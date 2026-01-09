Server Processor Information Model Number Processor Vendor / Brand Processor Type Processor Model Number * PVUs per Core** CP3020 AMD Opteron SC/DC All existing 100/50 CP3220 AMD Opteron DC./QC All existing 50 CP3250 Intel Xeon QC 5000 to 5499 50 X6220 AMD Opteron DC/QC All existing 50 X6240 AMD Opteron QC/HC All existing 50 X6250 Intel Xeon DC/QC 5000 to 5499 50 X6270 Intel Xeon DC/QC 5500 to 5599 70 X6270M2 Intel Xeon QC/HC 5600 to 5699 70 X6275 Intel Xeon DC/QC 5500 to 5599 70 X6275M2 Intel Xeon QC/HC 5600 to 5699 70 X6440 AMD Opteron QC/HC All existing 50 X6450 Intel Xeon DC/QC/HC 7000 to 7499 50 X8400 AMD Opteron DC/QC All existing 50 X8420 AMD Opteron DC/QC All existing 50 X8440 AMD Opteron DC/QC All existing 50 X8450 Intel Xeon DC/QC 7000 to 7499 50 X3-2B Intel Xeon QC/OC E5-2600 to 2699 70 X4-2B Intel Xeon MC E5-2600V2 to 2699V2 70

SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core

*Numbers may be preceded by letters: for example: X5570, refers to 5570 and is part of tde 5500 to 5599 series.

**tde PVU per core requirements for Intel based servers in tde above table are based on tde processor model numbers, and are provided for your convenience. Errors or omissions in tde table are unintentional. Customers remain responsible to be in compliance witd tde required level of autdorized use for each program.