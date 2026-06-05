مؤسسة General Assembly توحد العمليات الإعلامية العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

عقدت مؤسسة General Assembly شراكة مع شركتي MINT وIBM لتحديث العمليات التسويقية باستخدام أساس ذكاء اصطناعي محكم وجاهز للمؤسسات. وقد تم اختيار IBM® watsonx.ai لدعم النشر الموثوق للذكاء الاصطناعي، وقابلية التوسع العالمي، والحوكمة القوية للبيانات.

وتعاونت فرق التقنية وفرق تحديد آليات طرح المنتجات في السوق لدى IBM مع MINT لتقديم حل متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وحوكمة البيانات والأتمتة التشغيلية.

نفذت MINT نموذج بيانات موحدًا مع تصنيفات وتعريفات موحدة عبر جميع المناطق وخطوط الأعمال. وباستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل المبني على منصة IBM watsonx.ai، أتاح الحل إمكانية التخطيط الإعلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتنبؤ القائم على السيناريوهات، وضبط وتيرة الميزانية بشكل استباقي. وصرح Mark Polyak، الرئيس التنفيذي للتقنية والمنتجات في MINT: “شراكتنا مع IBM واستخدام watsonx.ai يُمكّنان MINT من تقديم ذكاء اصطناعي وكيل ومحكوم يساعد عملاء مثل General Assembly على العمل بثقة أكبر وسرعة وتحكم مالي أعلى.”

تمت أتمتة مهام سير العمل ذات الحجم الكبير—ولا سيما تتبع الميزانية والتسوية المالية—لتحل محل العمليات اليدوية المعتمدة على جداول البيانات واستبدالها بمهام سير عمل متكررة ومحكومة. وقد مكن هذا التحول مؤسسة General Assembly من الانتقال من إعداد التقارير التفاعلية إلى اتخاذ قرارات تطلعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التوسع عالميًا من دون إضافة موظفين.