الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx تسعير watsonx 
صُمّمت منصة IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات لزيادة تأثير الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء عملك
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تسعير watsonx

استفد من استوديو الجيل التالي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها والتحقق منها ونشرها، وتخزين البيانات المناسبة لتوسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى بنية مستودع البيانات المفتوحة.

البدء باستراتيجية  الحوكمة الخاصة بك لتوجيه  وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في منظمتك.

اطلع على مستويات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx للبدء في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها على مستوى الإنتاج، التي أُنشئت في منصة السحابة الهجينة لدينا.
مستويات التسعير (SaaS)
إصدار تجريبي  مجانًا البدء ابدأ تجربتك المجانية الأساسيات الأفراد، ونقاط الاتصال القياسي الاستخدام المؤسسي والإنتاجي

watsonx.ai

استدلال النماذج استنادًا إلى وحدة الموارد (لكل 1000 رمز مميز)2

وظيفة التعلم الآلي استنادًا إلى ساعات وحدة الطاقة الاستيعابية (لكل أداة أو وقت تشغيل)1

اطلع على تسعير النماذج

 

  

وظيفة التعلم الآلي (20 ساعة وحدة طاقة استيعابية/شهر)1

الاستدلال (50000 وحدة موارد/شهر)2

خدمة Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

جرّب مجانًا

 

وظيفة التعلّم الآلي

الاستدلال

خدمة Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

الضبط الفوري 

1,050 دولارًا أمريكيًا شهريًا - رسوم المستوى

وظيفة التعلّم الآلي

الاستدلال

خدمة Prompt Lab

نماذج المصدر المفتوح

نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM

أداة توليد البيانات الاصطناعية

الضبط الفوري

التوافر في المستقبل3:

استضافة النموذج

أحضر نموذجك

watsonx.data

خدمات الدعم - 3 دولارات أمريكية للساعة الواحدة

IBM Cloud

Presto: 

  • صغير: 4 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • متوسط: 7 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • كبير: 12 عقدة بذاكرة التخزين المؤقت

Presto C++: 

  • صغير: 4 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • متوسط: 7 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • كبير: 12 عقدة بذاكرة التخزين المؤقت

Spark:

  • صغير: وحدة معالجة مركزية 8 فولت، وذاكرة 32 جيجا بت، ووحدة تخزين ثانوية 300 جيجا بت
  • متوسط: وحدة معالجة مركزية 16 فولت، وذاكرة 64 جيجا بت، ووحدة تخزين ثانوية 900 جيجا بايت
  • كبير: وحدة معالجة مركزية 32 فولت، وذاكرة 128 جيجا بت، ووحدة تخزين ثانوية 1600 جيجا بايت.

Milvus:

  • صغير: 10 ملايين متجه، نوع الفهرسة IVF_FLAT،  معلمات الفهرسة – 64، حجم المقطع (1024)، الأبعاد (عند 384)
  • متوسط: 50 مليون متجه، نوع الفهرسة IVF_FLAT،  معلمات الفهرسة – 64، حجم المقطع (1024)، الأبعاد (عند 384)
  • كبير: 100 مليون متجه، نوع الفهرسة IVF_FLAT،  معلمات الفهرسة – 64، حجم المقطع (1024)، الأبعاد (عند 384)

 

2,000 وحدة مجانية (تُستخدم عادةً خلال 7 إلى 12 يومًا)

جرّب مجانًا

 

 

التخزين المؤقت للعقدة المحسّنة - 2.80 دولار أمريكي في الساعة. 
حوسبة العقدة المحسّنة - 6.50 دولارات أمريكية في الساعة.

 

التخزين المؤقت للعقدة المحسّنة - 4.20 دولارات أمريكية في الساعة. 
حوسبة العقدة المحسّنة - 9.75 دولارات أمريكية في الساعة.

 

1.00 دولار أمريكي في الساعة. 

2,00 دولار أمريكي في الساعة. 

3,69 دولارات أمريكية في الساعة. 

 

2,75 دولار أمريكي في الساعة

 

9,75 دولارات أمريكية في الساعة

 

16,50 دولارًا أمريكيًا في الساعة

 

كتالوج Hive metastore وIceberg

مدير البنية التحتية والاستعلامات

Presto، Presto C++، Spark، Milvus 

عمليات تكامل Db2 Warehouse وNetezza

 

كتالوج Hive metastore وIceberg

مدير البنية التحتية والاستعلامات

Presto، Presto C++، Spark، Milvus 

عمليات تكامل Db2 Warehouse وNetezza

 

watsonx.governance

وحدة الموارد1 لكل

  • التقييم2

  • التفسير العالمي4

  • 500 تفسير محلي5

التقييمات2 هي عمليات حسابية من أجل

  • جودة الذكاء الاصطناعي التوليدي أو التعلّم الآلي

  • مسودة النموذج اللغوي الكبير أو نموذج التعلم الآلي

  • حالة النموذج اللغوي الكبير أو نموذج التعلم الآلي

  • إنصاف نموذج التعلّم الآلي

 

     

تقييمات النماذج التنبؤية ونماذج الأساس، والمراقبة، وتتبع دورة الحياة، والتوثيق التلقائي للحقائق.

  • 200 وحدة موارد بحد أقصى1

  • ألف سجل بحد أقصى لكل تقييم2

  • بحد أقصى 3 صفوف لكل حالة استخدام

  • بحد أقصى 3 حالات استخدام

  • الحد الأقصى 500 تفسير محلي لكل تفسير عالمي4

  • مخزون واحد بحد أقصى

جرّب مجانًا

تقييمات النماذج التنبؤية ونماذج الأساس، والمراقبة، وتتبع دورة الحياة، والتوثيق التلقائي للحقائق.

  • الحد الأقصى 50 ألف سجل لكل تقييم2

  • الحد الأقصى 500 تفسير محلي لكل تفسير عالمي4

  • الحد الأقصى 500 مخزون

0.60 دولار أمريكي لكل وحدة موارد

التوافر في المستقبل3
تسعير البرامج

إن Watsonx.ai متاح في صورة برنامج اليوم. ويعتمد تسعير watsonx.ai على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC). وتتضمن قدرات البرنامج فئة Essentials SaaS.

إن watsonx.data متاح في صورة برنامج اليوم. ويعتمد تسعير برنامج watsonx.data على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC). وتتضمن قدرات البرنامج فئة Standard SaaS إضافة إلى IBM Analytics Engine Powered by Apache Spark، وIBM Storage Fusion، وIBM Storage Ceph، وبرنامج IBM Cloud Pak for Data، وRed Hat OpenShift وغير ذلك الكثير.

إن watsonx.governance متاحة في صورة برنامج اليوم. ويعتمد تسعير برنامج watsonx.governance على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC). وتشمل قدرات البرامج فئة Essentials SaaS.
اتخِذ الخطوة التالية

اتخذ الخطوة التالية لبدء نشر الذكاء الاصطناعي وتضمينه في جميع أعمالك، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع الذكاء الاصطناعي المسؤول عن سير العمل. 

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الحواشي

1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.

بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء). 

1تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا ولا ينبغي الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء. والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. ولا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها وفقًا لتقديرنا الخاص.

يُحدد التفسير العالمي الميزات التي لها التأثير الأكبر في سلوك النموذج.

يوضح التفسير المحلي المعاملة الفردية لنموذج التعلّم الآلي التنبؤي.

ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). ولا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات ستكون متماثلة.

تنطبق مستويات SaaS على كل عنصر من عناصر المنصة على حدة.