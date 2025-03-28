مجموعة IBM لتطوير البرمجيات

حل ®IBM Concert، القائم على تقنية ™IBM watsonx، هو حل مصمم لتحسين إدارة التطبيقات والعمليات. وكان فريق التطوير المسؤول عن هذا الطرح تحت ضغط لتقديم المنتج إلى الجمهور العام مع تلبية متطلبات IBM الصارمة للحد من المخاطر الأمنية في التعليمات البرمجية للمنتج.

إنه تحدي مألوف لفرق تطوير المنتجات أينما كانت: بالتزامن مع عملية التطوير، تتحقق أدوات التقييم الأمني من التعليمات البرمجية وتجهز قوائم تضم المئات أو الآلاف من الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVEs). معظم الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVEs) تكون غير حرجة، لكن العمل على فرز القوائم وتحديد أولويات المعالجة يمكن أن يُبطئ عملية التطوير إلى حد كبير. إذا لم تُكتشف المشكلات الحرجة إلا في وقت متأخر من دورة التطوير، فقد يضيع الكثير من الوقت في عمليات إعادة البناء وإعادة الاختبار. ومن ثَم، فإن جاهزية المنتج - وفي النهاية الإيرادات - مرتبطة بالإدارة السليمة للثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVE).

لحسن حظ فريق تطوير تقنية Concert، كان ثمة حل مبتكر بين أيديهم. من بين حالات الاستخدام الأساسية التي تدعمها تقنية Concert تبسيط إدارة الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVE). لذا أصبح مطورو المنتج أنفسهم من أوائل العملاء الراضين عنه.