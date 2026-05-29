عامل يفحص هيكل سيارة في مصنع سيارات
إدارة الأصول

ما المقصود بإدارة قطع الغيار؟

By Teaganne Finn , Ian Smalley
تاريخ النشر 29 مايو 2026

تعريف إدارة قطع الغيار

إدارة قطع الغيار هي عملية تدريجية تهدف إلى إدارة مخزون قطع الغيار في المؤسسة. فهي عملية منهجية تشمل التخطيط للعناصر وشرائها وتخزينها وتتبعها وتوزيعها، مما يساعد على ضمان توافر قطع الغيار المناسبة في الوقت المناسب.

الهدف من عملية إدارة قطع الغيار هو تحسين مبادرات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) من خلال تقليل فترات التعطل والانتظار غير الضرورية، وأتمتة ممارسات التتبع وزيادة الكفاءة العامة. تختلف هذه العملية عن إدارة الأصول، وهي نظام حصري للمعدات والإمدادات التي تحتاجها الشركة للعمل.

من المتوقع أن ينمو سوق إدارة قطع الغيار بشكل كبير بحلول عام 2030. تشير تقارير شركة MarketsandMarkets، وهي شركة استشارات عالمية في مجال أبحاث السوق، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.82 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 1.02 مليون دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد على 12%.

لا تقتصر إدارة قطع الغيار على إدارة المخزون أو الحفاظ على مستويات المخزون فحسب. فهي عملية إدارة أساسية تساعد الشركات على الحفاظ على موثوقية الأنظمة وزيادة كفاءتها من حيث التكلفة. تستخدم الحلول الجديدة الذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ وتوقع معدل الاستخدام، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات شراء أكثر استنارة في الوقت الفعلي ووضع إستراتيجية أكثر فعالية لتحسين قطع غيار الإصلاح والصيانة والتشغيل.

انضم إلى أكثر من 100,000 مشترك يقرؤون عن أحدث الأخبار في مجال التكنولوجيا

كُن مطَّلِعًا دومًا على أهم -وأكثر- توجُّهات الصناعة إلهامًا في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها، من خلال رسالة Think الإخبارية التي يتم إرسالها مرتين أسبوعيًا.راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.

أهمية إدارة قطع الغيار

تخيل حالة يعاني فيها قسم العمليات من عطل ويحتاج إلى قطعة غيار غير متوفرة حاليًا وتتطلب إعادة طلبها الانتظار لأسابيع. والنتيجة هي حدوث فترة تعطل للمعدات ونفاد المخزون المكلف وظهور مشكلات تتعلق بالجودة.

فترات التعطل المكلفة هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل إدارة قطع الغيار الفعالة ضرورية. في الواقع، عانت أكثر من 6 من كل 10 شركات تصنيع من فترات تعطل مفاجئة في العام الماضي.

ولهذا السبب، يُعد فهم مدى أهمية قطع الغيار عبر سلسلة توريد الإصلاح والصيانة والتشغيل، وتنفيذ عمليات الصيانة الوقائية، أمرًا أساسيًا. ومن جانب آخر، وعلى القدر ذاته من الأهمية، يمكن أن تؤثر إدارة قطع الغيار في معدل رضا العملاء والامتثال التنظيمي والاستمرارية التشغيلية.

كما تؤدي إدارة قطع الغيار دورًا حاسمًا في العمليات المؤسسية. فهي عملية تتطلب وجود فريق صيانة مستعد للتعاون والعمل عبر الأقسام. ومن خلال تطبيق ممارسات قوية لإدارة الفرق وقطع الغيار، يمكن للمؤسسات تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتحقيق الأهداف المؤسسية الأوسع

Mixture of Experts | 12 ديسمبر، الحلقة 85

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد جميع حلقات برنامج Mixture of Experts

العناصر الرئيسية لإدارة قطع الغيار

تحتوي إدارة قطع الغيار على العديد من العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها قبل التنفيذ.

مراقبة المخزون

يجب على الشركة تحديد مقدار قطع الغيار التي يجب الاحتفاظ بها مع الحفاظ على مستويات مخزون إستراتيجية. يتطلب هذا القرار من فرق الصيانة الموازنة بين مخاطر نفاد المخزون وتكاليف الاحتفاظ به.

