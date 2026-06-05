مؤسسة General Assembly توحد العمليات الإعلامية العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحقق شركتا MINT وIBM watsonx.ai توفيرًا بنسبة 20% من خلال تبسيط عمليات التخطيط ووضع الميزانية وإعداد التقارير
General Assembly هي مؤسسة عالمية للتعليم والتدريب التقني تقدم خدماتها للمستهلكين والمؤسسات والجهات الحكومية. ومع توسع عملياتها التسويقية عبر المناطق والقنوات وخطوط الإيرادات، تزايدت درجة التعقيد وواجهت العمليات الحالية صعوبة في مواكبة هذا النمو.
واعتمدت عمليات التخطيط ووضع الميزانية وإعداد التقارير والتسوية المالية على جداول البيانات والجهد اليدوي الكبير. وحالت التصنيفات الإقليمية غير المتسقة دون إجراء مقارنات موثوقة للأداء، كما أدى التنسيق مع أكثر من 45 وكالة إلى ظهور مشكلات في التحكم بالإصدارات وتأخير في إعداد التقارير. كما أجبرت البيانات المجزأة فرق العمل على اتخاذ قرارات بناءً على ردود الفعل بثقة محدودة.
ومن دون هذا التحول، هددت هذه القيود قدرة مؤسسة General Assembly على حوكمة الإنفاق، والتوسع في الاستثمار، واتخاذ قرارات في الوقت المناسب قائمة على البيانات على مستوى عالمي. وكانت General Assembly بحاجة إلى نظام قادر على التنبؤ بالمخاطر وتوجيه القرارات وتقليل الاعتماد البشري على التنسيق اليدوي.
عقدت مؤسسة General Assembly شراكة مع شركتي MINT وIBM لتحديث العمليات التسويقية باستخدام أساس ذكاء اصطناعي محكم وجاهز للمؤسسات. وقد تم اختيار IBM® watsonx.ai لدعم النشر الموثوق للذكاء الاصطناعي، وقابلية التوسع العالمي، والحوكمة القوية للبيانات.
وتعاونت فرق التقنية وفرق تحديد آليات طرح المنتجات في السوق لدى IBM مع MINT لتقديم حل متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وحوكمة البيانات والأتمتة التشغيلية.
نفذت MINT نموذج بيانات موحدًا مع تصنيفات وتعريفات موحدة عبر جميع المناطق وخطوط الأعمال. وباستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل المبني على منصة IBM watsonx.ai، أتاح الحل إمكانية التخطيط الإعلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتنبؤ القائم على السيناريوهات، وضبط وتيرة الميزانية بشكل استباقي. وصرح Mark Polyak، الرئيس التنفيذي للتقنية والمنتجات في MINT: “شراكتنا مع IBM واستخدام watsonx.ai يُمكّنان MINT من تقديم ذكاء اصطناعي وكيل ومحكوم يساعد عملاء مثل General Assembly على العمل بثقة أكبر وسرعة وتحكم مالي أعلى.”
تمت أتمتة مهام سير العمل ذات الحجم الكبير—ولا سيما تتبع الميزانية والتسوية المالية—لتحل محل العمليات اليدوية المعتمدة على جداول البيانات واستبدالها بمهام سير عمل متكررة ومحكومة. وقد مكن هذا التحول مؤسسة General Assembly من الانتقال من إعداد التقارير التفاعلية إلى اتخاذ قرارات تطلعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التوسع عالميًا من دون إضافة موظفين.
بعد عملية النشر، حققت General Assembly رؤية فورية وشاملة للإنفاق والأداء العالمي. ولقد قللت الأتمتة من الجهد اليدوي المبذول في التخطيط وإعداد التقارير، ما أتاح للفرق التركيز على التحسين والقرارات الاستراتيجية. " MINT وIBM [watsonx.ai] لقد منحتنا شيئًا لم نكن نملكه من قبل: وهو رؤية متسقة وموثوقة لبياناتنا المالية التسويقية عبر مختلف المناطق والقنوات وقطاعات الأعمال، كما صرحت Jourdan Hathaway، كبير مسؤولي الأعمال والتسويق في General Assembly. "ومن خلال الابتعاد عن جداول البيانات، والتصنيفات غير المتسقة، وإعداد التقارير اليدوية، أصبحنا نعمل الآن بتعريفات موحدة وسير عمل منظم، ما يسهل علينا كثيرًا التحرك بسرعة واتخاذ قرارات موثوقة."
حققت المؤسسة توفيرًا في الوقت بنسبة 20% عبر عمليات التخطيط وإعداد التقارير، وألغت التصنيفات الإقليمية المجزأة وأنشأت نموذج بيانات موحدًا يحل محل التصنيفات الإقليمية. ولقد زاد التخطيط والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الثقة في تحديد وتيرة وقرارات الميزانية، ما أتاح إجراء تعديلات أسرع وأكثر دقة.
ومع توفر تقنية IBM والخبرة المقدمة من MINT وتأسيس قاعدة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع ومحكومة، أصبحت General Assembly في موقع يؤهلها لزيادة الاستثمار التسويقي بمرونة ودقة أكبر وثقة تشغيلية أعلى.
تُعد General Assembly مؤسسة عالمية رائدة في مجال التدريب التقني وحلول المواهب، حيث تساعد الأفراد على إطلاق مسيرتهم المهنية في مجال التقنية وتمكّن المؤسسات من بناء فرق تقنية متنوعة وقابلة للتوسع في جميع أنحاء العالم.
إن MINT، وهي شريك أعمال فضي لشركة IBM، شركة تقنية تحوّل عمليات التسويق والإعلام من خلال البيانات الموحدة، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي الوكيل. وهي مبنية على منصات مؤسسية موثوقة مثل IBM watsonx.ai, وتساعد MINT المؤسسات العالمية على استبدال مهام سير العمل المجزأ بنماذج تشغيل محكومة وقابلة للتوسع تٌحسّن التخطيط والرقابة المالية واتخاذ القرارات.
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM Corporation مايو 2026
تُعد IBM، وشعار IBM، وwatsonx.ai علامات تجارية لشركة IBM Corp.، ومسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية حول العالم.
الأمثلة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، ومن ثَمَّ لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.