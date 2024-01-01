يمكنك أتمتة الهويات والوصول وإدارتهم طوال فترة استخدام المستخدمين لنظامك، من اليوم الأول وحتى رحيلهم. قم بإضافة مستخدمين فرديين أو إزالتهم أو تطبيق سياسات على مجموعات ذات صلاحيات متساوية للوصول إلى الموارد. من خلال تبسيط عملية منح الصلاحيات، يمكنك تفويض مديري الأعمال لتمكين وصول أسرع للموظفين ومواصلة الاحتفاظ بالتحكم.