ستحتاج الشركة إلى تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لمستويات المخزون ونقاط إعادة طلب تلقائية تحفز عمليات الشراء. استخدم نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) أو برمجيات إدارة الأصول المؤسسية (EAM) لإدارة عمليات الصيانة واكتساب رؤية واضحة بشأن مستويات المخزون.

المشتريات وإدارة الموردين

تُعد العلاقة القوية مع البائعين والموردين مهمة للأعمال. تفاوض على شروط تساعد على تقليل أوقات الانتظار، وتجنب تكدس المخزون، وتوفير خيارات بديلة للتوريد تراعي السعر.

تُعد علاقة العمل الجيدة مهمة عند ظهور مشكلات في سلسلة التوريد، حيث ستكون قنوات الاتصال المفتوحة هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على استمرارية الأنظمة.

التنبؤ بالطلب

يُعد تحليل بيانات الاستخدام التاريخية خطوة أساسية للتنبؤ باحتياجات قطع الغيار. فمن خلال مراجعة البيانات التاريخية والمقاييس، يمكن لمديري المخزون التنبؤ بعمليات الشراء وأخذ أوقات انتظار الموردين في الحسبان بحيث تتوافق مع احتياجات الصيانة الفعلية.

استخدم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة جمع البيانات من خلال تكامل جداول البيانات وتسهيل أعمال الصيانة الوقائية والتنبئية.

تحليل الأهمية

تعتمد كيفية تنظيم قطع الغيار المهمة على طبيعة المجال. ففي مجال صناعة السيارات، على وجه الخصوص، يُعد تصنيف قطع الغيار إلى عناصر مهمة وأخرى أقل أهمية أمرًا أساسيًا لإدارة الإنتاج ومخاطر التشغيل الناتجة عن الأعطال.

قد تتطلب المجالات التي تتعامل مع قطع غيار أكبر أو أكثر أهمية أولوية تخزين أعلى لمنع حدوث اضطرابات أو نقص حاد.

تصنيف قطع الغيار

سيساعد نظام التسمية الموحد وأرقام قطع الغيار فرق المخزون على البحث عن قطع الغيار وتحديد مواقعها وتتبعها.

يُعد تحليل ABC أحد الأساليب الشائعة، والذي يصنف قطع الغيار بناءً على قيمة الاستهلاك. فعلى سبيل المثال، يمثل الحرف A القيمة العالية، ويمثل الحرف B القيمة المتوسطة، ويمثل الحرف C القيمة المنخفضة. يوجد أسلوب آخر يتمثل في تصنيف قطع الغيار على أنها مهمة أو غير مهمة، ويُجرى ذلك من خلال إجراء تدقيق "أهمية قطع الغيار" .

أنواع قطع الغيار

تُصنف قطع الغيار بطرق عديدة حسب طبيعة المجال. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة:

  • قطع الغيار المهمة: تُعد هذه العناصر ضرورية للعمليات وستتوقف سير العمل عندما تصبح غير متاحة. ويجب الاحتفاظ بها في الموقع للمساعدة على ضمان التوافر الفوري. في مجال صناعة السيارات، تشمل قطع الغيار المهمة كتل المحرك، وناقلات الحركة، وأنظمة مساعدة القائد المتقدمة (ADAS).
  • قطع الغيار غير المهمة: وهي قطع الغيار غير الضرورية للعمليات والوظائف التشغيلية. ولا تُخزن بكميات كبيرة وتُطلب حسب الحاجة. بالاستمرار في مثال السيارات، ستكون قطع الغيار غير المهمة هي مقابض الراديو، وحاملات الأكواب، والشاشات داخل السيارة، ومحركات النوافذ الكهربائية.
  • قطع الغيار الإستراتيجية: تُخزن هذه القطع لإدارة المخاطر بمرور الوقت (على الرغم من قلة استخدامها). وغالبًا ما يشار إليها باسم قطع الغيار التأمينية. ويمكنها دعم طول العمر الافتراضي ومنع تكدس المخزون والحد من تقادم المخزون. ومن أمثلة قطع الغيار الإستراتيجية في وكالات بيع السيارات حزم بطاريات السيارات الكهربائية أو ألواح الهيكل للسيارات القديمة مثل الرفارف أو الزخارف المخصصة لطرز سيارات محددة.
  • قطع الغيار الاستهلاكية: هذه القطع يجب استبدالها بانتظام وتُعد ذات معدل استخدام مرتفع. قطع الغيار الاستهلاكية ليست مصممة للإصلاح وغالبًا ما تتطلب التجديد. ومن الأمثلة على قطع الغيار الاستهلاكية في مجال صناعة السيارات شمعات الإشعال ومرشحات الهواء ووسادات الفرامل والإطارات.

