مضاعفة العوائد من خلال الأتمتة

كيفية تحقيق Riverty لسير عمل التزويد الآلي الوحيد مع حماية البيانات الحساسة في الوقت نفسه
مع اعتماد الملايين على حلول الدفع الرقمية من Riverty عبر 5000 متجر عبر الإنترنت، فإن التوافر والسرعة أمران ضروريان. ويقوم مهندسو Riverty ببناء وصيانة واجهات برمجة التطبيقات عالية التوافر لتوفير وصول سلس ودائم. ولكنهم عملوا وفق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات حيث كان الفريق المركزي يعمل كمزود خدمة كاملة. وتتراكم طلبات البنية التحتية، من بيئات التزويد إلى الأسرار وتحديثات الشهادات. وانتظر المهندسون أيامًا لحل التذاكر، مما أدى إلى تأخير التسليم وزيادة الاحتكاك.
"يقول Stephan Kürpick، قائد الوحدة الفنية للدفع والائتمان في شركة Riverty: "لا يمكن أن يكون فريقنا الصغير هو العائق لمؤسستنا الكبيرة والمتنامية. وأضافت إدارة الأسرار عبئًا إضافيًا. وتعامل الفريق المركزي مع الأسرار يدويًا في Azure Key Vault، مما أدى إلى تراكم الأعمال المتأخرة. وقد أدى هذا النهج اليدوي إلى المخاطرة بانتشار الأسرار وبيانات الاعتماد منتهية الصلاحية والتحديثات الفائتة، مما أثار مخاوف بشأن الامتثال والتدقيق.
احتاج Riverty إلى منصة لتبسيط إدارة البنية التحتية والأمن مع تلبية توقعات المطورين دون بناء كل شيء من الصفر. ووجدوا ذلك في HashiCorp، وهي شركة تابعة لشركة IBM. كما كانت سرعة التنفيذ مهمة أيضًا. يقول Ozerov: "أردنا تنفيذ منصة البنية التحتية هذه بسرعة بدلاً من قضاء وقت طويل في بنائها وتخصيصها.
ومع HashiCorp، عمل Riverty على تسريع حركة السحابة وانتقالها إلى نموذج DevOps، مما مكن المهندسين من العمل بشكل أكثر استقلالية مع تقليل المخاطر. وفي العمل في بيئة عالمية متعددة السحابات عبر Azure وKubernetes جعل الاتساق ضروريًا، لذا اعتمدت IBM Terraform على HashiCorp Cloud Platform لتوحيد البنية التحتية ككود وأتمتة التوفير. وتستخدم الفرق الآن قوالب ذاتية الخدمة قابلة لإعادة الاستخدام لنشر البنية التحتية عند الطلب.
لتعزيز الامتثال، اعتمدت Riverty نظام IBM Vault، مما عمل على تأمين البيانات الحساسة وإدارة الأسرار على نطاق واسع، مع ضوابط وصول قائمة على الأدوار تدعم متطلبات التدقيق والتنظيم الصارمة.
مع بنية تحتية متطورة باستمرار في جوهرها، أصبح Riverty الآن أكثر تجهيزًا ليس فقط لتقديم حلول مالية مرنة للعملاء، بل أيضًا لدفع الابتكار لعصر جديد من التكنولوجيا المالية. وتدعم منصة HashiCorp Cloud Platform أهم تطبيقات Riverty مع تمكين المهندسين من الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
ونتيجة لذلك، خفضت Riverty توفير البنية التحتية من أيام إلى ساعات باستخدام IaC ذاتي الخدمة، وعملت على تقليل دورات النشر من أيام إلى اليوم نفسه عبر عمليات سير عمل قائم على العلاقات العامة، وعمل على تسريع الموافقات بنسبة 80%. وبالإضافة إلى ذلك، قامت Riverty بتوحيد أفضل الحلول مفتوحة المصدر مع دعم بيئات السحابة المتعددة. كما أتاح الحل أيضًا الاكتشاف التلقائي للخدمة وإدارة الأسرار عبر مئات الخدمات وآلاف العقد، مع تقليل وقت تهيئة موازنة التحميل من 30 دقيقة إلى أقل من دقيقة واحدة.
تجلب Riverty حقبة جديدة من الحرية المالية للأفراد والشركات من خلال الابتكار مع وضع الاحتياجات والمخاوف المالية لعملائها في المقام الأول. ومع أكثر من 4.000 موظف في أوروبا وأمريكا الشمالية، تجمع شركة التكنولوجيا المالية بين التكنولوجيا والبيانات وتحسين العمليات لتقديم الجيل التالي من الحلول المالية لآلاف التجار وأكثر من 28 مليون مستهلك حول العالم.
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة IBM. مارس 2026.
IBM وشعار IBM وTerraform وVault هي علامات تجارية لشركة IBM Corp، مسجلة في الكثير من مناطق الاختصاص القضائي في جميع أنحاء العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.