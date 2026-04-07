أفضل خطوة إلى الأمام

تعزز شركة تجزئة عالمية بمليارات الدولارات مكانتها في الصناعات من خلال الخدمة الذاتية والأتمتة مع Terraform.
إن الأحذية في Skechers USA, Inc. هي أكثر من مجرد غرض نفعي، حيث إنها مزيج قوي من الابتكار التكنولوجي والهوية الشخصية. وتتوفر مجموعة شركة Comfort Technology Company التي تتكون من أحذية وملابس وإكسسوارات نمط الحياة والأداء في 180 دولة وإقليمًا، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر. وأصبحت Skechers العلامة التجارية المفضلة لملايين العملاء في جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى التعبير عن أنفسهم بأناقة وراحة في المنزل والعمل.
ينتشر التزام Skechers بالابتكار بالقدر نفسه في جميع أنحاء مؤسسة تكنولوجيا المعلومات. وللبقاء متقدمًا على المنافسين وتقديم تجربة عملاء أفضل، أراد فريق المنصة السحابية تحديث بنيته التحتية من خلال الابتعاد عن مراكز البيانات الداخلية. ولكن مع انتشار أحمال التشغيل عبر Amazon Web Services (AWS)، وGoogle Cloud، وOracle Cloud، ومزودي الخدمات السحابية الآخرين، كانت رحلة الشركة في السحابة معقدة. وكانت بحاجة إلى نهج أكثر خدمة ذاتية وأتمتة للوصول إلى أهدافها.
"لقد كنا على مسار الترحيل إلى السحابة لعدد من السنوات. ولدينا بالفعل كمية كبيرة من أحمال التشغيل الجارية بالفعل في السحابة، ولكن أحد أكبر التحديات من منظور الأعمال والتقنية كان: كيف نسرع ذلك؟" يسأل Ramon Borunda، مهندس منصة السحابية الأول في Skechers.
باعتباره محركًا لتحول الشركة نحو السحابة، كان فريق المنصة السحابية لدى Skechers يبذل قصارى جهده لمساعدة أصحاب المصلحة في إعادة تقييم وإعادة هندسة بنيتهم التحتية. ولكن عدة حواجز كبيرة أعاقتهم.
بالنسبة للمبتدئين، كانت طلبات الموارد المقدمة عبر نماذج ServiceNow البسيطة ذات الأسئلة المفتوحة تترك مجالاً للتفسير، مما يتطلب قدرًا كبيرًا من الأخذ والرد بين الأطراف لتوضيح الاحتياجات وتأكيد الموافقات. وكانت النتيجة هي طول فترات الانتظار، مما دفع هذه المشكلة إلى قمة قائمة أولوياتهم.
كان هدفهم هو التأكد من أنه عندما يقدم المستخدم النهائي طلبًا عبر ServiceNow، تسير العملية بأكملها بسلاسة. وبينما كانت بعض العمليات المقيدة تتطلب مراجعات، كانت الرؤية النهائية نموذج خدمة ذاتية مؤتمت بالكامل حيث يؤدي الطلب إلى تفعيل إجراءات خلفية وإلغاء الخطوات اليدوية.
بالإضافة إلى حل هذه الاختناقات في طلبات الموارد، كان على فريق منصة السحابة تنفيذ الأمان بشكل استباقي منذ بداية عملية توفير السحابة. وفي ذلك الوقت، كان لدى مهندسي المنصات حرية بناء ونشر الموارد كما يرون، مما أدى إلى تناقضات، حتى بين الموارد من نفس النوع، وزيادة احتمالية حدوث أخطاء بشرية. وكانت المخاطر الأمنية الناتجة عن موارد السحابة التي تم تكوينها بشكل خاطئ كبيرة.
وأخيرًا، أراد الفريق معالجة هدف طويل الأجل لدمج العمليات المالية في عملياتهم لتحقيق المزيد من القدرة على التنبؤ بالنفقات والميزانية.
يعتقد Borunda أن لديه الحل. يقول "لقد كنت مستخدمًا متعطشًا لإصدار Terraform Community Edition لسنوات عديدة، لذا فإن فكرة استخدام البرنامج كخدمة (SaaS) كانت منطقية جدًا بالنسبة لنا. واعتمدنا Terraform لأنه يسمح لنا بالاستمرار في كتابة التعليمات البرمجية ولكننا لم نعد نشعر بالقلق بشأن المهام الإدارية المتعلقة بها،".