عملية إدارة قطع الغيار خطوة بخطوة

إدارة قطع الغيار هي عملية تتطلب نهجًا منظمًا، يمتد من عملية الشراء، مرورًا بإدارة المخزون، إلى أن يصل إلى عملية النشر. تتابع العملية قطع الغيار طوال دورة حياتها بالكامل.

  1. تحديد وتصنيف جميع قطع الغيار: حدد جميع قطع الغيار الضرورية للصيانة والعمليات. صنف كل قطعة حسب مدى أهميتها ومعدل استخدامها باستخدام تحليل ABC، أو الرموز الشريطية، أو التصنيف إلى مهمة وغير مهمة.
  2. تحديد مستويات المخزون ونقاط إعادة الطلب: اختر نظامًا لإدارة مخزون قطع الغيار، مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) أو أنظمة إدارة الأصول المؤسسية (EAM) أو أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) لأتمتة عملية تتبع قطع الغيار. يمكن لأدوات تخطيط الصيانة الحديثة تقديم تحليل فوري لمستويات المخزون وتاريخ الاستخدام وتبسيط أوامر العمل.
  3. بناء عمليات الموردين والمشتريات: ضع إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لكل ما يتعلق بإدارة قطع الغيار. وحِّد الإجراءات من البداية (استلام قطع الغيار) وحتى نهاية دورة الحياة (عملية الإرجاع). يمكن أن يضمن هذا النهج الاتساق ويقلل من الأخطاء.
  4. تنفيذ نظام تتبع وتدقيق: حدد مواعيد تدقيق منتظمة للتحقق من دقة الجرد وتحديد الفروقات أو المخزون الزائد. استخدم أدوات تتبع المخزون لأتمتة تتبع قطع الغيار ومسارات التدقيق. أنشئ جدول صيانة لضمان إكمال التحديثات وتكرارها حسب الحاجة.
  5. تدريب الموظفين وتعزيز التعاون: عزز العلاقات بين الأقسام وثقِّف أعضاء الفريق حول عملية إدارة قطع الغيار. يتطلب الحفاظ على مخزون قطع الغيار باستخدام نظام إدارة المخزون التعاون بين فرق الصيانة والمشتريات والعمليات.

التحديات الشائعة في إدارة قطع الغيار

لا تخلو إدارة قطع الغيار من التحديات. يمكن التغلب على بعض التحديات الرئيسية من خلال اتباع نهج أكثر إستراتيجية وتخطيط صيانة استباقي.

بيانات غير دقيقة تؤثر في دقة الجرد

يتمثل أحد التحديات الكبيرة في إدارة قطع الغيار في ضعف جودة البيانات، ما يؤدي إلى عدم دقة الجرد. وتشمل المشكلات الشائعة عدم اتساق التسمية، وتكرار المدخلات، والمدخلات التي تفتقر إلى التفاصيل.

الحل: يجب على الفرق الحفاظ على قائمة مواد دقيقة تتتبع جميع المواد والعناصر اللازمة للمنتج. ويجب تحديث قائمة المواد في الوقت الفعلي لتتبع التكاليف. فهي تعمل كمخطط لفرق الصيانة، ما يساعد على ضمان دقة إدخال البيانات وفعالية التحكم في المخزون.

عدم توازن المخزون الذي يؤدي إلى تكدس المخزون

يمثل توفير العدد "المناسب" من قطع الغيار تحديًا شائعًا في المؤسسات. فمساحة التخزين تُعد ذات قيمة، وتكدس التخزين لا يستهلك المساحة المادية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تجميد رأس المال. كما أن نفاد المخزون المتكرر يُعد أمرًا غير مرغوب فيه، ما يؤدي إلى فترات تعطل وإنفاق زائد على المشتريات الطارئة.

