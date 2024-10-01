تبدو بعض التعاليم الأولى لحماية الكوكب بسيطة، وهي: التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. ومنذ ذلك الحين، اتخذ الناس قرارات وأجروا تعديلات في أسلوب حياتهم، مثل ركوب الدراجات للذهاب إلى العمل وفصل القمامة، لإحياء هذه القاعدة والمساعدة على إنقاذ البيئة. في الوقت الحالي، يؤثر تغير المناخ في الشركات بقدر ما يؤثر في الأفراد. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فإن المستهلكين والمستثمرين على حد سواء يشعرون بالاستياء من الشركات التي تتجاهل تأثيرها البيئي. تعد ممارسات الأعمال المستدامة جزءًا أساسيًا من التزام المنظمة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتتيح الاستدامة في الأعمال أيضًا للمنظمات فرصة إنشاء سلاسل توريد أكثر كفاءة ولها تأثير إيجابي في الكوكب.

كما أجبرت الأنشطة التجارية التي تسهم في انبعاثات الكربون والوقود الأحفوري المنظمات وصانعي السياسات على محاسبة القادة على أفعالهم من ناحية التأثير البيئي. وبالمثل، يرغب الموظفون والعملاء في العمل في شركة تحاول مواجهة مشكلة تغير المناخ والمشاركة في حماية البيئة بشكل فعال. هناك العديد من الأمثلة على ممارسات الأعمال المستدامة التي يمكن للشركات تبنيها لتحسين نموذج أعمالها. تُعرف إحدى إستراتيجيات الاستدامة الشائعة في الشركات باسم خط الأساس الثلاثي.