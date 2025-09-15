مع توسُّع بنك BV في استخدام السحابة عبر Google Cloud Platform (GCP)، وMicrosoft Azure، وAmazon Web Services (AWS)، أصبحت إدارة التكاليف أكثر تعقيدًا. احتاج البنك إلى طريقة لتقسيم الإنفاق حسب الفريق والميزانية والنظام، مع الحفاظ على الرؤية والتحكم عبر جميع البيئات.

تبيَّن أن التنبؤ بتكاليف السحابة كان صعبًا دون وجود رؤية مركزية، ما أبرز الحاجة إلى تحسين إدارة الميزانية. لم يكن التحدي مجرد مسألة تقنية، بل كان استراتيجيًا أيضًا: كيف يمكن توسيع استخدام السحابة مع غرس الانضباط المالي في كل طبقة من طبقات المؤسسة.

أكَّدت تعقيدات العمليات متعددة السحابة أن الوضوح والرؤية الشاملة لتكاليف السحابة أمران أساسيان. ولتحسين إدارة الميزانية، كان بنك BV بحاجة إلى آليات للتحسين المستمر واكتشاف الحالات الشاذة في الوقت الفعلي، ما يسهِّل اتخاذ إجراءات استباقية قبل أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى مشكلات مكلِّفة.