أكاديمية الذكاء الاصطناعي
شاهد هذه الحلقة (10:30)
استخدام الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد

تُعدّ سلاسل التوريد ضرورية للحياة كما نعرفها. فبدون هذه الشبكات العالمية الضخمة، لن تتمكن أي صناعة من تزويد عملائها بالخدمات والسلع التي يعتمدون عليها. ولكن الأعمال الداخلية لسلاسل التوريد هذه–المشتريات، والتخطيط، والتصنيع، والشحن، وما إلى ذلك، غير مرئية إلى حد كبير للمستهلك العادي. 

إذًا، ماذا يحدث عندما تتعطل سلاسل التوريد أو تتوقف تمامًا؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يشارك Rob Cushman رؤى حول كيفية استخدام المؤسسات لإمكانات الذكاء الاصطناعي لتشجيع الابتكار وإعداد شبكات الإنتاج للمستقبل.
شاهد (10:30)
ما الذي ستتعلمه
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  • لماذا يعتبر الذكاء الاصطناعي في سلسلة التوريد مهمًا لعملك 
  • كيفية الجمع بين البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية لسلسلة التوريد لديك 
  • كيفية العثور على حالات الاستخدام الصحيحة للبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي 
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لدينا الأدوات اللازمة لنقل إدارة سلسلة التوريد من جداول البيانات والتطبيقات القديمة إلى العالم الرقمي الذي يوجد فيه عملاؤنا. Rob Cushman شريك رئيسي، عمليات سلسلة التوريد IBM Consulting

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استخدام الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد

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