استفد من استوديو الجيل التالي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها والتحقق منها ونشرها، وتخزين البيانات المناسبة لتوسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى بنية مستودع البيانات المفتوحة.
البدء باستراتيجية الحوكمة الخاصة بك لتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في منظمتك.
اطلع على مستويات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx للبدء في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها على مستوى الإنتاج، التي أُنشئت في منصة السحابة الهجينة لدينا.
watsonx.ai
استدلال النماذج استنادًا إلى وحدة الموارد (لكل 1000 رمز مميز)2
وظيفة التعلم الآلي استنادًا إلى ساعات وحدة الطاقة الاستيعابية (لكل أداة أو وقت تشغيل)1
وظيفة التعلم الآلي (20 ساعة وحدة طاقة استيعابية/شهر)1
الاستدلال (50000 وحدة موارد/شهر)2
خدمة Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
وظيفة التعلّم الآلي
الاستدلال
خدمة Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
الضبط الفوري
1,050 دولارًا أمريكيًا شهريًا - رسوم المستوى
وظيفة التعلّم الآلي
الاستدلال
خدمة Prompt Lab
نماذج المصدر المفتوح
نماذج watsonx التي طورتها شركة IBM
أداة توليد البيانات الاصطناعية
الضبط الفوري
التوافر في المستقبل3:
استضافة النموذج
أحضر نموذجك
watsonx.data
خدمات الدعم - 3 دولارات أمريكية للساعة الواحدة
IBM Cloud
Presto:
Presto C++:
Spark:
Milvus:
2,000 وحدة مجانية (تُستخدم عادةً خلال 7 إلى 12 يومًا)
التخزين المؤقت للعقدة المحسّنة - 2.80 دولار أمريكي في الساعة.
حوسبة العقدة المحسّنة - 6.50 دولارات أمريكية في الساعة.
التخزين المؤقت للعقدة المحسّنة - 4.20 دولارات أمريكية في الساعة.
حوسبة العقدة المحسّنة - 9.75 دولارات أمريكية في الساعة.
1.00 دولار أمريكي في الساعة.
2,00 دولار أمريكي في الساعة.
3,69 دولارات أمريكية في الساعة.
2,75 دولار أمريكي في الساعة
9,75 دولارات أمريكية في الساعة
16,50 دولارًا أمريكيًا في الساعة
كتالوج Hive metastore وIceberg
مدير البنية التحتية والاستعلامات
Presto، Presto C++، Spark، Milvus
عمليات تكامل Db2 Warehouse وNetezza
كتالوج Hive metastore وIceberg
مدير البنية التحتية والاستعلامات
Presto، Presto C++، Spark، Milvus
عمليات تكامل Db2 Warehouse وNetezza
watsonx.governance
وحدة الموارد1 لكل
التقييم2
التفسير العالمي4
500 تفسير محلي5
التقييمات2 هي عمليات حسابية من أجل
جودة الذكاء الاصطناعي التوليدي أو التعلّم الآلي
مسودة النموذج اللغوي الكبير أو نموذج التعلم الآلي
حالة النموذج اللغوي الكبير أو نموذج التعلم الآلي
إنصاف نموذج التعلّم الآلي
تقييمات النماذج التنبؤية ونماذج الأساس، والمراقبة، وتتبع دورة الحياة، والتوثيق التلقائي للحقائق.
200 وحدة موارد بحد أقصى1
ألف سجل بحد أقصى لكل تقييم2
بحد أقصى 3 صفوف لكل حالة استخدام
بحد أقصى 3 حالات استخدام
الحد الأقصى 500 تفسير محلي لكل تفسير عالمي4
مخزون واحد بحد أقصى
تقييمات النماذج التنبؤية ونماذج الأساس، والمراقبة، وتتبع دورة الحياة، والتوثيق التلقائي للحقائق.
الحد الأقصى 50 ألف سجل لكل تقييم2
الحد الأقصى 500 تفسير محلي لكل تفسير عالمي4
الحد الأقصى 500 مخزون
0.60 دولار أمريكي لكل وحدة موارد
التوافر في المستقبل3
إن Watsonx.ai متاح في صورة برنامج اليوم. ويعتمد تسعير watsonx.ai على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC). وتتضمن قدرات البرنامج فئة Essentials SaaS.
إن watsonx.data متاح في صورة برنامج اليوم. ويعتمد تسعير برنامج watsonx.data على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC). وتتضمن قدرات البرنامج فئة Standard SaaS إضافة إلى IBM Analytics Engine Powered by Apache Spark، وIBM Storage Fusion، وIBM Storage Ceph، وبرنامج IBM Cloud Pak for Data، وRed Hat OpenShift وغير ذلك الكثير.
إن watsonx.governance متاحة في صورة برنامج اليوم. ويعتمد تسعير برنامج watsonx.governance على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC). وتشمل قدرات البرامج فئة Essentials SaaS.
اتخذ الخطوة التالية لبدء نشر الذكاء الاصطناعي وتضمينه في جميع أعمالك، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع الذكاء الاصطناعي المسؤول عن سير العمل.
1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.
2 بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء).
1تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا ولا ينبغي الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء. والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. ولا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها وفقًا لتقديرنا الخاص.
4 يُحدد التفسير العالمي الميزات التي لها التأثير الأكبر في سلوك النموذج.
5 يوضح التفسير المحلي المعاملة الفردية لنموذج التعلّم الآلي التنبؤي.
ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). ولا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات ستكون متماثلة.
تنطبق مستويات SaaS على كل عنصر من عناصر المنصة على حدة.