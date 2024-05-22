يشهد حجم البيانات نموًا هائلاً مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن المتوقع أن يتضاعف بأكثر من 250% خلال السنوات الخمس المقبلة. يجب أن تستثمر المؤسسات هذه البيانات في تدريب حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتنقيحها، ومع ذلك يجب عليها أيضًا إعطاء الأولوية للحوكمة والأمان في أثناء قيامها بذلك.
يساعد اقتران ™IBM watsonx، وهي منصة البيانات والذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات، مع ®Red Hat® OpenShift وحلول البنية الأساسية من IBM، المؤسسات على إدارة وتأمين كل من بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي لديها من دون المساس بالأداء. شاهد كيف تستخدم الشركات الرائدة في الصناعة تقنية IBM وخبرتها بها في إدارة البيانات الموثوق بها في البيئات الهجينة—في السحابة ومحليًا وفي الحافة—بسلاسة وأمان، ما يساعدها على تحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
المتحدثون:
Ric Lewis، نائب الرئيس الأول للبنية الأساسية، IBM
Mohamad Ali، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للعمليات في IBM Consulting التابعة لـ IBM
Tyler Derr، رئيس قسم التقنية في شركة Broadridge Financial Solutions Ltd.
Thomas Baumann، مسؤول إدارة البيانات في مجموعة Swiss Mobiliar
Byron Schmidt، رئيس برنامج السحابة | RISE Strategic Customer Program, SAP SE
Brian Shield، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم التقنية في Boston Red Sox | Fenway Sports Management
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تعّرف على كيفية تمكين مؤسستك من خلال نوع جديد من الابتكار—السحابة الهجينة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
|على الرغم من وضوح الرؤية لدى معظم المؤسسات بشأن النتائج التي تتوقع تحقيقها من الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الأمر غير المفهوم على نحوٍ جيد هو الطريقة التي يجب اتباعها لتحقيق هذه النتائج. يتطلب الحصول على نتائج مختلفة اتباع نُهج مختلفة—من حيث مجموعات البيانات التي تقوم بإعدادها ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تقوم بنشرها.
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