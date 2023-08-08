تُعَد البنية التحتية للنقل -وهو مصطلح واسع يشمل شبكات المنشآت الثابتة التي تضمن النقل الآمن للأفراد والبضائع- جزءًا أساسيًا من الاقتصادات الحديثة المزدهرة. تشمل أمثلة أنظمة النقل الطرق وأنظمة النقل العام والمطارات ومحطات التدريب ومحطات الحافلات ومحطات العبارات وخطوط الأنابيب والمستودعات. يعتمد كلٌّ من الناس والشركات على شبكات النقل كل يوم، ولكن ماذا يحدث عندما تتعطل الأصول المهمة بشكل غير متوقع، أو ما هو أسوأ من ذلك، عندما تلوِّث بيئتنا لدرجة أنها تهدِّد الموارد الطبيعية؟
في السنوات القليلة الماضية، أدَّت الاضطرابات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والظروف الناتجة عن تغيّر المناخ إلى إعاقة التنمية الاقتصادية وحفَّزت الاستثمار في البنية التحتية للنقل بشكل غير مسبوق. فيما يلي عدد قليل من مبادرات النمو الاقتصادي التي يتم إطلاقها لبناء وإعادة بناء الأصول الحيوية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا:
ولكن لن يكون كافيًا مجرد إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية الحالية باستخدام الأساليب والتقنيات نفسها التي تم استخدامها في إنشائها أصلًا. إذا كان لهذه المشروعات في مجال النقل أن تكون حقًا محورية وتساعد العالم على التعافي من الجائحة القادمة وتقلل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، فيجب أن يتم بناؤها بأسلوب أكثر استدامة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
لا يمكن إنكار البصمة الكربونية لقطاع النقل ومساهمته اللاحقة في تغيّر المناخ. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، فإن صناعة النقل مسؤولة عن 21%، أو ما يقرب من الربع، من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم. ويعزو المعهد الدولي للتنمية المستدامة64% من استهلاك النفط العالمي و27% من إجمالي استخدام الطاقة إلى خدمات النقل ــ فضلًا عن 23% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم.
سيتطلب التخفيف من آثار تغيّر المناخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية المستدامة للنقل، ليس فقط في أوروبا والولايات المتحدة والصين، ولكن أيضًا في الدول النامية حيث يجب استبدال المعدات أو تحديثها وفقًا للمعايير الحديثة لتحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقيات باريس للمناخ لعام 2015. لكن البنية التحتية المستدامة للنقل لا تتعلق فقط بتحسين بيئتنا، بل تمثِّل أيضًا عملًا مجديًا من الناحية الاقتصادية. فيما يلي بعض الفوائد التي تعود بها البنية التحتية المستدامة للنقل على الشركات التي تستثمر في هذا المجال.
مع تزايد تأثيرات التغيّر المناخي في المزيد والمزيد من الأماكن حول العالم، تواجه المؤسسات لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة (EHS). من خلال دمج مراقبة البيئة والصحة والسلامة (EHS) في برامج صيانة الأصول، يمكنهم مراقبة أنفسهم، وتتبع انبعاثاتهم، وضمان التزامهم باللوائح.
تستخدم الشركات الحديثة الملتزمة بالبنية التحتية المستدامة للنقل حلولًا مثل مراقبة أداء الأصول (APM) وإدارة أصول المؤسسات (EAM)، لضمان تشغيل أصولها بكفاءة. تساعد أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAM) ومراقبة أداء الأصول (APM)، المزوَّدة بقدرات مثل المراقبة عن بُعد، المؤسسات على قياس استهلاك أصولها للوقود باستمرار وضمان عملها بأقصى كفاءة مع تقليل تأثيرها البيئي.
من خلال الانتقال من برامج الصيانة القديمة غير الفعَّالة أو الصيانة التفاعلية القائمة على انتظار الأعطال إلى برامج صيانة متكاملة لضمان موثوقية الأصول مثل الصيانة الوقائية أو التنبؤية، يمكن للمؤسسات مراقبة وإدارة وصيانة أصولها بشكل أكثر فاعلية بما يعزز الاستدامة طوال دورة حياة الأصول.
تعتمد البنية التحتية المستدامة للنقل على برامج صيانة حديثة وقائية أو تنبؤية، تمكِّن من إدارة الأصول بشكل أذكى، والكشف عن المشكلات ومعالجتها قبل أن تتسبب في تعطُّل الأصول المكلِّف. تساعد كِلتا الاستراتيجيتين المؤسسات على التخطيط الأفضل للصيانة وتجنُّب فترات التعطل المكلِّفة التي قد تؤثِّر في الأعمال بأكملها.
