الخصوصية في شركة IBM

تعرف على المزيد حول التزام شركة IBM بخصوصية البيانات، بما في ذلك الروابط إلى سياسات الخصوصية ومبادئها الرئيسية لدينا، إضافة إلى الأدوات اللازمة لإدارة تفضيلات الخصوصية لديك

قراءة بيان الخصوصية الخاص بشركة IBMإرسال طلب حقوق البيانات
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    لمحة عامةاكتسبت أجيال من مستخدمي IBM ثقة عملائنا والمجتمع من خلال الإشراف المسؤول على البيانات. لا نزال ملتزمين بوضع السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للأخلاقيات والثقة والشفافية والمساءلة مع ضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات العالمية.كانت IBM® واحدة من أوائل الشركات التي اعتمدت مدونة قواعد سلوك للخصوصية وتعيِّن كبير مسؤولي الخصوصية. تماشيًا مع إرثنا الواسع من قيادة الخصوصية، يعمل كبير مسؤولي الخصوصية والثقة في شركة IBM في مجلس إدارة الرابطة الدولية لمحترفي الخصوصية (IAPP)، وهي أكبر وأشمل جمعية مهنية للخصوصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.كريستينا مونتغمري، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الخصوصية والثقة في شركة IBM"بصفتي كبير مسؤولي الخصوصية والثقة في شركة IBM، أحرص على توجيه رؤية الخصوصية وإستراتيجية الامتثال في الشركة، والإشراف على برامج الخصوصية وإدارة البيانات وإدارة الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في رئاسة مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدينا. تتمثل مهمتي في مساعدة شركة IBM على الحفاظ على ثقة عملائنا من خلال ممارسات الخصوصية المفتوحة والشفافة والقابلة للتفسير، مع إدخال تقنيات جديدة إلى العالم بمسؤولية وهدف واضح".
    سياسات الخصوصيةتلتزم شركة IBM بحماية خصوصية الأفراد من خلال تنفيذ السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للثقة والشفافية.

    بيان الخصوصية الخاص بشركة IBM

    يوضح بيان خصوصية IBM كيفية قيام IBM بجمع واستخدام ومشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بك.

    القواعد المؤسسية الملزمة المتعلقة بأدوات المراقبة في شركة IBM

    تصف القواعد المؤسسية الملزمة (BCR) المتعلقة بأدوات المراقبة في شركة IBM كيفية قيام شركة IBM بجمع المعلومات الشخصية الخاصة بالأعمال واستخدامها ومشاركتها، وقد نالت موافقة سلطات حماية البيانات الأوروبية ذات الصلة منذ عام 2017.

    إطار عمل خصوصية البيانات في شركة IBM

    يصف إطار عمل خصوصية البيانات في شركة IBM كيفية امتثال شركة IBM لمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ما يتعلق بجمع المعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة واستخدامها والاحتفاظ بها.

    خيارات الخصوصيةلديك حقوق معينة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع معلوماتك الشخصية. يمكنك تخصيص إعدادات الخصوصية لديك باستخدام الروابط المتوفرة، مما يسمح لك بإدارة المعلومات التي تجمعها شركة IBM وتستخدمها عنك.

    تفضيلات التواصل

    يمكنك مراجعة تفضيلات التواصل التسويقية في شركة IBM القائمة لديك، بما في ذلك طريقة (طرق) الاتصال المفضَّلة لديك.

    طلب حقوق البيانات

    أرسل طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع معينة من معالجة المعلومات الشخصية.

    تتبُّع حالة طلبك

    هل أرسلت طلب حقوق البيانات؟ انقر هنا لعرض حالة طلبك.

    تقارير الشفافيةفي شركة IBM، نلتزم بجميع معايير إعداد التقارير المطلوبة. إضافة إلى ذلك، نقدِّم طواعية تقارير لإثبات التزامنا بالشفافية وتعزيز الثقة.

    تقارير الشفافية لطلبات إنفاذ القانون في شركة IBM

    يراعي تقرير شفافية طلبات إنفاذ القانون في شركة IBM الاستفسارات التي نتلقاها من وكالات إنفاذ القانون في ما يتعلق بالبيانات والخطوات التي نتخذها لحماية سلامة المعلومات الشخصية. بدءًا من عام 2021، تم نشر التقارير كل 6 أشهر.

