Devan Shah

"As Chief Software Architect at IBM Security, I lead architecture and product strategy across IBM’s data security portfolio—including Guardium, AI Security, DSPM, and quantum-safe security initiatives.
With over a decade of experience in cybersecurity and enterprise architecture, I focus on building intelligent, interoperable platforms that help businesses stay ahead of evolving threats—whether on-prem, hybrid cloud, or multicloud environments. My current focus includes integrating data protection into AI, streamlining compliance across distributed data estates, and securing sensitive assets against next-generation quantum risks."