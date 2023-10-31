أكاديمية الذكاء الاصطناعي

المسار 2 اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام في مؤسستك الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة. انتقل إلى صفحة الحلقة

المسار 2 هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات. انتقل إلى صفحة الحلقة