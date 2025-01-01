Olivier Planson is Executive Architect for Application Operations at IBM Consulting France, bringing over 25 years of experience delivering transformation through hybrid cloud, AI, DevSecOps, and application modernization. He has led major initiatives for top financial institutions, including BNP Paribas, and designed innovative solutions such as the award‑winning “Architect Assistant"" or ""Augmented Architect” for AI‑driven cloud migration.
A frequent speaker at events like Viva Technology, Big Data & AI, and Red Hat Summit, Olivier is recognized for turning emerging technologies into measurable business outcomes. Passionate about mentoring, he develops future‑ready technical talent while driving IBM’s leadership in application operations.