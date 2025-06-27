تسأل المؤسسات اليوم نفسها باستمرار عن أفضل السبل لأتمتة عمليات أعمالها وتبسيطها. ومع ذلك، هذه المهمة تُعَد طويلة ومعقدة؛ ،نظرًا لتداخل جميع العناصر المشاركة. ورغم ذلك، مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الجديدة المبنية عليه، تشهد الشركات تسريعًا في رحلتها نحو التكامل.
يقود الذكاء الاصطناعي تغييرات مهمة في التكامل، وفي هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي تناقش Madhu Kochar كيف أن التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أساسي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية والمرونة.
يساعد هذا الدليل قادة تكنولوجيا المعلومات ومهندسي التكامل على تقييم واختيار حل iPaaS المناسب في عالم يُعَد فيه الذكاء الاصطناعي أولوية. ويستعرض المعايير الأساسية، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمخاطر الواجب تجنُّبها، وخطوات عملية لبناء استراتيجيات تكامل مرنة وجاهزة للمستقبل.
يقدِّم هذا المورد مفهوم المؤسسة الوكيلة، حيث يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل لأتمتة المهام، والتعاون مع البشر، ودفع عجلة النمو.
تواجه الشركات اليوم ضغوطًا لتسريع الابتكار، مع ضرورة إظهار عائد ملموس على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يكافح العديد من المؤسسات لدمج الأنظمة المتنوعة وواجهات برمجة التطبيقات وتدفقات البيانات بالسرعة التي يتطلبها العمل.
نأمل أن تكون تجربتك مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي ممتعة. ويمكنك متابعة آخر المستجدات في أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسالة Think الإخبارية.