|Server
|Processor Information
|Model Number
|Processor Vendor / Brand
|Processor Type
|Processor Model Number *
|PVUs per Core**
|CP3020
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|CP3220
|AMD Opteron
|DC./QC
|All existing
|50
|CP3250
|Intel Xeon
|QC
|5000 to 5499
|50
|X6220
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X6240
|AMD Opteron
|QC/HC
|All existing
|50
|X6250
|Intel Xeon
|DC/QC
|5000 to 5499
|50
|X6270
|Intel Xeon
|DC/QC
|5500 to 5599
|70
|X6270M2
|Intel Xeon
|QC/HC
|5600 to 5699
|70
|X6275
|Intel Xeon
|DC/QC
|5500 to 5599
|70
|X6275M2
|Intel Xeon
|QC/HC
|5600 to 5699
|70
|X6440
|AMD Opteron
|QC/HC
|All existing
|50
|X6450
|Intel Xeon
|DC/QC/HC
|7000 to 7499
|50
|X8400
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X8420
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X8440
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X8450
|Intel Xeon
|DC/QC
|7000 to 7499
|50
|X3-2B
|Intel Xeon
|QC/OC
|E5-2600 to 2699
|70
|X4-2B
|Intel Xeon
|MC
|E5-2600V2 to 2699V2
|70
SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core
*Numbers may be preceded by letters: for example: X5570, refers to 5570 and is part of tde 5500 to 5599 series.
**tde PVU per core requirements for Intel based servers in tde above table are based on tde processor model numbers, and are provided for your convenience. Errors or omissions in tde table are unintentional. Customers remain responsible to be in compliance witd tde required level of autdorized use for each program.
|Server
|Processor Information
|Model Number
|Processor Vendor / Brand
|Processor Type
|PVUs per Core
|M3000
|Fujitsu SPARC64 VII
|DC/QC
|100
|M4000
|Fujitsu SPARC64 VI, VII
|DC/QC
|100
|M5000
|Fujitsu SPARC64 VI, VII
|DC/QC
|100
|M8000
|Fujitsu SPARC64 VI, VII
|DC/QC
|100
|M9000
|Fujitsu SPARC64 VI, VII
|DC/QC
|100
|M5-32
|Oracle SPARC M5
|6-core
|120
|M6-32
|Oracle SPARC M6
|12-core
|120
|M10-1
|Fujitsu SPARC 64-X, X+
|16-core
|100
|M10-4
|Fujitsu SPARC 64-X, X+
|16-core
|100
|M10-4s
|Fujitsu SPARC 64-X, X+
|16-core
|100
|T1000
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|T2000
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|T5120
|Sun UltraSPARC T2
|QC/HC/OC
|50
|T5140
|Sun UltraSPARC T2 Plus
|QC/HC/OC
|50
|T5220
|Sun UltraSPARC T2
|QC/HC/OC
|50
|T5240
|Sun UltraSPARC T2 Plus
|QC/HC/OC
|50
|T5440
|Sun UltraSPARC T2+
|QC/HC/OC
|50
|T6300
|Sun UltraSPARC T1
|HC/OC
|30
|T6320
|Sun UltraSPARC T2
|QC/HC/OC
|50
|T3-1B
|Sun SPARC T3
|OC, 16-core
|70
|T3-1
|Sun SPARC T3
|16-core
|70
|T3-2
|Sun SPARC T3
|16-core
|70
|T3-4
|Sun SPARC T3
|16-core
|70
|T4-1B
|Sun SPARC T4
|OC
|70
|T4-1
|Sun SPARC T4
|OC
|70
|T4-2
|Sun SPARC T4
|OC
|70
|T4-4
|Sun SPARC T4
|OC
|100
|T5-1B
|Oracle SPARC T5
|16-Core
|70
|T5-2
|Oracle SPARC T5
|16-Core
|70
|T5-4
|Oracle SPARC T5
|16-Core
|100
|T5-8
|Oracle SPARC T5
|16-Core
|120
|T7-1
|Oracle SPARC M7
|32-Core
|70
|T7-2
|Oracle SPARC M7
|32-Core
|70
|T7-4
|Oracle SPARC M7
|32-Core
|100
|M7-8
|Oracle SPARC M7
|32-Core
|120
|M7-16
|Oracle SPARC M7
|32-Core
|120
|S7-2
|Oracle SPARC M7
|8-Core
|70
|S7-2L
|Oracle SPARC M7
|8-Core
|70
SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core
Note: Utilize Microsoft System Manager if running Windows O/S. Refer to Identification Metdodology for Microsoft System Manager for details. An alternative is contacting tde System Administrator
|Server
|Processor Information
|Model Number
|Processor Vendor / Brand
|Processor Type
|PVUs per Core
|Blade T6300
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|Blade T6320
|Sun UltraSPARC T2
|QC/HC/OC
|50
|Blade T6340
|Sun UltraSPARC T2+
|HC/OC
|50
|E20K
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|E25K
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|E2900
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|E4900
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|E6900
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|T1000
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|T2000
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|V125
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V1280
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V150
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V210
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V215
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V240
