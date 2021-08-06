تعيق العمليات القديمة العديد من أنظمة تمويل التجارة، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر والتكاليف. حلول IBM Blockchain لتمويل التجارة مبنية على خدمات ومنصات سلسلة الكتل الرائدة في السوق - ما يساعدك على إقامة شراكات تجارية جديدة، والكشف عن مصادر سيولة جديدة، وابتكار نماذج أعمال جديدة. يمكنك الآن الاعتماد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع، والعقود الذكية، والأمان المُحسَّن، والحوكمة المتكاملة، وقدرات التحكم الشاملة للوصول في الوقت الحقيقي إلى بيانات تمويل التجارة.
قم ببناء شبكة سلسلة الكتل للبدء باستخدام منصة Blockchain Platform من الجيل التالي من IBM.
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تتوفر تجربة تداول أفضل للمشترين والبائعين من جميع الأحجام. يمكن أن تساعدك حلول IBM Blockchain لتمويل التجارة.
معالجة الاعتمادات والضمانات بسرعة بشكل إلكتروني، واكتساب رؤى متعمقة حول الوضع المالي للعملاء وتواريخ المعاملات، ومراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية.
اكتشف فرص الإيرادات من خلال فئة جديدة من حلول شفافة ومخففة للمخاطر وموحدة لتمويل التجارة والتأمين على الائتمان التجاري .
تعزيز الثقة والشفافية بشكل أكبر في التجارة عبر الحدود. استمتع بمزايا الريادة من خلال إنشاء شبكات تجارية جديدة وتأسيس مراكز تجارية جديدة.
نحن نعيد ابتكار العمليات التجارية المعقدة للمساعدة في بدء وتسريع وابتكار شبكات سلسلة الكتل - بما في ذلك تطوير we.trade بنجاح، الذي يضم الآن 15 بنكا في جميع أنحاء أوروبا.
خبرتنا التي لا تضاهى في الإستراتيجية والتطوير السريع للمنتجات والحوكمة والتنظيم تساعد شبكات سلسلة الكتل على توسيع قاعدة العضوية - وتوحيد الجهود مع الشبكات الأخرى.
تعرف شركة IBM التجارة وعمليات التجارة، وتكامل الأنظمة المعقدة، والصناعات المنظمة، ومع أكثر من 500 حالة تعامل مع العملاء حتى الآن، نحن نعرف كيفية تحقيق القيمة من سلسلة الكتل. نوفر لك المجموعة الكاملة لإدارة أعمالك.
انضم إلينا في شبكة أعمال تجعل التجارة الدولية أسرع وأكثر كفاءة. we.trade هي منصة قائمة على سلسلة الكتل وتضم 15 من أكبر البنوك الأوروبية، وتتعاون مع IBM لتسريع عملية تسويقها عالميًا. تعمل منصة blockchain platform على تقليل الاحتكاك وتسهيل عملية التجارة للشركات المشاركة، ما يخلق نظامًا بنائيًا قائمًا على الثقة للتجارة العالمية. قواعدها الموحدة وخياراتها التجارية المبسطة تقلل من المخاطر وتزيد من فرص التجارة للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.
أنت بحاجة إلى أكثر من مجرد فكرة رائعة لتحقيق النجاح في سلسلة الكتل. تعرف على كيفية الاستفادة من مبادئ تصميم الشبكات التي تركز على النتائج لتمكين تحويل شركات تمويل التجارة والشبكات والنظم البنائية.
تعرف على السبب وراء كون IBM شركة رائدة في دراسة IDC
يساعد IBM Food Trust المزارعين والموزعين وتجار التجزئة على بناء الثقة وجعل طعامنا أكثر أمانًا، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في كل خطوة من خطوات سلسلة إمداد الغذاء.
TradeLens يتيح لك الوصول إلى حقيقة واحدة عبر سلسلة التوريد من خلال منصة مفتوحة ومحايدة يتم تحديثها والتحقق من صحتها في زمن شبه حقيقي من قِبل جميع المشاركين في الشبكة.
Trust Your Supplier هو مصدر موثوق لمعلومات الموردين والهوية الرقمية للموردين مدعوم بتقنية سلسلة الكتل يقلل من المخاطر ويبسط ويسرع عملية تأهيل الموردين وإدارتهم.
تعرف على العناصر الأساسية لسلسلة الكتل وكيف تعمل ولماذا هي قوية للغاية.
يشارك خبراؤنا المقيمون المحادثات والقصص والآراء المتعمقة للمساعدة في إعلام الجميع في مجتمع سلسلة الكتل.
تحقق من هذه الندوة عبر الإنترنت لاستكشاف المزايا التي تقدمها سلسلة الكتل من خلال توفير بيانات موثوقة يمكن مشاركتها عبر الشبكات المترابطة في الأسواق الرقمية.
احصل على معلومات تفصيلية بشأن الطريقة التي يُتيح IBM Food Trust من خلالها تتبُّع المنتجات الغذائية؛ تتبُّع المنتجات إلى مصدرها لتعزيز مصداقية المنتجات الغذائية وسلامتها.
تعرف على كيفية البدء في التطوير باستخدام Hyperledger Fabric مفتوح المصدر وIBM Blockchain.
يتمتع خبراؤنا المسؤولون عن تقديم استشارات سلسلة الكتل بمهارات متخصصة في الـ NFT، وweb3، وتطوير البرمجيات، وتقنية دفتر الأستاذ، وتطوير التطبيقات. يمكنك بناء نظام موزع قابل للتوسع على مستوى المؤسسة، وذلك باستخدام إطار تصميم شبكي مثبتة جدواه يعزز من السرعة التشغيلية إلى جانب فتح مصادر جديدة للإيرادات في الوقت ذاته.
¹ https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)