المساهمون: Vrunda Gadesha و Eda Kavlakoglu
يُعَد تحفيز سلسلة الأفكار طريقة تقريبية في الذكاء الاصطناعي تحاكي عمليات التفكير البشري؛ وذلك من خلال وصف المهام المعقدة وصفًا دقيقًا في سلسلة خطوات منطقية تؤدي إلى الحل المطلوب. حيث تحاول هذه الطريقة المنهجية تقليد جانب أساسي من جوانب الذكاء البشري، بما تقدمه من آلية منظَّمة لحل المشكلات. بمعنى آخر، تعتمد طريقة سلسلة الأفكار على استراتيجية معرفية لتقسيم المشكلات التفصيلية إلى أفكار وسيطة سهلة التحكم، يؤدي التعامل معها على نحو متتابع إلى الوصول إلى إجابة نهائية قاطعة.1
إذا فكَّرنا في تسلسل المطالبات، فسنجد أنه شكل أوَّلي غير متطور من تحفيز سلسلة الأفكار، حيث لا يُطلب من الذكاء الاصطناعي سوى إنشاء استجابات بناءً على سياق محدد أو سؤال معين فحسب. بينما على النقيض، تتجاوز طريقة تحفيز سلسلة الأفكار مجرد توليد استجابات متماسكة ذات صلة من خلال مطالبة الذكاء الاصطناعي ببناء حجة منطقية كاملة من الصفر، تشمل مقدمات واستنتاجًا ختاميًا. وبينما يركِّز تسلسل المطالبات على تحسين الاستجابات الفردية، نجد أن طريقة تحفيز سلسلة الأفكار تهدف إلى إنشاء حجة شاملة متسقة منطقيًا، وبالتالي الارتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي على حل المشكلات.
تخيل معنا مثلًا لو سُئل الذكاء الاصطناعي: "ما لون السماء؟"، فسوف يولِّد الذكاء الاصطناعي إجابة بسيطة ومباشرة، مثل: "السماء زرقاء". أما إذا طُلب منه توضيح سبب كون السماء زرقاء باستخدام طريقة تحفيز سلسلة الأفكار، فسيقوم الذكاء الاصطناعي أولًا بتعريف معنى "الأزرق" (كلون أساسي)، ثم يستنتج أن السماء تبدو زرقاء بسبب امتصاص الغلاف الجوي لبقية الألوان الأخرى. توضِّح لنا هذه الاستجابة مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على بناء حجة منطقية.
تعرَّف على المعوقات التي تَحُول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيَّما عدم تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إيجاد حلول لإدارة المخاطر.
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تعمل طريقة تحفيز سلسلة الأفكار على استغلال النماذج اللغوية الكبيرة في التوضيح التفصيلي لسلسلة متتالية من خطوات الاستدلال المنطقي، ثم توجيه النموذج نحو الاعتماد على ذاته المرّة القادمة في المهام الجديدة وإنشاء سلاسل تفكير مماثلة. كل ذلك يتم من خلال مطالبات قائمة على نماذج مثالية توضِّح عملية الاستنتاج، ما يؤدي إلى تحسين قدرة النموذج على معالجة تحديات الاستنتاج المعقدة.2 فيما يلي نحاول فهم كيفية تدفق أسلوب الأوامر هذا من خلال معالجة مسألة رياضية كلامية تقليدية: وهي حل معادلة كثيرة الحدود.
تساعد طريقة تحفيز سلسلة الأفكار بدرجة كبيرة على حل المعادلات كثيرة الحدود من خلال توجيه النموذج اللغوي الكبير إلى اتباع سلسلة خطوات منطقية، وتقسيم عملية حل المشكلات إلى خطوات أبسط.2 نحاول فيما يلي فحص كيفية تمكُّن طريقة تحفيز سلسلة الأفكار من حل معادلة كثيرة الحدود.
ولنأخذ مثالًا على حل معادلة تربيعية.