من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة وأفضل الممارسات، تجد المؤسسات طرقًا لبناء بنية تحتية أقوى وأكثر مرونة في مجال النقل. وفيما يلي خمس من أفضل الممارسات التي تساعدهم على النجاح.
عند التخطيط لمبادرة نقل مستدامة، من المهم أن تعطي الأولوية لما تحتاجه مؤسستك جنبًا إلى جنب مع ما يمكن تحقيقه باستخدام الموارد المتاحة لديها. على سبيل المثال، رغم أن تحويل أسطول مركبات التوصيل بأكمله من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء قد يكون هدفًا جيدًا على المدى الطويل، فإنه قد يتطلب استثمارًا أكبر مما يمكنك تحمُّله حاليًا. وتحويل نسبة معيّنة من أسطولك إلى الطاقة الكهربائية يُعَد خطوة أولى أكثر واقعية. بهذه الطريقة، تحصل المؤسسة على فرصة لمعالجة أي مشكلات قد تظهر قبل تحويل الأسطول بأكمله.
اليوم، في صناعة النقل، تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على نهجي إدارة أصول المؤسسات (EAM) ومراقبة أداء الأصول (APM) لمساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالبنية التحتية للنقل المستدام. تساعد حلول EAM وAPM على تحسين عمليات إدارة العمل، وبرامج الصيانة، والتخطيط والجدولة، وإدارة سلسلة التوريد، وظروف البيئة والصحة والسلامة (EHS).
مثل إدارة الأصول، تُعَد صيانة الأصول أيضًا مجالًا حيويًا يجب التركيز عليه عند دمج الاستدامة في مبادرات البنية التحتية للنقل. الصيانة الوقائية هي نهج يحدد أنشطة صيانة منتظمة لمنع الأعطال غير المتوقعة للمعدات، والتي قد تؤدي إلى فترات تعطُّل مكلِّفة وغير مستدامة. الصيانة التنبؤية تأخذ هذه الأنشطة خطوة أبعد من خلال استخدام البيانات التاريخية وبيانات الأعطال الخاصة بالأصل للتنبؤ بالوقت الذي قد يحدث فيه مشكلة. تساعد كِلتا الطريقتين على إنشاء بنية تحتية أكثر استدامة مقارنةً بأسلوب الصيانة السابق القائم على انتظار الأعطال، لأنها تتنبأ بالمشكلات وتساعد على حلها قبل أن تؤدي إلى فشل المعدات.
بفضل ربط كل شيء، بدءًا من الصمامات والمركبات، عبر أجهزة الاستشعار والأنظمة باستخدام إنترنت الأشياء (IoT)، يمكن للمؤسسات دمج التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) ضمن استراتيجيات EAM وAPM الخاصة بها. تجمع الأدوات على الأصول المعقدة مثل خزّانات الوقود، ومقاييس السرعة، والمحركات البيانات، ثم تعمل على تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد هذا على ضمان أداء الأصول على النحو الأمثل وبأقل تأثير بيئي.
التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل يمكِّن الأطراف المعنية من إجراء اختبارات باستخدام المحاكاة لعرض كيفية أداء الأصل تحت مجموعة من الظروف أو في البيئة التي سيعمل فيها. يستخدم المهندسون العاملون في مشروعات البنية التحتية للنقل التوائم الرقمية بشكل متكرر لتقييم كيفية استجابة مجموعة متنوعة من الأصول مثل المباني والجسور وتوربينات الطائرات والسيارات والطائرات عند تعرضها لظروف معينة، مثل العواصف أو الفيضانات أو درجات الحرارة المرتفعة.
تدعم البنية التحتية للنقل مجموعة واسعة من الصناعات والاحتياجات. من محطات الحافلات والقطارات التي يقف فيها الركاب كل صباح، إلى المطارات ومحطات الشحن وشبكات النقل المزدحمة التي تدعم التجارة العالمية، يصعب تخيُّل العالم الذي نعيش فيه دون هذه البنية التحتية. تساعد البنية التحتية للنقل المستدام الهياكل والشبكات على العمل بأقصى كفاءة، بحيث يصل الجميع وكل شيء إلى وجهتهم مع أقل تأثير ممكن على البيئة.
فيما يلي مثالان على البنية التحتية للنقل المستدام في صناعتين.
