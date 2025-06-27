أكاديمية الذكاء الاصطناعي

توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز قابلية الملاحظة

تزدهر الشركات أو تتعثر وفق مستوى موثوقية منتجاتها. لهذا السبب تُعد قابلية الملاحظة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الشركات، ما يتيح للقادة إمكانية فهم الحالة الداخلية لأنظمتهم وتطبيقاتهم واستكشافها. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يوضح Vikram Murali سبب أهمية قابلية الملاحظة في عصر الذكاء الاصطناعي ويقدم نصائح عملية حول كيفية وضع استراتيجية قوية لقابلية الملاحظة تعزز مرونة تكنولوجيا المعلومات.
ما الذي ستتعلمه
  • كيف تختلف قابلية الملاحظة عن المراقبة
  • لماذا تعد قابلية الملاحظة ضرورية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي
  • كيف تُمكّن إستراتيجية قابلية الملاحظة مرونة الأعمال
تُعدّ قابلية الملاحظة مشكلة من اليوم الأول. حيث إن وجود البنية التحتية الصحيحة لقابلية الملاحظة يعد السبيل الوحيد الذي يُتيح لفرق العمليات ضمان إعداد بنية الذكاء الاصطناعي للتوسع.
Vikram Murali نائب الرئيس، تطوير المنتجات IBM Automation® 

حلول قابلية الملاحظة من IBM

تعرّف على الطرق المختلفة التي يمكن أن تعزز بها قابلية الملاحظة من إنتاجية فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات لديك، وكيفية اختيار الحلول المناسبة للإدارة الاستباقية — وحتى التنبئية —لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات.