    التقرير الحالي

    النصف الأول من عام 2023

    النصف الثاني من عام 2022

    النصف الأول من عام 2022

    النصف الثاني من عام 2021

    النصف الأول من عام 2021

    2020

    2019

    تقارير مقاييس قانون حقوق الخصوصية في ولاية كاليفورنيايقدِّم تقرير مقاييس حقوق البيانات في قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا نظرة عامة رفيعة المستوى، ما يوفر الشفافية في كيفية إدارة شركة IBM طلبات حقوق بيانات المستهلكين والوفاء بها في كاليفورنيا. يمكنك طلب حذف معلوماتك الشخصية والوصول إليها وتصحيحها وإلغاء الاشتراك في بيعها أو مشاركتها بموجب قانون خصوصية المستهلكين في كاليفورنيا.مقاييس حقوق البياناتالاتصالات وفقَ شروط الخصوصيةيصف هذا القسم المراسلات التي ترسلها شركة IBM إلى العملاء، لإبلاغهم بالتحديثات التي تطرأ على شروط الخصوصية الخاصة بنا الناتجة عن التغييرات التنظيمية. إذا كنت جهة اتصال عميل نشطة، فيمكنك عرض مراسلات الخصوصية المحددة المرسلة إلى شركتك.

    وافق كل من المفوضية الأوروبية ومكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة والمفوض الفيدرالي السويسري لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC) على البنود التعاقدية القياسية (SCC) الجديدة و/أو نشرها، كآلية للنقل القانوني للبيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("EEA") والمملكة المتحدة وسويسرا على التوالي.

    ونتيجة لذلك، لن يُنظر إلى النسخة السابقة من البنود التعاقدية القياسية الواردة في عقدك (عقودك) الحالي مع شركة IBM (عقدك) على أنها آلية نقل صالحة من قِبل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدءًا من 27 ديسمبر 2022، ومن قِبل المملكة المتحدة بدءًا من 22 مارس 2024، ومن قِبل سويسرا بدءًا من 31 ديسمبر 2022، كما يجب أن تحل محلها هذه الشروط الجديدة لضمان المواءمة مع قانون حماية البيانات المعمول به. يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة للحصول على مزيد من التوضيحات حول التغييرات الجديدة التي تم إدخالها.

    بصفتنا مورِّدًا للخدمات المقدَّمة إليك التي قد تتضمن معالجة البيانات الشخصية بواسطة شركة IBM نيابة عنك، فإننا نتفهم الطبيعة المتطورة لالتزاماتنا تجاهك حيث يتم سن قوانين جديدة لحماية البيانات في جميع أنحاء العالم.

    يتم وصف الشروط والأحكام التي تنطبق على معالجة البيانات الشخصية بواسطة شركة IBM نيابة عنك في ملحق معالجة البيانات (DPA) من IBM. سنرسل إليك رسالة لإعلامك بأن شركة IBM قد وسعت نطاق تطبيق مستند معالجة البيانات والمعارض المرتبطة به لتشمل جميع قوانين حماية البيانات المدرجة في موقع شروط IBM. تفرض هذه القوانين متطلبات مماثلة علينا عند معالجة البيانات الشخصية نيابة عنك.

    تعتقد شركة IBM أن أفضل نتيجة للأعمال تتلخص في أن المفاوضات الحالية حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ("بريكست") ستؤدي إلى فترة انتقالية وترتيبات مستقبلية تدعم الأعمال. ومع ذلك، يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من دون اتفاقية انسحاب.