الحل: يجب على المؤسسة التحول من الاعتماد على المورد الذي يوجه المخزون إلى نهج يركز على الموثوقية. ادمج إدارة قطع الغيار في إستراتيجية الموثوقية الأوسع وضع قواعد محددة لما يجب تخزينه وما لا يجب تخزينه.

غياب تصنيف قطع الغيار الموحد

تشبه هذه المشكلة التحدي المتمثل في البيانات غير الدقيقة وتنبع من عدم اتساق عملية تتبع وتصنيف قطع الغيار. عدم وجود عملية موحدة أو نظام تسمية موحد لقطع الغيار يؤدي إلى ارتباك حول توافر قطع الغيار وموقعها.

الحل: يجب وضع نظام تصنيف بسيط بناءً على أهم العوامل التي تؤثر في المؤسسات. تتضمن بعض الطرق الشائعة جزئيًا الأهمية ومعدل الاستخدام وتقلب الطلب.

أفضل ممارسات إدارة قطع الغيار

يتطلب تنفيذ نظام إدارة قطع الغيار جهدًا كبيرًا وتعاونًا وثيقًا بين الأقسام. توجد بعض الممارسات المهمة التي يجب مراعاتها عند دمج عملية إدارة قطع الغيار الجديدة:

  • تنظيم وتحديد أولويات قطع الغيار المهمة: يجب أن تبدأ عملية إدارة قطع الغيار بتنظيم تلك القطع فعليًا ووسمها بشكل مناسب. تُعد هذه الخطوة أساسية لجميع وظائف إدارة قطع الغيار الأخرى. ابدأ في غرفة التخزين ونظِّم الرفوف، وضع ملصقات على الصناديق، وجمّع قطع الغيار لتحقيق أقصى قدر من الراحة. ضع قائمة جرد لقطع الغيار بشكل مستقل أو استخدم برنامج إدارة المخزون لتسريع العملية باستخدام الرموز الشريطية أو رموز الاستجابة السريعة.
  • استخدام التنبؤ بحجم الطلب: تستخدم برمجيات إصلاح وصيانة وتشغيل المخزون الحديثة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدل الاستخدام. يُعد التنبؤ الدقيق بحجم الطلب ضروريًا لضمان توافر قطع غيار كافية للشركة لتلبية احتياجات العملاء وتجنب التباطؤ المكلف أو حدوث الأسوأ، وهو الإضرار بالسمعة.
  • إجراء عمليات تدقيق منتظمة: يجب على المؤسسة جدولة عمليات جرد مادي دورية ودورات تدقيق لضمان دقة مستويات المخزون وسير العملية كما ينبغي. بالإضافة إلى ذلك، راجع البيانات التاريخية لتحديد قطع الغيار القديمة أو التالفة. ضع عمليات واضحة لإعادة طلب قطع الغيار والتخلص منها بحيث يسهل فهمها، مع مراعاة المخزون الاحتياطي ومدة الانتظار.
  • تدريب الموظفين على نظام جرد قطع الغيار: يجب أن يكون نظام إدارة مخزون قطع الغيار بسيطًا بما يكفي ليفهمه جميع الموظفين ويحافظوا عليه. من المهم إجراء عملية تعريف شاملة لكل موظف يستخدم النظام. اجعل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) علنية ووفر للموظفين فرصًا تتجاوز الإعداد العام، مثل ورش العمل أو ندوات إعادة التدريب، حسب الحاجة.

مستقبل إدارة قطع الغيار

الطريق الواضح لمستقبل إدارة قطع الغيار هو الصيانة التنبئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فالنهج التقليدي لتحليل المخزون وصيانة قطع الغيار هو نهج أحادي البُعد ولا يأخذ في الحسبان الموسمية وحملات الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الآن تحليل أنماط الاستهلاك وتغير وقت الانتظار، ما يتيح صيانة تنبئية أكثر ذكاءً ومعارف أكثر عملية.

