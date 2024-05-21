تعرّف من قادة الصناعة على كيفية تحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على خدمة العملاء، وتحديث التعليمات البرمجية، وأتمتة سير العمل. تعرّف أيضًا على كيفية مساعدة البنية التحتية للسحابة الهجينة حسب التصميم والبنية التقنية الجديرة بالثقة على توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي.
المتحدثون:
Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، IBM
السيد شادمان ظفر، كبير المديرين التنفيذيين للمعلومات المشاركين، Citi
o Shantanu Narayen، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Adobe
o Máirín Duffy، مدير هندسة البرمجيات، InstructLab, Red Hat®
o معالي الدكتور عصام الوقيت، مدير المركز الوطني للمعلومات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
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