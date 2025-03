Éric Masson Executive Partner & Practice Leader, Enterprise Strategy, IBM Consulting

Éric Masson dirige la ligne de service Stratégie d’Entreprise d’IBM Consulting France, une entité qui regroupe des consultants en management rompus aux problématiques de direction générale ou fonctionnelle et susceptibles d’en tirer des sujets de transformation. Il a occupé plusieurs postes dans des cabinets de conseil de référence, chez un grand du marketing et un leader mondial de la fourniture de données, de services et de technologies dans le domaine de la santé.