تعرف على المزيد حول التزام شركة IBM بخصوصية البيانات، بما في ذلك الروابط إلى سياسات الخصوصية ومبادئها الرئيسية لدينا، إضافة إلى الأدوات اللازمة لإدارة تفضيلات الخصوصية لديك
تقارير الشفافية لطلبات إنفاذ القانون في شركة IBM
يراعي تقرير شفافية طلبات إنفاذ القانون في شركة IBM الاستفسارات التي نتلقاها من وكالات إنفاذ القانون في ما يتعلق بالبيانات والخطوات التي نتخذها لحماية سلامة المعلومات الشخصية. بدءًا من عام 2021، تم نشر التقارير كل 6 أشهر.
التقرير الحالي
النصف الأول من عام 2023
النصف الثاني من عام 2022
النصف الأول من عام 2022
النصف الثاني من عام 2021
النصف الأول من عام 2021
2020
2019
وافق كل من المفوضية الأوروبية ومكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة والمفوض الفيدرالي السويسري لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC) على البنود التعاقدية القياسية (SCC) الجديدة و/أو نشرها، كآلية للنقل القانوني للبيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA") والمملكة المتحدة وسويسرا على التوالي.
ونتيجة لذلك، لن يُنظر إلى النسخة السابقة من البنود التعاقدية القياسية الواردة في عقدك (عقودك) الحالي مع شركة IBM (عقدك) على أنها آلية نقل صالحة من قِبل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدءًا من 27 ديسمبر 2022، ومن قِبل المملكة المتحدة بدءًا من 22 مارس 2024، ومن قِبل سويسرا بدءًا من 31 ديسمبر 2022، كما يجب أن تحل محلها هذه الشروط الجديدة لضمان المواءمة مع قانون حماية البيانات المعمول به. يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة للحصول على مزيد من التوضيحات حول التغييرات الجديدة التي تم إدخالها.
بصفتنا مورِّدًا للخدمات المقدَّمة إليك التي قد تتضمن معالجة البيانات الشخصية بواسطة شركة IBM نيابة عنك، فإننا نتفهم الطبيعة المتطورة لالتزاماتنا تجاهك حيث يتم سن قوانين جديدة لحماية البيانات في جميع أنحاء العالم.
يتم وصف الشروط والأحكام التي تنطبق على معالجة البيانات الشخصية بواسطة شركة IBM نيابة عنك في ملحق معالجة البيانات (DPA) من IBM. سنرسل إليك رسالة لإعلامك بأن شركة IBM قد وسعت نطاق تطبيق مستند معالجة البيانات والمعارض المرتبطة به لتشمل جميع قوانين حماية البيانات المدرجة في موقع شروط IBM. تفرض هذه القوانين متطلبات مماثلة علينا عند معالجة البيانات الشخصية نيابة عنك.
تعتقد شركة IBM أن أفضل نتيجة للأعمال تتلخص في أن المفاوضات الحالية حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ("بريكست") ستؤدي إلى فترة انتقالية وترتيبات مستقبلية تدعم الأعمال. ومع ذلك، يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من دون اتفاقية انسحاب.
تُعد حماية بيانات العملاء ذات أهمية قصوى لشركة IBM. قد تُبرم شركتك اتفاقيات مع شركات مجموعة IBM التي تقدِّم خدمات تتضمن معالجة البيانات الشخصية. للمساعدة على ضمان امتثالك وامتثال شركة IBM لقانون حماية البيانات المعمول به، في التاريخ الذي تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، سيتم تفعيل ما يأتي:
- ستشتمل المراجع إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الواردة في العقود المعمول بها على قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 2018 بالقدر الذي ينطبق عليه. ستشتمل المراجع الأخرى إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أي تشريع تنفيذي أو مكافئ في المملكة المتحدة إلى الحد المناسب.
- سيتم تصنيف نقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المملكة المتحدة على أنه نقل دولي. للسماح باستمرار عمليات نقل البيانات هذه من دون انقطاع، ينطبق ما يأتي إلى الحد الذي يُعد فيه هذا النقل نقلاً إلى دولة "غير ملائمة" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات:
- ستتم إضافة كيانات شركة IBM في المملكة المتحدة التي تعمل كجهات معالجة أو جهات معالجة فرعية على أنها جهات استيراد للبيانات بموجب البنود التعاقدية القياسية الموجودة في الاتحاد الأوروبي، حسب ولايتك القضائية.
- ستُلزم شركة IBM هؤلاء الموردين الخارجيين الموجودين في المملكة المتحدة والمدرجين كجهات معالجة فرعية في الاتفاقيات القائمة المبرمة معك بالالتزامات نفسها المفروضة عليها بموجب البنود التعاقدية القياسية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
أصبحت البيانات الشخصية وحمايتها ذات أهمية متزايدة للأفراد والمؤسسات. كما تعلم، أقر الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بدءًا من 25 مايو 2018. تم تصميم اللائحة العامة لحماية البيانات لضمان مستوى ثابت من حماية حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة بياناتهم ووضع مجموعة واحدة من قواعد حماية البيانات عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
تنطبق اللائحة العامة لحماية البيانات على جميع المنظمات المنشأة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب المنظمات المنشأة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، عندما ترتبط أنشطة المعالجة الخاصة بها بعرض السلع والخدمات على الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو مراقبة سلوك الأفراد داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
تلتزم شركة IBM بالاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات.
قد تُبرم شركتك اتفاقية واحدة أو أكثر مع شركات أو شركات تابعة لمجموعة IBM (يُشار إليها في ما بعد باسم "IBM")؛ حيث تقدِّم شركة IBM خدمة إليك تتضمن معالجة بياناتك الشخصية بواسطة IBM.
وفقًا لذلك، تعمل شركة IBM كجهة لمعالجة بياناتك الشخصية. ووفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (المادة 28)، يلتزم كل من المراقب والمعالج بإبرام اتفاقية تحكم معالجة البيانات الشخصية. تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات صراحةً المتطلبات المتعلقة بمحتوى هذه الاتفاقية.
من أجل الامتثال لهذا المطلب القانوني، أنشأت شركة IBM ملحق معالجة البيانات (DPA) الخاص بشركة IBM ومستند ملحق معالجة البيانات المعمول به الذي يعدِّل عقودنا الحالية. ينطبق هذا في الحالات التي تعالج فيها شركة IBM البيانات الشخصية ضمن نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات. في حال وجود أي تعارض مع خصوصية البيانات أو شروط الأمان الحالية، يجب الأخذ بملحق معالجة البيانات ومستند ملحق معالجة البيانات المعمول به.
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