يوفر IBM® Terraform الموجود على منصة HashiCorp السحابية لـ Skechers آليات لتحديث إدارة البنية التحتية وإدارتها من الداخل إلى الخارج. وتزود نماذج ServiceNow الخاصة بالموارد التي تحتوي على أسئلة مستهدفة ومغلقة فريق المنصة السحابية بجميع التفاصيل اللازمة مسبقًا. ويعمل سير العمل الآلي على تبسيط التقييمات والموافقات، مما يسرع التوفير مع إبقاء جميع الأطراف على اطلاع دائم.
"لقد حقق هذا التدفق الخاص نجاحًا كبيرًا مع مستخدمينا النهائيين. ويشير Borunda إلى أنهم يقدرون حقيقة أنهم يظلون على دراية كاملة بدلاً من أن يكونوا في "حالة من النسيان قيد التنفيذ" دون أي تأثير حقيقي وراء تذاكرهم".
أصبحت ممارسات النشر غير المتسقة شيئًا من الماضي، وكذلك المخاطر التي تشكلها. يقول Borunda: "من خلال الاستفادة من Terraform وسجلها الخاص، أصبح لدينا وحدات قابلة لإعادة الاستخدام، مما يمنحنا اتساقًا في طريقة بناء الأشياء لم يكن لدينا من قبل". "إن القدرة على إنشاء وحدات قابلة لإعادة الاستخدام تُحدث فرقًا هائلاً لفريقي، ومستخدمينا النهائيين، وفي نهاية المطاف لعملائنا."
كما تسمح Terraform للفريق بدمج أدوات طرف ثالث في دورة عمر التشغيل التي توفر توقعات التكاليف، وتحليل الأمن السيبراني، والضوابط - مما يملأ بنجاح فجوات FinOps والأمن.
لقد دفعت Terraform رحلة Skechers السحابية، وأعمالها - إلى الأمام. ووفقا لـ Gabriel Sandoval، مدير منصة السحابية الأول في Skechers، "ساعدنا الانتقال إلى Terraform في تخفيف العديد من الصعوبات. ومن دونه، لما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ".
أدى التكامل بين ServiceNow وTerraform إلى تقليل وقت سير العمل في التوفير من أيام أو أسابيع إلى ساعات، مما حسن وقت الوصول إلى السوق (TTM) وتجربة العملاء. ويقول Borunda: "المستخدمون النهائيون لدينا سعداء حقًا لأن كل ما عليهم فعله الآن هو فتح تذكرة وبمجرد حصولهم على الموافقات، سيستغرق إنشاء الموارد حوالي أربع دقائق". "إن يحدث ذلك فرقًا كبيرًا في سرعة تزويد عملائنا بمنتجات جديدة."
كما ينسب Borunda الفضل إلى AWS في المساهمة في تحول شركة Skechers. "لقد وجدنا شريكًا حقيقيًا في AWS. إنها تقدم الكثير من الخدمات والإرشادات لنا لتبني خدماتهم بشكل صحيح، ونحن نقدر مساعدتهم حقًا".
أحدثت كل هذه التحسينات فرقًا ملموسًا في كيفية تفاعل العملاء مع علامتهم التجارية. "عندما يكون الزبائن في المتجر لشراء زوج من الأحذية، يكون الوقت أسرع بكثير عند الدفع. ويمكنهم أيضًا استخدام أكشاك أو أجهزة iPad مختلفة بدلاً من استخدام السجلات الفعلية فقط، مما يسمح لهم بالتواصل الشخصي مع أحد الموظفين داخل المتجر،" يقول Sandoval.
جعل نجاح Skechers مع Terraform الفريق متحمسًا لاستكشاف كيف يمكن أن تتناسب تقنية HashiCorp الأخرى (شركة IBM) مع خطط التحديث الخاصة بها. وتدرس الشركة حاليًا تنفيذ IBM Vault للوساطة في الهوية وإدارة الأسرار، بالإضافة إلى Sentinel — إطار سياسة الشيفرة داخل Terraform وحلول HashiCorp الأخرى. "وعندما يتعلق الأمر برحلة السحابة الخاصة بنا، فإننا نريد مواصلة الانتقال ولكن أيضًا إيجاد طريقة لأتمتة الأمور بالكامل، ونأمل في مواصلة شراكتنا مع HashiCorp"، يقول Borunda.
شركة من شركات Fortune 500 يقع مقرها الرئيسي في جنوب كاليفورنيا، وقد أمضت Skechers أكثر من 30 عامًا في مساعدة الرجال والنساء والأطفال في كل مكان على الظهور بمظهر جيد وبشعور رائع. وإن تطوير تقنيات الراحة هو أساس ما تقوم به الشركة - مما يعمل على تقديم منتجات أنيقة ومبتكرة وعالية الجودة بسعر معقول. ومن عروضها المتنوعة للأحذية إلى مجموعة متزايدة من الملابس والإكسسوارات، تُعَد Skechers علامة تجارية متكاملة لأسلوب الحياة.