    تُعد حماية بيانات العملاء ذات أهمية قصوى لشركة IBM. قد تُبرم شركتك اتفاقيات مع شركات مجموعة IBM التي تقدِّم خدمات تتضمن معالجة البيانات الشخصية. للمساعدة على ضمان امتثالك وامتثال شركة IBM لقانون حماية البيانات المعمول به، في التاريخ الذي تغادر فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، سيتم تفعيل ما يأتي:

    1. ستشتمل المراجع إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الواردة في العقود المعمول بها على قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 2018 بالقدر الذي ينطبق عليه. ستشتمل المراجع الأخرى إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أي تشريع تنفيذي أو مكافئ في المملكة المتحدة إلى الحد المناسب.
    2. سيتم تصنيف نقل البيانات الشخصية من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المملكة المتحدة على أنه نقل دولي. للسماح باستمرار عمليات نقل البيانات هذه من دون انقطاع، ينطبق ما يأتي إلى الحد الذي يُعد فيه هذا النقل نقلاً إلى دولة "غير ملائمة" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات:
    • ستتم إضافة كيانات شركة IBM في المملكة المتحدة التي تعمل كجهات معالجة أو جهات معالجة فرعية على أنها جهات استيراد للبيانات بموجب البنود التعاقدية القياسية الموجودة في الاتحاد الأوروبي، حسب ولايتك القضائية.
    • ستُلزم شركة IBM هؤلاء الموردين الخارجيين الموجودين في المملكة المتحدة والمدرجين كجهات معالجة فرعية في الاتفاقيات القائمة المبرمة معك بالالتزامات نفسها المفروضة عليها بموجب البنود التعاقدية القياسية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

    أصبحت البيانات الشخصية وحمايتها ذات أهمية متزايدة للأفراد والمؤسسات. كما تعلم، أقر الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بدءًا من 25 مايو 2018. تم تصميم اللائحة العامة لحماية البيانات لضمان مستوى ثابت من حماية حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين في ما يتعلق بمعالجة بياناتهم ووضع مجموعة واحدة من قواعد حماية البيانات عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

    تنطبق اللائحة العامة لحماية البيانات على جميع المنظمات المنشأة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب المنظمات المنشأة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، عندما ترتبط أنشطة المعالجة الخاصة بها بعرض السلع والخدمات على الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو مراقبة سلوك الأفراد داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

    تلتزم شركة IBM بالاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات.

    قد تُبرم شركتك اتفاقية واحدة أو أكثر مع شركات أو شركات تابعة لمجموعة IBM (يُشار إليها في ما بعد باسم "IBM")؛ حيث تقدِّم شركة IBM خدمة إليك تتضمن معالجة بياناتك الشخصية بواسطة IBM.

    وفقًا لذلك، تعمل شركة IBM كجهة لمعالجة بياناتك الشخصية. ووفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (المادة 28)، يلتزم كل من المراقب والمعالج بإبرام اتفاقية تحكم معالجة البيانات الشخصية. تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات صراحةً المتطلبات المتعلقة بمحتوى هذه الاتفاقية. 

    من أجل الامتثال لهذا المطلب القانوني، أنشأت شركة IBM ملحق معالجة البيانات (DPA) الخاص بشركة IBM ومستند ملحق معالجة البيانات المعمول به الذي يعدِّل عقودنا الحالية. ينطبق هذا في الحالات التي تعالج فيها شركة IBM البيانات الشخصية ضمن نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات. في حال وجود أي تعارض مع خصوصية البيانات أو شروط الأمان الحالية، يجب الأخذ بملحق معالجة البيانات ومستند ملحق معالجة البيانات المعمول به.

    منتجات وخدمات الخصوصيةتتطلب المعالجة المسؤولة للبيانات تدابير أمن قوية. تعرف على المزيد عن مجموعة IBM الشاملة من حلول أمن البيانات لحماية مؤسستك.

    حلول خصوصية البيانات

    استكشف حلول خصوصية البيانات الشاملة والخدمات الاستشارية في شركة IBM لبناء ثقة العملاء.

    إدارة الموافقة على IBM Security Verify

    يوفِّر IBM Security® Verify قدرات إدارة الموافقة، ما يقدِّم إدارة الهوية والوصول الخاصة بالمستهلين المدركين للخصوصية.

    IBM Cloud Pak for Data

    يوفِّر IBM Cloud Pak® for Data الأدوات اللازمة لإنشاء أساس التحكم في البيانات لتسريع نتائج البيانات ومعالجة متطلبات الخصوصية والامتثال.

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