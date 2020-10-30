WannaCry: كيف غير برنامج الفدية الخبيث واسع الانتشار الأمن السيبراني

لقد تركتني تغطية WannaCry المباشرةً مبهورًا ومليئًا بالأسئلة، حتى بعد مرور سنوات. كلما أصبح الهجوم موضوعًا للمحادثات على مدار السنوات الثلاث الماضية، سمعت نفس الموضوع يتكرر: لقد كان هجوم WannaCry ساحقًا وغيّر الطريقة التي نتعامل بها مع الأمن السيبراني وننظر بها إلى المخاطر التي تتعرض لها الشركات.

بالنسبة لي، كان هذا الشعور واسعًا جدًا بالنسبة لحدث بهذا الحجم. كان لدي أسئلة محددة. كيف كانت تجربة العمل في مجال الأمن يوم 12 مايو 2017؟ ما هو التأثير الإجمالي على الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم؟ كيف شكل ما تعلمناه في ذلك اليوم مشهد الأعمال والتكنولوجيا والأمن السيبراني الحالي؟

وتساءلت أيضًا كيف غيّر العالم أجمع بمشاهدة الحدث - من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الرقمية - كل من الاستجابة والتأثير العام. وشاهد قادة الأعمال والأفراد التغطيات الإخبارية، ولم يكن أحد يعرف بالضبط ما كان يحدث. اتفق الجميع تقريبًا على أن الأمر بدا مشؤومًا. كنت أتساءل أيضًا عما إذا كان هذا قد زاد من حالة الذعر العام أو ساعد في حل المشكلة بشكل أسرع.

"لا يزال حدثًا كبيرًا. حيث يُنظر إليه على أنه الشيء الذي لم تكن المؤسسات مستعدة له. لقد كان ذلك بمثابة جرس إنذار جيد للكثير من الشركات"، كما تقول Tracey Nash، مديرة برنامج IBM X-Force Incident Command Program. تعتبر Nash يوم 12 مايو 2017 بمثابة اللحظة التي علمت فيها المؤسسات أنها بحاجة إلى التفكير في الجانب التجاري لمخاطر الأمن السيبراني.

ولمعرفة ما حدث بالضبط - والأهم من ذلك، لماذا ترك WannaCry حفرة في المشهد - تحدثت إلى اللاعبين الرئيسيين الذين استجابوا للهجوم. إحدى الشخصيات التي قضيت معها ساعات طويلة تتحدث كانت Wendi Whitmore، نائبة رئيس IBM X-Force Threat Intelligence كما تحدثت مع Christopher Scott، مدير الابتكار الأمني والمعالجة (مكتب CISO) في IBM، للحصول على وجهة نظره حول أحداث ذلك اليوم والتعافي بعد هجوم فيروس WannaCry.

تروي هذه القصة رحلة اكتشاف ما حدث بالفعل في تلك الأيام الفوضوية منذ ثلاث سنوات، وكيفية استمرار تأثير WannaCry وإرثه حتى يومنا هذا.

