تسعى Bequeathed إلى ضمان أن تكون لدى كل شخص خطة لنهاية حياته، تحمي إرثه وتدعم الأشخاص الذين يتركهم خلفه. تُتيح خدمة Bequeathed عبر الإنترنت لأي شخص إنشاء وصية أساسية مجانًا، أو التواصل مع خبير للحصول على دعم مخصص مدفوع. بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تشجع الشركة أيضًا الناس على ترك تبرعات إرثية للأسباب التي يهتمون بها، وقد بلغ إجمالي التعهدات حتى الآن 100 مليون جنيه إسترليني.

طوَّرت Bequeathed نظام خبراء مزوَّدًا بمحرك منطق معقد، مصممًا لتقديم النصائح والحماية القانونية المتينة نفسها التي يحصل عليها الشخص عند زيارة مكتب محاماة فعلي. ومع ذلك، عند جمع المعلومات المطلوبة، قد يشعر المستخدمون بأن الاستبيان بطيء ومتكرر.

يبدأ Jonathan Brewer، مؤسس Bequeathed، قائلًا: "يقدِّم العديد من مزوِّدي الوصايا عبر الإنترنت تجربة مستخدم سلسة، لكنهم لا يوفرون النصائح القانونية التي يحتاجها الناس. نحن نؤمن بأهمية ضمان حصول المستهلكين على الاستشارة القانونية؛ لأن هناك أمورًا قد لا يكونون قد أخذوها في الاعتبار ربما تؤثِّر في المستفيدين منهم. كان دورنا دائمًا إزالة العقبات أمام كتابة الوصية؛ وأدركنا أننا بحاجة إلى جعل التجربة أكثر سهولة مع الحفاظ على التعقيد والدقة وراء نظامنا".

في الوقت نفسه، ورغبةً في تعزيز استراتيجيتها للنمو، رأت Bequeathed فرصة لتوسيع نظامها ليصبح خدمة برمجية كخدمة (SaaS) للمكاتب القانونية.

يوضِّح Brewer: "شهدنا تحولًا كبيرًا في سلوك المستهلكين خلال السنوات الأخيرة - حوالي 20% من الأشخاص في المملكة المتحدة يخططون الآن لإعداد وصيتهم التالية عبر الإنترنت. لكن غالبًا ما تكون مكاتب المحاماة حذرة جدًا عند تبنّي تقنيات جديدة. كنا نريد مساعدة المحامين على الوصول إلى مكان تواجد العملاء، وهو الإنترنت".