المطالبة المدخلة: حل المعادلة التربيعية:x2 - 5x + 6 = 0
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لقد مرَّت طريقة تحفيز سلسلة الأفكار بعدة تطورات اتخذت خلالها أشكالًا مختلفة ومتغيرات عديدة متنوعة ومبتكرة، تم تصميم كل منها بشكل تفصيلي لإيجاد حلول لمشكلات وتحديات معينة؛ بغرض تحسين قدرات استنتاج النموذج بطرق فريدة من نوعها. وبالفعل أثمرت هذه التعديلات عن اتساع طريقة سلسلة الأفكار لتمتد إلى مختلف القطاعات، ليس هذا فحسب بل أدت أيضًا إلى صقل وتحسين عملية حل مشكلات النموذج.3
لقد استغل متغير سلسلة الأفكار دون تدريب مسبق المعارف الذاتية المتأصلة في النماذج لمعالجة المشكلات دون حاجة إلى وجود أمثلة محددة مسبقة أو التعديل الدقيق للمهمة المطروحة بدقة عالية. وتظهر لنا القيمة الكبيرة لهذه الطريقة خصوصًا عند التعامل مع أنواع جديدة أو متنوعة من المشكلات حين لا تتوفر بيانات تدريب تفصيلية.4 حيث تستفيد هذه الطريقة من خصائص المطالبات القياسية والمطالبات بخطوات قليلة.
على سبيل المثال، عند معالجة السؤال: "ما عاصمة الدولة التي تقع على الحدود مع فرنسا ولها عَلم باللون الأحمر والأبيض؟"، فإن النموذج الذي يستخدم سلسلة الأفكار دون أمثلة مُسبقة سوف يستعين بمعرفته الجغرافية ومعرفته بأنواع الأعلام المضمنة لاستنتاج الخطوات المؤدية إلى الإجابة الصحيحة وهي "سويسرا"، رغم عدم تدريبه صراحةً على مثل هذه الاستعلامات.
تهدف سلسلة الأفكار المؤتمتة إلى تقليل الجهد اليدوي عند صياغة المطالبات من خلال إنشاء واختيار مسارات تفكير فعَّالة بشكل مؤتمت. وهذا المتغير يحسِّن قابلية التوسع وسهولة وصول طريقة تحفيز سلسلة الأفكار إلى مجموعة أكبر من المهام والمستخدمين.5،8
على سبيل المثال، لحل المسألة الرياضية: "إذا اشتريت 5 تفاحات وكان معك بالفعل 3 تفاحات، فكم إجمالي عدد التفاحات التي معك؟"، هنا يمكن لنظام سلسلة الأفكار التلقائي أن يولد خطوات وسيطة تلقائيًا، مثل: "ابدأ بثلاث تفاحات" و"أضف 5 تفاحات إلى التفاحات الثلاثة الموجودة"، ثم تنتهي الخطوات بالحل "إجمالي عدد التفاحات = 8"، ما يبسِّط عملية الاستدلال دون تدخل بشري.
تعمل سلسلة الأفكار متعددة الوسائط على توسيع إطار عمل سلسلة الأفكار لتشمل المدخلات من مختلف الوسائط اللغوية المتنوعة، كالنصوص والصور، ما يمكِّن النموذج من معالجة ودمج أنواع متنوعة من المعلومات عند التعامل مع مهام الاستدلال المعقدة.6
على سبيل المثال، عند تقديم صورة لمشهد شاطئ مزدحم وطرح السؤال: "هل من المرجح أن يكون هذا الشاطئ ذا شهرة ورواجًا في الصيف؟"، يمكن للنموذج الذي يستخدم سلسلة الأفكار متعدد الوسائط تحليل الإشارات البصرية (بما في ذلك نسبة إشغال الشاطئ وأحوال الطقس والمزيد) مع فهمه النصي للشهرة والرواج الموسمي للتوصل إلى استجابة مفصلة، مثل "الشاطئ مزدحم، ما يشير إلى ارتفاع الرواج؛ لذا من المرجح أن يزداد الرواج في الصيف".
وهذه المتغيرات الخاصة بتحفيز سلسلة الأفكار تُظهر المرونة والقدرة على التكيف في طريقة سلسلة الأفكار، ليس هذا فحسب بل تشير إلى قدرات هائلة في تطوير طرق تفكير الذكاء الاصطناعي مستقبلًا وقدرته على حل المشكلات.
