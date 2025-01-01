John Wen is a Product Manager at IBM, leading SDK initiatives for IBM StreamSets, an enterprise data integration platform. He brings deep experience in product strategy, go-to-market execution, and AI integration across IBM’s data and cloud portfolio. John previously led product efforts for IBM Cloud Container Services and drove AI strategy for IBM OpenPages, delivering intelligent solutions that improved data quality and streamlined enterprise workflows. He is passionate about building impactful products that unite data, cloud, and AI to solve real business challenges.