تعيق العمليات القديمة العديد من أنظمة تمويل التجارة، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر والتكاليف. حلول IBM Blockchain لتمويل التجارة مبنية على خدمات ومنصات سلسلة الكتل الرائدة في السوق - ما يساعدك على إقامة شراكات تجارية جديدة، والكشف عن مصادر سيولة جديدة، وابتكار نماذج أعمال جديدة. يمكنك الآن الاعتماد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع، والعقود الذكية، والأمان المُحسَّن، والحوكمة المتكاملة، وقدرات التحكم الشاملة للوصول في الوقت الحقيقي إلى بيانات تمويل التجارة.