Amit Jha is an accomplished business leader with nearly 25 years of experience in data, analytics, and AI, known for guiding organizations toward becoming intelligent enterprises powered by curated data and AI-driven insights. Amit has incubated industry leading global data management practice and led data, analytics, and AI businesses across ANZ and APAC, consistently building high-performing teams and driving practice growth. He has successfully executed go-to-market strategies with major global partners in Data & AI and provided advisory leadership for complex data and analytics transformation projects across multiple industries.