منذ فترة ليست ببعيدة، اعتمدت العديد من الفرق الحمراء على PowerShell لأدوات ما بعد الاستغلال. اتخذت Cobalt Strike خطوة لتغيير ذلك في عام 2018 من خلال تنفيذ وحدة تنفيذ التجميع (execute-assembly). كان تنفيذ التجميع يؤدي إلى إنشاء عملية تضحية وحقن ملف DLL عاكس فيها، والذي كان يحمِّل وقت تشغيل اللغة المشتركة (CLR) وينفذ تجميع .NET المقدم بواسطة المشغل.

أدى ذلك إلى نقل الكثير من أدوات ما بعد الاستغلال إلى تجميعات .NET. بعد فترة من الزمن، بدأ المدافعون في إنشاء عمليات كشف لسلوك "الشوكة والتشغيل" الخاص بتجميع التنفيذ، أي حقن DLL العاكس. لتجاوز ذلك، طور شون جونز، أيضا من فريق IBM Adversary Simulation، ملف كائن منارة التجميع (BOF) لعملية التنفيذ الداخلي . وقد سمح ذلك للمشغلين بالانتقال بعيدًا عن سلوك "التفرّع والتشغيل" الخاص بتجميع التنفيذ والبقاء ضمن عملية الزرع. منذ ذلك الحين، تبنت العديد من إطارات عمل C2 هذا السلوك بشكل أصلي.

إذا لم تكن على دراية مسبقا بكيفية استضافة CLR وتنفيذ تجميعات .NET، أنصحك بقراءة منشور المدونة المتوفر رابط له أعلاه.