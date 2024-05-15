أكاديمية الذكاء الاصطناعي

المسار 2 هل تعد إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات. انتقل إلى صفحة الحلقة

المسار 2 لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق. انتقل إلى صفحة الحلقة