تُعدّ سلاسل التوريد ضرورية للحياة كما نعرفها. فبدون هذه الشبكات العالمية الضخمة، لن تتمكن أي صناعة من تزويد عملائها بالخدمات والسلع التي يعتمدون عليها. ولكن الأعمال الداخلية لسلاسل التوريد هذه–المشتريات، والتخطيط، والتصنيع، والشحن، وما إلى ذلك، غير مرئية إلى حد كبير للمستهلك العادي.
إذًا، ماذا يحدث عندما تتعطل سلاسل التوريد أو تتوقف تمامًا؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يشارك Rob Cushman رؤى حول كيفية استخدام المؤسسات لإمكانات الذكاء الاصطناعي لتشجيع الابتكار وإعداد شبكات الإنتاج للمستقبل.
لطالما واجه كبار مسؤولي سلاسل التوريد ورؤساء أقسام الإنتاج تحديات هائلة. اقرأ دليلنا الإرشادي واكتشف كيف يمكن أن يكون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي حلاً فعالاً من حيث التكلفة يساعد على معالجة التحديات القديمة والجديدة على حد سواء.
تعرف على كيفية مساعدة عملائك على تصور مؤسسة المستقبل—وتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي. يمكنك تلقي أخبار حول آخر التحديثات على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسائل Think الإخبارية.