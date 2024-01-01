يمكنك أتمتة الهويات والوصول وإدارتهم طوال فترة استخدام المستخدمين لنظامك، من اليوم الأول وحتى رحيلهم. قم بإضافة مستخدمين فرديين أو إزالتهم أو تطبيق سياسات على مجموعات ذات صلاحيات متساوية للوصول إلى الموارد. من خلال تبسيط عملية منح الصلاحيات، يمكنك تفويض مديري الأعمال لتمكين وصول أسرع للموظفين ومواصلة الاحتفاظ بالتحكم.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
صُنفت IBM شركة رائدة في كل الفئات الأربع في تقرير Kuppingercole حول إدارة الهوية والوصول للعملاء