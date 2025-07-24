يشغل Steve Gotlieb منصب المدير الأول لهندسة البيانات وتصويرها في شركة Autodesk، وهي شركة برمجيات عالمية توفر منتجات برمجية عبر مجالات متعددة. وهو يدير فريق هندسة البيانات والمنصات العالمي عبر أمريكا الشمالية وسنغافورة. يركز فريقه على إنشاء عناصر قابلة لإعادة الاستخدام كجزء من منصة بيانات فائقة وموثوقة تدعم الحلول القائمة على البيانات.
وفي ظل قيادته، بدأ Steve في دعم جودة البيانات كعنصر أساسي من عناصر المنصات لدعم مفاهيم شبكة البيانات التي تعزز نهج "أحضر بياناتك الخاصة" وتمكين تكامل البيانات واستخدامها بسلاسة عبر المؤسسة.
ومن كبرى التحديات التي واجهت فريق Steve وفرق هندسة البيانات الأخرى في Autodesk بشكل متكرر: أنهم غالبًا ما كانوا آخر من يعرف بحدوث مشكلات البيانات. اضطر فريق Steve إلى اتباع نهج تفاعلي لحل المشكلات، سواء كانت متعلقة ببيانات مفقودة، أو بيانات متأخرة أو قديمة، أو بيانات غير صحيحة ذات قيم فارغة.
وعندما يعلم الفريق بوجود مشكلة في البيانات، ربما يكون قد مضى على المشكلة شهر أو أكثر، ما يكلف الشركة وقتًا وموارد ثمينة.
يقول Steve: "لقد كان لدينا في السابق نظام مخصص لإدارة جودة البيانات (DQM)، ولكنه كان حلاً سلبيًا وغير قابل للتوسع". وأضاف: "اعتمد نظام إدارة جودة البيانات (DQM) على إجراء الاستعلامات لمراقبة عدد مرات التشغيل، لكنه لم يتمكن من الكشف بشكل استباقي عن مشاكل جودة البيانات. لقد كانت الإشعارات حول مشاكل البيانات غير متسقة ومتأخرة، وغالبًا ما تصل عبر رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack من دون توضيح صاحبها."
بدأ Steve وفريقه في تقييم حلول مراقبة البيانات، مدركين الحاجة إلى نهج أكثر استباقية. ولقد استكشفوا خيارات مختلفة، منها Monte Carlo Data وDatafold، لكن برنامج المراقبة IBM® Databand® كان هو الأبرز. قادت ثقافة الابتكار لدى شركة Autodesk إلى تنظيم سباق ابتكار يجمع فرقًا متعددة الوظائف لاستكشاف الحلول المحتملة وعرضها. وأدت Preeti Taneja، كبيرة مهندسي البيانات في Autodesk، دورًا محوريًا في هذا التقييم. كان أمام فريقها أسبوع واحد فقط لتوضيح كيف يمكن لحل Databand تحويل عمليات جودة البيانات بالشركة.
لقد قيّموا ما إذا كان بإمكان Databand اكتشاف التغييرات في أنظمة المصدر وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي في حال حدوث أعطال في مهام سير العمل. وكانت النتيجة مدهشة. لقد ترك التكامل السلس لحل Databand مع مجموعة البيانات الحديثة من Autodesk، على سبيل المثال، Apache Airflow وdbt وSpark وSnowflake، وإمكانات إرسال تنبيهات فورية انطباعًا جيدًا.
تقول Preeti: "سمحت لنا سهولة تكامل Databand مع مجموعة البيانات الحديثة لدينا برؤية النتيجة على الفور". "عندما بدأنا في تلقي تنبيهات فورية، كانت لحظة رائعة حقًا تبرز إمكانات جودة البيانات الاستباقية في Databand".
وبعد إجراء تقييم داخلي، برز Databand كالحل الفائز بلا منافس، ما دفع الفريق إلى المضي قدمًا في استخدامه.
يستخدم فريق Steve برنامج Databand يوميًا لمراقبة حوادث البيانات عبر حالات الاستخدام المختلفة، بما في ذلك ما يلي:
أدى استخدام Databand إلى تحسينات فورية ومهمة في إدارة جودة البيانات بشركة Autodesk، ومنها ما يلي:
شهدت Autodesk نتائج ملموسة في تحسين جودة البيانات والكفاءة التشغيلية. وقد أدى التتبع الشفاف لطلبات المزايا إلى تعزيز الشراكة، ما أتاح إجراء تحسينات وابتكارات مستمرة.
يثق المصممون والمهندسون والبناة والمبدعون حول العالم في شركة Autodesk (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) حيث تساعدهم على تصميم وإنشاء أي شيء—من المباني التي نعيش ونعمل فيها، إلى السيارات التي نقودها والجسور التي نسير فوقها. حتى المنتجات التي نستخدمها ونعتمد عليها كل يوم والأفلام والألعاب التي تلهمنا موجودة بفضل Autodesk. تطلق منصة Autodesk للتصميم والإنشاء "Design and Make Platform" العنان لإمكانات البيانات التي من شأنها تسريع المعارف وأتمتة العمليات، ما يزود عملاءنا بالتقنيات التي تساعدهم على إعمار العالم من حولنا وتحقيق نتائج أفضل لأعمالهم وكوكبهم. للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة autodesk.com (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com).
توفير بيانات جديرة بالثقة ويُمكن الاعتماد عليها من خلال إمكانية ملاحظة البيانات باستمرار
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