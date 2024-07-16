أكاديمية الذكاء الاصطناعي
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تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. ومع ذلك، فمن المفترض ألا يبدو الوصول إلى بياناتك أو العثور على نماذجك وكأنك تحل إحدى هذه الأحاجي.

تابع معنا هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتستكشف كيف يمكن للنهج المصمم خصيصًا للسحابة الهجينة أن يساعد مؤسستك في تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز السرعة التشغيلية وقابلية التوسع. ثم قم بتنزيل دليلنا لمساعدتك على البدء في تطبيق ما تعلمته عمليًا.

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ما الذي ستتعلمه
  • توقف عن اللعب بالبيانات والنماذج
  • استفد من بنية السحابة الهجينة لدمج البيانات والذكاء الاصطناعي معًا بشكل إستراتيجي
  • يمكن أن تساعد السحابة الهجينة في زيادة قيمة استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد
تحتاج المؤسسات إلى بنية تقنية سحابية هجينة متكاملة ومفتوحة ومصمَّمة عن قصد تتيح نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. هيلاري هانتر المدير التنفيذي التقني البنية التحتية لـ IBM
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زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

حان الوقت الآن للجدية في تبني السحابة. اعرف كيف يمكن لنهج تصميم السحابة الهجينة مساعدة مؤسستك على زيادة قيمة الأعمال إلى أقصى حد من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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