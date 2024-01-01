الصفحة الرئيسية الأمان Verify إدارة دورة حياة حوكمة الهوية
ربط الوصول إلى التطبيقات بمهام سير عمل حوكمة الشركة باستخدام IBM Verify
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شاشات كمبيوتر متداخلة مع هويات وصلاحيات
الإدارة عبر دورات الحياة

يمكنك أتمتة الهويات والوصول وإدارتهم طوال فترة استخدام المستخدمين لنظامك، من اليوم الأول وحتى رحيلهم. قم بإضافة مستخدمين فرديين أو إزالتهم أو تطبيق سياسات على مجموعات ذات صلاحيات متساوية للوصول إلى الموارد. من خلال تبسيط عملية منح الصلاحيات، يمكنك تفويض مديري الأعمال لتمكين وصول أسرع للموظفين ومواصلة الاحتفاظ بالتحكم.
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تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.

 تقرير تصنيف IBM كشركة رائدة في إدارة الهوية والوصول

صُنفت IBM شركة رائدة في كل الفئات الأربع في تقرير Kuppingercole حول إدارة الهوية والوصول للعملاء
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السمات الرئيسية
تبسيط عملية منح الصلاحيات للهويات استخدم عملية منح الصلاحيات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات أو المستندة إلى نظام إدارة الهويات عبر النطاقات لتطبيقات محلية محددة. واستخدم الوكلاء الداعمين والمحولات الداعمة لخدمة Active Directory وللأهداف المحلية الأخرى، مثل LDAP أو Oracle. منح الصلاحيات محليًا
تفويض التحكم في الوصول فوض ملكية التطبيق إلى مديري خطوط الأعمال ومكّنهم من تزويد الموظفين بوصول أسرع للتطبيقات وكتالوج كامل للتطبيقات. ملكية التطبيق
أتمتة عملية تجديد الشهادات ضع جدولاً زمنيًا دوريًا لإعادة تجديد شهادات التطبيقات ذات المخاطر العالية لتلبية متطلبات الامتثال. ونفذ حملات اعتماد متزامنة ومتكررة بناءً على المستخدمين أو المجموعات أو كليهما. حلول الشهادات
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