تُعَد المطارات مراكز حيوية مزدحمة بالنشاط، يعتمد عليها الملايين يوميًا للنقل السريع والآمن. تضمن أنظمة صيانة المطارات عمل الأصول الحيوية، مثل معدات الأمن والممرات والسلالم الكهربائية والتكييف وأنظمة المياه والصرف الصحي، بشكل سليم. لكن العديد من المطارات تم بناؤها منذ عقود، وما زالت فِرق الصيانة تعتمد على تقنيات وأساليب عمل قديمة وغير فعَّالة للحفاظ على تشغيلها. ولجَعْل المطارات أكثر حداثة ومرونة واستدامة، تعمل الأطراف المعنية على إضافة تقنيات وقدرات جديدة.
تُتيح أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمديري الصيانة متابعة حالة وأداء أصولهم في الوقت الفعلي. كما أنها تساعد أيضًا على ضمان الامتثال للمتطلبات الأمنية الصارمة التي تحافظ على سلامة المسافرين وتحسِّن عمليات الصيانة غير الفعَّالة. من خلال استبدال البريد الإلكتروني وأشكال الاتصال القديمة الأخرى بالتطبيقات المحمولة السريعة والسهلة، يمكن للعاملين التواصل بشكل أفضل مع بعضهم في الميدان، وتحديد أولويات أوامر العمل وإدارة الموارد في بيئة معقدة ومتطلبة.
وفقًا لمعهد Massachusetts للتكنولوجيا، (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) يمثِّل نقل وتخزين البضائع نحو 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. لتقليل هذه النسبة، تبحث الأطراف المعنية عن طرق لتعزيز الاستدامة في البنية التحتية للقطاع.
أولًا، يحتاجون إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وبرامج الصيانة للمركبات المستخدمة في نقل البضائع. كل أصل تملكه شركة الشحن له دورة حياة محددة تشمل التركيب والصيانة والاستبدال. تسهم هذه الأنشطة في البصمة الكربونية للأصل، فكلما تم تقليلها أكثر، انخفضت البصمة الكربونية الإجمالية للأصل. على سبيل المثال، إذا تعطّلت شاحنة أو سفينة لنقل البضائع في منتصف رحلتها، سيستخدم الفنيّون المرسَلون لإصلاحها الوقود للذهاب والإياب، ما يزيد من البصمة الكربونية للسفينة.
من خلال تطبيق استراتيجيات EAM وAPM لإطالة دورة حياة الأصول، وتنفيذ الصيانة الوقائية والتنبؤية، يعمل ناقلو البضائع على جَعْل أعمالهم أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الوقود، مع ضمان الالتزام بلوائح البيئة والصحة والسلامة (EHS) في الدول التي يعملون فيها.
لدى المؤسسات التي تسعى إلى تحسين ممارسات إدارة أصول البنية التحتية للنقل العديد من الحلول للاختيار من بينها. عند اختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم، ينبغي عليهم إعطاء الأولوية للمنصات التي تجمع بين مجموعة قوية من العروض التكنولوجية وأفضل الممارسات التاريخية.
تُعَد IBM Maximo Application Suite حلًا متكاملًا لإدارة الأصول والموثوقية، يساعد المؤسسات بشكل خاص على مراقبة وإدارة وصيانة أصول البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تحسين إنتاجيتها وتطبيق قدرات الصيانة الوقائية والتنبؤية.
اكتشف أهم المعارف من تجارب 604 مؤسسة و3556 قائد في مجال الأمن الإلكتروني والأعمال الذين تعرضوا لهجومات اختراق.
اكتشف كيفية مساهمة الأهداف المتعلقة بانعدام الانبعاثات والتقدم التقني في دفع شركات صناعة السيارات والمستهلكين لتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية.
تعرَّف على بعض الرؤى والإجراءات المحددة التي يمكن للرؤساء التنفيذيين استخدامها لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقه بشكل مسؤول عبر المؤسسة.
قم بتحسين إنتاجية أصول النقل ومهام سير العمل باستخدام مجموعة كاملة لإدارة الأصول للعمليات والصيانة والمراقبة والجودة والموثوقية.
قم ببناء سلاسل إمداد مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمي أعمالك للمستقبل، وتعزز الشفافية، وترتقي بتجارب الموظفين والعملاء.
تمكَّن من تحسين تجارب العملاء، وتعزيز الإيرادات، وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل باستخدام التقنيات المتقدمة.
قم بتحسين إنتاجية أصول النقل ومهام سير العمل باستخدام مجموعة كاملة لإدارة الأصول للعمليات والصيانة والمراقبة والجودة والموثوقية.