استفد من استوديو الجيل التالي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها والتحقق منها ونشرها، وتخزين البيانات المناسبة لتوسيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى بنية مستودع البيانات المفتوحة.

البدء باستراتيجية الحوكمة الخاصة بك لتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في منظمتك.

اطلع على مستويات التسعير المختلفة لاشتراك watsonx للبدء في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها على مستوى الإنتاج، التي أُنشئت في منصة السحابة الهجينة لدينا.