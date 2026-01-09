Processor Family Identification Support for Oracle/Sun Servers

Sun [x86] Blades

ServerProcessor Information

 

 

 

Model NumberProcessor Vendor / BrandProcessor TypeProcessor Model Number *PVUs per Core**
CP3020AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
CP3220AMD OpteronDC./QCAll existing50
CP3250Intel XeonQC5000 to 549950
X6220AMD OpteronDC/QCAll existing50
X6240AMD OpteronQC/HCAll existing50
X6250Intel XeonDC/QC5000 to 549950
X6270Intel XeonDC/QC5500 to 559970
X6270M2Intel XeonQC/HC5600 to 569970
X6275Intel XeonDC/QC5500 to 559970
X6275M2Intel XeonQC/HC5600 to 569970
X6440AMD OpteronQC/HCAll existing50
X6450Intel XeonDC/QC/HC7000 to 749950
X8400AMD OpteronDC/QCAll existing50
X8420AMD OpteronDC/QCAll existing50
X8440AMD OpteronDC/QCAll existing50
X8450Intel XeonDC/QC7000 to 749950
X3-2BIntel XeonQC/OCE5-2600 to 269970
X4-2BIntel XeonMCE5-2600V2 to 2699V270

 

SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core

*Numbers may be preceded by letters: for example: X5570, refers to 5570 and is part of tde 5500 to 5599 series.

**tde PVU per core requirements for Intel based servers in tde above table are based on tde processor model numbers, and are provided for your convenience. Errors or omissions in tde table are unintentional. Customers remain responsible to be in compliance witd tde required level of autdorized use for each program.

Oracle Sun and Fujitsu SPARC Enterprise

Server

 

Processor Information

 

 

 

Model NumberProcessor Vendor / BrandProcessor TypePVUs per Core
M3000Fujitsu SPARC64 VIIDC/QC100
M4000Fujitsu SPARC64 VI, VIIDC/QC100
M5000Fujitsu SPARC64 VI, VIIDC/QC100
M8000Fujitsu SPARC64 VI, VIIDC/QC100
M9000Fujitsu SPARC64 VI, VIIDC/QC100
M5-32Oracle SPARC M56-core120
M6-32Oracle SPARC M612-core120
M10-1Fujitsu SPARC 64-X, X+16-core100
M10-4Fujitsu SPARC 64-X, X+16-core100
M10-4sFujitsu SPARC 64-X, X+16-core100
T1000Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
T2000Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
T5120Sun UltraSPARC T2QC/HC/OC50
T5140Sun UltraSPARC T2 PlusQC/HC/OC50
T5220Sun UltraSPARC T2QC/HC/OC50
T5240Sun UltraSPARC T2 PlusQC/HC/OC50
T5440Sun UltraSPARC T2+QC/HC/OC50
T6300Sun UltraSPARC T1HC/OC30
T6320Sun UltraSPARC T2QC/HC/OC50
T3-1BSun SPARC T3OC, 16-core70
T3-1Sun SPARC T316-core70
T3-2Sun SPARC T316-core70
T3-4Sun SPARC T316-core70
T4-1BSun SPARC T4OC70
T4-1Sun SPARC T4OC70
T4-2Sun SPARC T4OC70
T4-4Sun SPARC T4OC100
T5-1BOracle SPARC T516-Core70
T5-2Oracle SPARC T516-Core70
T5-4Oracle SPARC T516-Core100
T5-8Oracle SPARC T516-Core120
T7-1Oracle SPARC M732-Core70
T7-2Oracle SPARC M732-Core70
T7-4Oracle SPARC M732-Core100
M7-8Oracle SPARC M732-Core120
M7-16Oracle SPARC M732-Core120
S7-2Oracle SPARC M78-Core70
S7-2LOracle SPARC M78-Core70

 

