بناء الثقة وقابلية التوسع: KAFD يُحدث تحولاً في إدارة الهوية

كيف استبدل KAFD نظام تسجيل الدخول القديم بطبقة هوية آمنة قائمة على المعايير العالمية؛ مما ساهم في تحسين تجربة المستخدم وتمكين النمو المستقبلي.
يعتبر مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) ركيزة أساسية في تشكيل مستقبل مدينة الرياض كحيّ ذكي، صُمم ليقدم تجارب رقمية سلسة للسكان وتجار التجزئة والشركات على حد سواء. تطبيقات الهاتف المحمول وبوابات المجتمع هي ركيزة أساسية لهذه الرؤية، حيث تتيح تقديم خدمات تتنوع ما بين إدارة العقارات والإشعارات الخاصة بالفعاليات.
ومع ازدياد عدد الخدمات الرقمية، أصبح الوصول الآمن والموحّد أمرًا بالغ الأهمية—ليس فقط من أجل الراحة ولكن أيضًا من أجل الامتثال والثقة. ومع ذلك، لم يتمكن حل تسجيل الدخول الموحد (SSO) من KAFD من مواكبة معايير الأمان الحديثة أو منظومة التطبيقات المتوسعة.
تطلبت كل عملية تكامل جديدة تطويرًا خاصًا، مما تسبب في تأخير عملية الإعداد وزيادة التكاليف. واجه المستخدمون عمليات إعادة توجيه متعددة وتجارب تسجيل دخول غير متسقة، بينما أدى غياب فرض السياسات المركزية إلى زيادة مخاطر الامتثال. ولتعزيز الأمن ودعم النمو المستقبلي، احتاج KAFD إلى حل هوية حديث يتماشى مع معايير الصناعة.
من أجل تقديم تجربة سلسة عبر منظومته الرقمية المتنامية، تعاون KAFD مع شركتي Orange Business Services و IBM لتحديث نظام إدارة الهوية. قام الفريق بتنفيذ IBM® webMethods Hybrid Integration، حيث تم ربط أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مع Microsoft Entra ID (المعروف سابقاً بـ Azure AD B2C) لإنشاء طبقة هوية مركزية وقائمة على المعايير القياسية. من خلال دعم بروتوكولي OAuth 2.0 و OpenID Connect، يتيح هذا الحل عملية مصادقة آمنة تعتمد على الرموز المميزة وصلاحيات دقيقة دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية مخصصة.
من خلال تنسيق سير عمل الهوية عبر webMethods، تمكن KAFD من تسريع عملية انضمام التطبيقات الجديدة، كما قدّم ميزة الوصول المفوّض لإدارة الممتلكات. تضمن البنية الهجينة الامتثال للمعايير الحالية، مع توفير المرونة اللازمة لتحسينات مستقبلية؛ مثل المصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وتسجيل الدخول عبر التواصل الاجتماعي—مما يضع حجر الأساس لمنطقة ذكية آمنة وقابلة للتوسع.
قدم نظام تسجيل الدخول الموحد (SSO) المطور تحسينات ملموسة في مجالي الأمن وتجربة المستخدم. وارتفعت معدلات نجاح تسجيل الدخول من 90% إلى 95%، وانخفضت أخطاء المصادقة بنسبة 30%، وحافظت المنصة على عدم وقوع أي حوادث أمنية منذ نشرها. أصبح إعداد التطبيقات الجديدة الآن أكثر سلاسة واتساقًا، مما يلغي الحاجة إلى التطوير المخصص ويقلل من التعقيد.
من خلال دمج ثلاثة تطبيقات موجهة للمستهلكين (B2C) بالفعل —مع التخطيط للمزيد مستقبلاً— يوفر هذا الحل أساساً آمناً وقابلاً للتوسع للهوية الرقمية، بما يدعم رؤية KAFD لمنطقة ذكية متصلة بالكامل. يستفيد السكان والزوار والشركات من تجربة تسجيل دخول موحدة تجمع بين الراحة والامتثال. من خلال توفير طبقة هوية موحدة تُدار عبر منصة webMethods Hybrid Integration، أصبح لدى KAFD الآن الأساس الحديث اللازم لدعم ذكاء الوصول المعزز بالذكاء الاصطناعي وابتكارات التحقق من الهوية المستقبلية.
مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) هو وجهة رائدة للأعمال ونمط الحياة في الرياض، المملكة العربية السعودية. قد صُمم ليكون منطقة ذكية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات عالمية المستوى لدعم المؤسسات المالية والشركات والمقيمين ضمن منظومة حضرية متكاملة ومترابطة تماماً.