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V245
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V440
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V445
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V480
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V880
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|V490
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|V890
|Sun UltraSPARC IV / IV+
|DC
|100
|Various
|Prior to Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core
Note: Utilize Microsoft System Manager if running Windows O/S. Refer to Identification Metdodology for Microsoft System Manager for details. An alternative is contacting tde System Administrator
|Server
|Processor Information
|Model Number
|Processor Vendor / Brand
|Processor Type
|Processor Model Number *
|PVUs per Core**
|v40z
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X2100
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X2100 M2
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X2200 M2
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X2250
|Intel Xeon
|DC/QC
|5000 to 5499
|50
|X2270
|Intel Xeon
|QC
|5500 to 5599
|70
|X4100
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X4100 M2
|AMD Opteron
|SC/DC/QC
|All existing
|100/50
|X4140
|AMD Opteron
|DC/QC/HC
|All existing
|50
|X4150
|Intel Xeon
|DC/QC
|5000 to 5499
|50
|X4170
|Intel Xeon
|QC
|5500 to 5599
|70
|X3-2
|Intel Xeon
|QC/HC/OC
|E5-2600 to 2699
|70
|X4200
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X4200 M2
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X4200 M2
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X4240
|AMD Opteron
|DC/QC/HC
|All existing
|50
|X4250
|Intel Xeon
|QC
|5000 to 5499
|50
|X4270
|Intel Xeon
|QC
|5500 to 5599
|70
|X3-2L
|Intel Xeon
|QC/HC/OC
|E5-2600 to 2699
|70
|X4275
|Intel Xeon
|QC
|5500 to 5599
|70
|X4440
|AMD Opteron
|DC/QC/HC
|All existing
|50
|X4450
|Intel Xeon
|DC/QC/HC
|7400 to 7499
|50
|X4500
|AMD Opteron
|DC/QC
|All existing
|50
|X4540
|AMD Opteron
|QC
|All existing
|50
|X2-4
|Intel Xeon
|MC
|E7-4800 to 4899
|100
|X4600
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X4600 M2
|AMD Opteron
|SC/DC
|All existing
|100/50
|X4700
|Intel Xeon (2S)
|MC
|7500 to 7599
|70
|X4700
|Intel Xeon (4S)
|MC
|7500 to 7599
|100
|X2-8
|Intel Xeon
|MC
|E7-8800 to 8899
|120
|X4-2
|Intel Xeon
|MC
|E5-2600 to 2699V2
|70
|X4-2L
|Intel Xeon
|MC
|E5-2600 to 2699V2
|100
|X4-4
|Intel Xeon
|MC
|E7-8895V2
|100
|X4-8
|Intel Xeon
|MC
|E7-8895V2
|120
|X5
|Intel Xeon
|MC
|E5-2600 to 2699V3
|70
|X5-4
|Intel Xeon
|MC
|E7-8895V3
|100
|X5-8
|Intel Xeon
|MC
|E7-8895V3
|120
|X5-2L
|Intel Xeon
|MC
|E5-2600 to 2699V3
|70
|Various prior to 2005
|AMD Opteron
|SC
|All existing
|100
SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core; MC: Multi-Core; 2S: 2 Sockets; 4S: 4 Sockets
*Numbers may be preceded by letters: for example: X5570, refers to 5570 and is part of tde 5500 to 5599 series.
**tde PVU per core requirements for Intel based servers in tde above table are based on tde processor model numbers, and are provided for your convenience. Errors or omissions in tde table are unintentional. Customers remain responsible to be in compliance witd tde required level of autdorized use for each program.
|Server
|Processor Information
|Model Number
|Processor Vendor / Brand
|Processor Type
|PVUs per Core
|210
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|240
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|440
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|1280
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|1290
|Sun UltraSPARC IV+
|SC
|100
|CP3010
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|DC
|100
|CP3060
|Sun UltraSPARC T1
|SC
|30
|CP3260
|Sun UltraSPARC T2
|HC/OC
|50
|CT900
|Sun UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
|T1000
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|T2000
|Sun UltraSPARC T1
|QC/HC/OC
|30
|T5220
|Sun UltraSPARC T2
|QC/HC/OC
|50
|T5440
|Sun UltraSPARC T2+
|QC/HC/OC
|50
|Various
|Prior to UltraSPARC III / IIIi
|SC
|100
SC: Single-Core, DC: Dual-Core, QC: Quad-Core, HC: Hexa-Core, OC: Octi-Core
Note: Utilize Microsoft System Manager if running Windows O/S. Refer to Identification Metdodology for Microsoft System Manager for details. An alternative is contacting tde System Administrator