMethods Hybrid Integration لإعادة تصميم 65 عملية أعمال ودمج أكثر من 100 تطبيق. واليوم، تعمل 11 شركة فرعية برؤية بيانات شاملة ومتكاملة. ويدير النظام الآن أكثر من 10,000 واجهة يوميًا ويتكيف باستمرار كلما تمت إضافة عمليات جديدة.
مع النظام الجديد، يمكن لعملاء SOCOMEC وشركائها والموزعين عرض عروض الأسعار والفواتير والشحنات وحالة الطلبات عبر مجتمعات Salesforce - دون الحاجة إلى تدخل قسم تكنولوجيا المعلومات. ويُضيف Kister قائلًا: "توفِّر لنا webMethods رؤية مركزية لكل شيء. إذا أردنا تغيير أي عنصر، يمكننا على الفور رؤية تأثيره في المجالات الأخرى".
كما ألغت SOCOMEC تعرُّض البنية التحتية الداخلية عن طريق استبدال هيكلية معقدة من وحدات البروكسي وجدران الحماية ببوابة واحدة لواجهات برمجة التطبيقات. تم تزويد IBM webMethods Hybrid Integration بحماية متقدمة ضد التهديدات، وضوابط وصول قائمة على الأدوار، وتدفقات بيانات مشفرة. وتساعد هذه الميزات على إدارة الأمان والامتثال عند كل نقطة تكامل، حتى مع توسُّع النظام عبر البيئات السحابية والمحلية. ويساعد الانتقال إلى الخدمات السحابية على تقليل تكاليف المعالجة وزيادة القدرة على التوسع ودعم أهداف الاستدامة.
بفضل الأتمتة الأكثر ذكاءً، يمكن لفِرَق العمل في SOCOMEC الآن حل معظم استثناءات سير العمل بنفسها، كما هو الحال مع تنفيذ الطلبات. عند حدوث خطأ -سواء بسبب قيود مالية أم نقص في المخزون أم إرسال المنتج الخطأ- يتم إشعار الفريق على الفور. فلديهم إمكانية الوصول ورؤية كاملة لسير العمل من خلال لوحة تحكُّم، ويمكنهم تصحيح الخطأ ببضع نقرات فقط. يقول Kister: "في السابق، لم يكن أحد يعلم بحدوث الخطأ إلا بعد أيام أو أسابيع. وحتى عند ذلك الحين، كان يتم استدعاء قسم تكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني، على افتراض أن المشكلة تتطلب تحديثًا أو تعديل SQL أو تدخلًا تقنيًا آخر لم يكن مطلوبًا فعليًا. أما الآن، فيمكن للموظفين حل معظم الاستثناءات بأنفسهم، ويشارك قسم تكنولوجيا المعلومات فقط للأسباب التقنية".
بالنظر إلى المستقبل، تهدف SOCOMEC إلى إطلاق أدوات ومهام سير عمل مشابهة لدعم أكثر من 400 فني ماهر. كما تخطِّط الشركة لتبنّي منهجيات الخدمات المصغرة وعمليات التطوير - وهي خطوات أصبحت أسهل بفضل الأساس الذي تم إنشاؤه باستخدام IBM webMethods Hybrid Integration.
تعتمد كل حياة تستفيد من SOCOMEC على الموثوقية. فمن خلال توحيد قوة السحابة وواجهات برمجة التطبيقات والتكامل الهجين، تمكَّنت SOCOMEC من تحقيق رؤية أكبر وأمان أقوى واتصال أكثر سلاسة. ومن شأن هذه التطورات مجتمعةً أن تساعد SOCOMEC في الحفاظ على استمرارية الخدمة لأجيال عديدة قادمة.
تُعَد SOCOMEC شركة رائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والخدمات، ومتخصصة في توزيع الطاقة منخفضة الجهد. ومع أكثر من قرن من الابتكار، يساهم فريق خبرائها حول العالم في ضمان تشغيل مراكز البيانات والمرافق الصحية والبنية التحتية الحيوية على مدار الساعة. في عام 2022، حصلت شركة Socomec على تصنيف "ذهبي" من وكالة تقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات المستقلة EcoVadis، ما وضعها ضمن أفضل 5% من الشركات من حيث الاستدامة في ممارسات الأعمال والثقافة المؤسسية.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توسيع نطاق المرونة عبر واجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات والأحداث والملفات والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بين الأعمال (B2B).