يُعَد تحفيز سلسلة الأفكار طريقة فعَّالة لتحسين أداء النماذج اللغوية الكبيرة في مهام الاستدلال المعقدة، وتوفر مزايا كبيرة في قطاعات متنوعة؛ كتحسين الدقة والشفافية، وتعزيز قدرات الاستدلال متعدد الخطوات. لكن من المهم الانتباه إلى العقبات التي تظهر أمام هذه الطريقة، كالحاجة إلى مطالبات عالية الجودة، وارتفاع زمن المعالجة الحسابية، وقابلية تعرضها للخداع بإدخال مدخلات خادعة، والتحديات التي تواجهها عند تقييم التحسينات النوعية سواء في طريقة الاستدلال أو في الفهم. فإذا تغلبنا على هذه العقبات، فسيتمكن الباحثون والممارسون من النشر المسؤول لطريقة تلقين سلسلة الأفكار في تطبيقات عديدة متنوعة بالشكل الفعَّال.10
بإمكان المستخدمين الاستفادة من عدد من المزايا بفضل طريقة تحفيز سلسلة الأفكار. منها ما يلي:
لا شك أن تقدم طريقة سلسلة الأفكار هو شهادة على التعاون والتآزر بين العديد من القطاعات، خاصة في مجالات معالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، ومجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المزدهر. فكانت هذه الخطوات الكبرى سببًا في تفوق طريقة سلسلة الأفكار لتحتل الصدارة في حل المشكلات المعقدة، وليس هذا فحسب بل أكَّدت أيضًا على جدواها في كثير من التطبيقات. وسوف نتعرض الآن بتفصيل أكبر للتطورات الرئيسية، وندمج المصطلحات المحددة لتكوين صورة شاملة عن مدى تقدم طريقة سلسلة الأفكار.
أدت الابتكارات في هندسة المطالبات إلى تعزيز فهم النماذج وتفاعلها مع المطالبة الأصلية بدرجة كبيرة، ما أدى إلى ظهور مسارات تفكير أدق وأكثر مواءمةً للسياق. وكان هذا التطور حاسمًا في تحسين مدى تأثير سلسلة الأفكار وفاعليتها.2
أدى التكامل في مهام الاستنتاج الرمزي ومهام الاستنتاج المنطقي إلى تحسين قدرة النماذج على الاستدلال المجرد والاستنتاج، ما يمثل قفزة كبرى في معالجة التحديات القائمة على المنطق باستخدام سلسلة الأفكار.7
على سبيل المثال، يقوم الاستنتاج الرمزي بحل المعادلات الرياضية، مثل 2 + 3 = 5. في هذه الحالة، يتم تقسيم المشكلة إلى الأجزاء المكونة لها (باستخدام الأرقام وعملية الجمع الحسابي)، ويستنتج النموذج الإجابة الصحيحة بناءً على المعرفة المكتسبة وقواعد الاستدلال. ومن ناحية أخرى، يتضمن الاستدلال المنطقي استخلاص استنتاجات من مقدمات أو افتراضات، مثل "كل الطيور تستطيع الطيران، والبطريق طائر". ثم يحدد النموذج بعد ذلك أن البطريق يمكنه الطيران بناءً على المعلومات المقدَّمة. وقد استفادت النماذج اللغوية الكبيرة من دمج تحفيز سلسلة الأفكار في مهام التفكير الرمزي والتفكير المنطقي حيث أتيح لها إظهار قدراتها المحسَّنة في الاستدلال المجرد والاستنتاج، ما جعلها قادرة على معالجة مشكلات أكثر تعقيدًا وتنوعًا.
أحدثت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وبنى المحوِّلات نقلة نوعية في طريقة سلسلة الأفكار، حيث أتاحت إنشاء مسارات تفكير متطورة ساعدت على اكتشاف الإبداع والتميز العميق. وأدى هذا التعاون والتعاضد إلى اتساع قابلية تطبيق سلسلة الأفكار، ما كان له الأثر الإيجابي على المجالات الأكاديمية والعملية.9
ظهرت موجات تطوير حديثة أدت إلى تمكين النماذج الأصغر حجمًا من المشاركة بفاعلية في تفكير الذكاء الاصطناعي باستخدام سلسلة الأفكار، ما أتاح إمكانية وصول كل أحد إلى قدرات تفكير متطورة. أما التركيز على الاتساق الذاتي ضمن سلسلة الأفكار فيضمن سلامة المسارات التي تم إنشاؤها من الناحية المنطقية، ما يعزز موثوقية الاستنتاجات التي تستخلصها النماذج.11
تشير هذه التطورات مجتمعة إلى قفزة كبيرة في قدرات سلسلة الأفكار وأهمية تكامل روبوتات المحادثة ونماذج سلسلة الأفكار، مما يؤكد على قدرتها على إحداث نقلة في عمليات اتخاذ القرار وحل المشكلات بدعم من الذكاء الاصطناعي. من خلال الجمع بين الإمكانيات الحوارية في روبوتات المحادثة وقدرات الاستدلال المتقدمة في نماذج سلسلة الأفكار، يمكننا إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا وفاعلية وقادرة على التعامل مع نطاق أكبر من المهام والتطبيقات.
