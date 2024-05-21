وافق كل من المفوضية الأوروبية ومكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة والمفوض الفيدرالي السويسري لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC) على البنود التعاقدية القياسية (SCC) الجديدة و/أو نشرها، كآلية للنقل القانوني للبيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA") والمملكة المتحدة وسويسرا على التوالي.

ونتيجة لذلك، لن يُنظر إلى النسخة السابقة من البنود التعاقدية القياسية الواردة في عقدك (عقودك) الحالي مع شركة IBM (عقدك) على أنها آلية نقل صالحة من قِبل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدءًا من 27 ديسمبر 2022، ومن قِبل المملكة المتحدة بدءًا من 22 مارس 2024، ومن قِبل سويسرا بدءًا من 31 ديسمبر 2022، كما يجب أن تحل محلها هذه الشروط الجديدة لضمان المواءمة مع قانون حماية البيانات المعمول به. يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة للحصول على مزيد من التوضيحات حول التغييرات الجديدة التي تم إدخالها.