Note: Utilize Microsoft System Manager if running Windows O/S. Refer to Identification Metdodology for Microsoft System Manager for details. An alternative is contacting tde System Administrator

Sun Fire UltraSPARC based servers

Server

 

Processor Information

 

 

 

Model NumberProcessor Vendor / BrandProcessor TypePVUs per Core
Blade T6300Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
Blade T6320Sun UltraSPARC T2QC/HC/OC50
Blade T6340Sun UltraSPARC T2+HC/OC50
E20KSun UltraSPARC IV / IV+DC100
E25KSun UltraSPARC IV / IV+DC100
E2900Sun UltraSPARC IV / IV+DC100
E4900Sun UltraSPARC IV / IV+DC100
E6900Sun UltraSPARC IV / IV+DC100
T1000Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
T2000Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
V125Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V1280Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V150Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V210Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V215Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V240Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V245Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V440Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V445Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V480Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V880Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
V490Sun UltraSPARC IV / IV+DC100
V890Sun UltraSPARC IV / IV+DC100
VariousPrior to Sun UltraSPARC III / IIIiSC100

 

Sun Fire or Netra [x86]

ServerProcessor Information   
Model NumberProcessor Vendor / BrandProcessor TypeProcessor Model Number *PVUs per Core**
v40zAMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X2100AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X2100 M2AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X2200 M2AMD OpteronDC/QCAll existing50
X2250Intel XeonDC/QC5000 to 549950
X2270Intel XeonQC5500 to 559970
X4100AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X4100 M2AMD OpteronSC/DC/QCAll existing100/50
X4140AMD OpteronDC/QC/HCAll existing50
X4150Intel XeonDC/QC5000 to 549950
X4170Intel XeonQC5500 to 559970
X3-2Intel XeonQC/HC/OCE5-2600 to 269970
X4200AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X4200 M2AMD OpteronDC/QCAll existing50
X4200 M2AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X4240AMD OpteronDC/QC/HCAll existing50
X4250Intel XeonQC5000 to 549950
X4270Intel XeonQC5500 to 559970
X3-2LIntel XeonQC/HC/OCE5-2600 to 269970
X4275Intel XeonQC5500 to 559970
X4440AMD OpteronDC/QC/HCAll existing50
X4450Intel XeonDC/QC/HC7400 to 749950
X4500AMD OpteronDC/QCAll existing50
X4540AMD OpteronQCAll existing50
X2-4Intel XeonMCE7-4800 to 4899100
X4600AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X4600 M2AMD OpteronSC/DCAll existing100/50
X4700Intel Xeon (2S)MC7500 to 759970
X4700Intel Xeon (4S)MC7500 to 7599100
X2-8Intel XeonMCE7-8800 to 8899120
X4-2Intel XeonMCE5-2600 to 2699V270
X4-2LIntel XeonMCE5-2600 to 2699V2100
X4-4Intel XeonMCE7-8895V2100
X4-8Intel XeonMCE7-8895V2120
X5Intel XeonMCE5-2600 to 2699V370
X5-4Intel XeonMCE7-8895V3100
X5-8Intel XeonMCE7-8895V3120
X5-2LIntel XeonMCE5-2600 to 2699V370
Various prior to 2005AMD OpteronSCAll existing100

 

Sun Netra UltraSPARC based servers

ServerProcessor Information  
Model NumberProcessor Vendor / BrandProcessor TypePVUs per Core
210Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
240Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
440Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
1280Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
1290Sun UltraSPARC IV+SC100
CP3010Sun UltraSPARC III / IIIiDC100
CP3060Sun UltraSPARC T1SC30
CP3260Sun UltraSPARC T2HC/OC50
CT900Sun UltraSPARC III / IIIiSC100
T1000Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
T2000Sun UltraSPARC T1QC/HC/OC30
T5220Sun UltraSPARC T2QC/HC/OC50
T5440Sun UltraSPARC T2+QC/HC/OC50
VariousPrior to UltraSPARC III / IIIiSC100

 