ومن جانب آخر، تُعد إدارة المخزون بالذكاء الاصطناعي والتصنيع عند الطلب نماذج جديدة، تزداد شعبية بين المؤسسات. وتعتمد الشركات على الأدوات الرقمية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع باستخدام التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC) لتصنيع البضائع فقط بعد تلقي الطلب. يمكن لهذا النهج أن يقلل من تكاليف المخزون ويتيح إنتاج منتجات فريدة ومخصصة.

تمثلت اللحظة المحورية لمجال قطع الغيار في جائحة كوفيد-19، والتي كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية. وحتى الآن، بعد مرور سنوات عديدة، تُعيد المؤسسات التفكير في كيفية تعاملها مع توريد قطع الغيار. لم تعد إستراتيجية إدارة قطع الغيار مجرد مشكلة داخلية في المخزون، بل يجب أن تأخذ في الحسبان عوامل خارجية متعددة. هذا التحول ينقل إدارة قطع الغيار من مجرد عملية تخزين إلى اعتبار أعمال أوسع عبر المؤسسة.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

اتخاذ قرار واثق بشأن أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) مع تقرير Green Quadrant لعام 2025 المستقل من Verdantix

تعرَّف على كيفية تطوُّر سوق أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) مع تركيز المؤسسات على رقمنة أعمال الصيانة، وتعزيز موثوقية الأصول، وتحسين الرؤية في الوقت الفعلي.

الموارد

رسم توضيحي بأسلوب فني يضم تصميم شبكة دائرية بعُقد وخطوط مترابطة، مع دائرة مركزية بتدرج أخضر تحيط بأيقونات متنوعة مرتبطة بالتكنولوجيا وتصوِّرها.
كيف يختار قادة العمليات والصيانة نظامًا مصممًا لليوم وجاهزًا للغد

استكشِف كيف تستخدم المؤسسات استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات لدفع الابتكار، وتحسين الكفاءة، وبناء أساس مرن للنمو المستقبلي.
شعار IDC
IDC: القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

تعرَّف على كيفية استخدام IBM Maximo لإدارة أسطول أصول مؤسستك لتحقيق قيمة كبيرة.
لوحة معلومات تعرض أدوات إدارة مهام سير العمل وعروضًا مصورة للبيانات.
ابدأ جولة موجهة ذاتيًا

استكشِف IBM Maximo Application Suite، الحل الموحَّد لإدارة دورة حياة الأصول، خلال أقل من 10 دقائق عبر اختيار المسار المفضل لديك.
شعار IDC
اطَّلِع على تقييم IDC لحلول إدارة أصول المؤسسة (EAM) الحالية

تقييم حلول إدارة الأصول المؤسسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واختيار المورِّد المناسب لتقليل فترات التعطل، وتلبية متطلبات الامتثال، وزيادة العائد على الاستثمار (ROI).
رسم تجريدي لتصميم مداري باللون الأزرق.
طاقة موثوقة ومستدامة ومتجددة - طاقة فعالة

تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.

أسهم تحيط بأربع نقاط بيضاء مع خطوط على خلفية زرقاء داكنة.
تقليل انبعاثات الكربون من التنقل

تحافظ هيئة النقل في لندن على تنقل الجمهور بأمان واعتمادية وموثوقية واستدامة عندما تعتمد في جهود الصيانة على برنامج IBM Maximo.
حلول ذات صلة
IBM® Maximo

إدارة الأصول وصيانتها وتحسين أدائها باستخدام الرؤى والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 اكتشف IBM Maximo
برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول

استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.

 استكشاف حلول ALM
الخدمات الاستشارية في مجال الاستدامة

تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع ملموس من خلال استراتيجية وتحوُّل مدعومَين بالذكاء الاصطناعي.

         استكشف الخدمات الاستشارية في مجال الاستدامة
    اتخِذ الخطوة التالية

    تعرَّف على كيفية الاستفادة من IBM Maximo في تحسين إدارة الأصول وتعزيز أعمال الصيانة ودعم أهداف الاستدامة - احجز عرضًا توضيحيًا لاكتشاف إمكاناته عمليًا.

    1. اكتشف IBM Maximo
    2. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا