بناء الثقة وقابلية التوسع: KAFD يُحدث تحولاً في إدارة الهوية

يعتبر مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) ركيزة أساسية في تشكيل مستقبل مدينة الرياض كحيّ ذكي، صُمم ليقدم تجارب رقمية سلسة للسكان وتجار التجزئة والشركات على حد سواء. تطبيقات الهاتف المحمول وبوابات المجتمع هي ركيزة أساسية لهذه الرؤية، حيث تتيح تقديم خدمات تتنوع ما بين إدارة العقارات والإشعارات الخاصة بالفعاليات.

ومع ازدياد عدد الخدمات الرقمية، أصبح الوصول الآمن والموحّد أمرًا بالغ الأهمية—ليس فقط من أجل الراحة ولكن أيضًا من أجل الامتثال والثقة. ومع ذلك، لم يتمكن حل تسجيل الدخول الموحد (SSO) من KAFD من مواكبة معايير الأمان الحديثة أو منظومة التطبيقات المتوسعة.

تطلبت كل عملية تكامل جديدة تطويرًا خاصًا، مما تسبب في تأخير عملية الإعداد وزيادة التكاليف. واجه المستخدمون عمليات إعادة توجيه متعددة وتجارب تسجيل دخول غير متسقة، بينما أدى غياب فرض السياسات المركزية إلى زيادة مخاطر الامتثال. ولتعزيز الأمن ودعم النمو المستقبلي، احتاج KAFD إلى حل هوية حديث يتماشى مع معايير الصناعة.