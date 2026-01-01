Pradeep Raghunath

Accomplished IT professional with deep expertise in Data Architecture, Management, and Solution Delivery, specializing in cloud-based, scalable data solutions for state agencies, public sector organizations, and utilities. Experienced in CCWIS implementations, data modernization, and migration initiatives. Skilled in Azure, Databricks, Snowflake, and Informatica Data Management Suite, with strong focus on Data Governance, MDM, and Data Quality. Proven ability to modernize legacy systems and drive data-driven decision-making through AI/ML, BI, and Generative AI (GenAI) while ensuring data integrity, security, and compliance.