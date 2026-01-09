تتعاون LDS Łazewski Depo & Partners مع nFlo لدعم المحامين المتخصصين في براءات الاختراع باستخدام تقنية IBM watsonx.
تواجه شركات براءات الاختراع في صناعة الملكية الفكرية ضغوطًا متزايدة لتقديم حماية قوية للملكية الفكرية ضمن ميزانيات محدودة، مع تراجع تمويل البحث والتطوير بسبب التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. واجهت LDS Łazewski Depo & Partners، الشركة الرائدة في وارسو والمتخصصة في براءات الاختراع والتي تضم أكثر من 40 متخصصًا في الملكية الفكرية من بينهم محامون ومحامو براءات الاختراع ومتخصصو العلامات التجارية، تحديات مشابهة خاصة بها.
كانت عمليات البحث اليدوي عن براءات الاختراع تستهلك وقتًا كبيرًا، ما يعرّض الشركة لخطر تفويت منشورات مهمة ويتسبب مسؤوليات محتملة. كان إعداد طلبات البراءات أيضًا عملية مستهلكة للوقت ومعرضة للأخطاء البشرية، ما يزيد من احتمال حدوث أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلبات.
لمعالجة هذه التحديات، سعت LDS إلى إيجاد طرق لتبسيط عمليات العمل من أجل خدمة عملائها بشكل أفضل.
بالتعاون مع IBM وnFlo، الشريك الفضي لشركة IBM، اعتمدت LDS على الذكاء الاصطناعي لتسريع وتبسيط عملية حماية الملكية الفكرية. باستخدام استوديو IBM® watsonx.ai، طوَّرت nFlo نظام PatentPro AI لمساعدة شركات البراءات على تقليل المهام اليدوية المرهقة أثناء مشاريع الملكية الفكرية. مكَّن اعتماد هذا الحل شركة LDS من تسريع المراحل الرئيسية في سير عمل الملكية الفكرية، مثل عمليات البحث عن البراءات.
الآن، بدلًا من قضاء ساعات طويلة في البحث اليدوي ومراجعة قواعد البيانات، يمكن للمحامين وصف الاختراعات بلغة طبيعية، والسماح لـ PatentPro AI باستخدام تكاملات واجهات برمجة التطبيقات لعرض البراءات ذات الصلة مع درجات الثقة المصاحبة.
نظرًا لأن PatentPro AI تم تصميم للصناعات التي تتعامل بشكل روتيني مع معلومات تجارية حساسة، تمكَّنت LDS أيضًا من ضمان دمج الحل لقدرات قوية لأمن معلومات العملاء وحوكمة البيانات.
أحدث PatentPro AI تأثيرًا إيجابيًا في LDS تقريبًا على الفور، حيث ساعدهم على توفير الوقت أثناء البحث وزيادة الثقة في النتائج. بعد تحريرهم من المهام اليدوية، أصبح بإمكان المحامين التركيز الآن على الأعمال ذات القيمة الأعلى، مثل الاستشارات الاستراتيجية والتقييمات التقنية. استنادًا إلى نجاح عمليات البحث عن البراءات، تخطط LDS لتجربة استخدام PatentPro AI في صياغة الطلبات، ما يسمح للفِرق بإدخال نسخ مختصرة من حججهم، ليقوم الحل بعد ذلك بتوسيعها إلى مسودات كاملة لطلبات البراءات للمراجعة. مع تزايد اعتماد PatentPro AI، تتوقع LDS التعامل مع عدد أكبر من المشاريع سنويًا مع الحفاظ على مستوى الجودة الاستثنائي للخدمة الذي توليه الشركة أولوية، بل وتجاوزه.
تأسست شركة LDS Łazewski Depo & Partners في عام 1995، وتوفِّر للعملاء في جميع أنحاء بولندا خبرة عالية الجودة في مجال الملكية الفكرية. يقع مقرها في وارسو، ويضم فريقهم أكثر من 40 متخصصًا وموظف دعم، بما في ذلك محامون ومحامو براءات الاختراع ومتخصصو العلامات التجارية.
يقع مقرها في وارسو، بولندا، وتختص nFlo في تقديم حلول شاملة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي. تقدِّم nFlo خدمات استشارية عالية الجودة وتنفيذية وصيانة وتدقيق، للعمل على ضمان موثوقية وكفاءة وأمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى عملائها.