علاوة على ذلك، يؤدي تكامل التطبيقات المختلفة ونماذج سلسلة الأفكار إلى تعزيز تجربة المستخدم الشاملة من خلال تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من فهم احتياجات المستخدم وتفضيلاته والاستجابة لها بشكل أفضل. من خلال دمج تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في نماذج سلسلة الأفكار، يمكننا تمكين روبوتات المحادثة من فهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها بطريقة أكثر إنسانية، مما يؤدي إلى إنشاء تجارب محادثة أكثر جاذبية وبديهية وفعالية.
نظرًا لقدرة طريقة سلسلة الأفكار (CoT) على تحليل المشكلات المعقدة إلى خطوات تفكير مفهومة، فقد وجدت سبيلها إلى استعمالات تطبيقية في عدد كبير من المجالات المتنوعة. ولا توضح حالات الاستخدام هذه تعدد استخدامات طريقة سلسلة الأفكار فحسب، بل توضح أيضًا قدرتها على إحداث تحول في كيفية تعامل الأنظمة مع مهام حل المشكلات واتخاذ القرار. وفيما يلي نستكشف العديد من حالات الاستخدام البارزة التي تم فيها تطبيق طريقة سلسلة الأفكار بشكل فعال.
نجحت روبوتات المحادثة المتقدمة في الاستفادة من سلسلة الأفكار واستخدامها لفهم استفسارات العملاء والتعامل معها بأفضل شكل ممكن. فمن خلال تقسيم مشكلة العميل إلى أجزاء صغيرة، سوف يسهُل التحكم فيها، وبالتالي يمكن لروبوتات المحادثة تقديم استجابات أدق وأنفع للعميل، مما يعني تحسين رضا العملاء وتقليل الحاجة إلى تدخل بشري.
يستخدم الباحثون طريقة سلسلة الأفكار لتنظيم عملية تفكيرهم في حل المشكلات العلمية المعقدة، وتسهيل الابتكار. حيث يمكن لهذه الطريقة المنظَّمة تسريع عملية الاكتشاف وتمكين صياغة فرضيات جديدة.
في مجال إنشاء المحتوى، تساعد طريقة سلسلة الأفكار في إنشاء مخططات تفصيلية أو ملخصات منظمة من خلال تنظيم الأفكار والمعلومات بشكل منطقي، مما يعزز من تماسك وجودة المحتوى المكتوب.
تعتبر سلسلة الأفكار فعالة في منصات تقنية التعليم، حيث تساعد على توليد تفسيرات خطوة بخطوة للمشكلات المعقدة. وهذا أمر مهم بشكل خاص في موضوعات مثل الرياضيات والعلوم، حيث يكون فهم العملية مهمًا بنفس قدر أهمية الإجابة النهائية. يمكن للأنظمة المستندة إلى سلسلة الأفكار توجيه الطلاب خلال إجراءات حل المشكلات، وتعزيز فهمهم وقدرتهم على الحفظ.
تعتبر تقنية سلسلة الأفكار أمرًا بالغ الأهمية لتوضيح الأسباب الكامنة وراء القرارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خاصةً في السيناريوهات التي تتطلب اعتبارات أخلاقية. من خلال توفير مسار تفكير شفاف، تضمن سلسلة الأفكار أن قرارات الذكاء الاصطناعي تتوافق مع المعايير الأخلاقية والأعراف المجتمعية.
تؤكد حالات الاستخدام هذه على الإمكانات التحويلية لسلسلة الأفكار عبر قطاعات متنوعة، مما يوفر لمحة عن قدرتها على إعادة تعريف عمليات حل المشكلات واتخاذ القرار. ومع استمرار تطور سلسلة الأفكار، من المتوقع أن تتوسع تطبيقاتها، مما يؤدي إلى دمج هذه المنهجية في بنية تطورات التقدم التكنولوجي والنسيج المجتمعي.
يشير تلقين سلسلة الأفكار إلى قفزة إلى الأمام في قدرة الذكاء الاصطناعي على القيام بمهام الاستدلال المعقدة، ومحاكاة العمليات المعرفية البشرية. من خلال توضيح وتبيين خطوات التفكير الوسيطة، لا يعمل تلقين سلسلة الأفكار على زيادة حنكة وفطنة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) من ناحية قدرتها على حل المشكلات فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين الشفافية وتعزيز إمكانية التفسير. ورغم القيود المتأصلة، نجد أن هناك استكشافات لا تتوقف في متغيرات وتطبيقات سلسلة الأفكار مما يعني استمرار توسيع القدرات الاستدلالية لنماذج الذكاء الاصطناعي ويبشر بمزيد من التحسينات المستقبلية في الوظائف المعرفية للذكاء الاصطناعي.
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