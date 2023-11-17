SAP S/4HANA هو برنامج ذكي لتخطيط موارد المؤسسات. وهو يُنشر في البيئات المحلية أو على السحابة، ويوحد عمليات الأعمال، ويحلل البيانات في الوقت الفعلي باستخدام التعلم الآلي.
طورت شركة SAP SE برنامج SAP S/4HANA، وهي شركة ألمانية مشهورة بتطوير أكثر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات شهرة في العالم. يستخدم العملاء عادةً SAP S/4HANA لتوحيد عمليات الأعمال المعقدة والإشراف عليها بينما يديرون كميات هائلة من البيانات بشكل متزايد.
تم تطوير منصات SAP لتوفير "مصدر واحد للحقيقة" عبر مختلف الأقسام ومصادر البيانات. تعمل المنصات على توحيد الأقسام مثل المبيعات والشؤون المالية والتصنيع والموارد البشرية تحت قاعدة بيانات ونظام تشغيل واحد. وبفضل تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI)، يتمكن برنامج SAP S / 4HANA من تحليل كميات كبيرة من البيانات وأتمتة مهام العمل الروتينية.
تقدم حزم برامج SAP S/4HANA المعيارية والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة حلولاً مخصصة لأقسام الشركات تناسب المجالات المختلفة مثل الخدمات المالية والقطاع العام وشركات الطاقة. وغالبًا ما يُستخدم هذا البرنامج لمساعدة الشركات على إنجاز التحول الرقمي ويمكن نشره إما في البيئات المحلية أو على السحابة أو باستخدام حل هجين.
يُعد برنامج SAP S/4HANA البديل الأحدث لمنصة SAP الأساسية القديمة لتخطيط موارد المؤسسات، وهي منصة SAP ECC، كما يُعد أحد الابتكارات الرئيسية الأولى في العروض الأساسية للشركة منذ طرح نظام R/3 في عام 1992.1 وقد وفرت الإصدارات السابقة من حلول SAP، مثل R/3 وECC، معارف في الوقت الفعلي بشأن الوظائف الأساسية للشركات. استخدمت هذه المنصات مجموعة متنوعة من حزم البرامج المعيارية وشبكة واسعة من الشركاء.
يُعدّ SAP S/4HANA اختصار SAP Business Suite 4 SAP HANA. وهو الإصدار الأول من المنصة المصممة للعمل على منصة قاعدة بيانات SAP HANA في الذاكرة . تستخدم المنصة إمكانات المعالجة لمعالجة البيانات وإجراء التحليلات في الوقت الفعلي.
كما يُعد برنامج SAP S/4HANA أول منتج من منتجات SAP يستخدم واجهة المستخدم الجديدة SAP Fiori2. تتميز هذه الواجهة بمجموعة من التطبيقات المنظمة سهلة الاستخدام بدلاً من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) المستخدمة في الإصدارات السابقة.
في عام 2010، أطلقت شركة SAP قاعدة SAP HANA، وهي قاعدة بيانات متعددة النماذج تتمكن من الرد على الاستفسارات في لحظة. ويُعد هذا الخادم أسرع 3600 مرة من قواعد البيانات التقليدية. 3ويدعم إدارة قواعد البيانات وتطوير التطبيقات والتحليلات المتقدمة.
أعلنت الشركة عن برنامج SAP S/4HANA لأول مرة في عام 2014 كأداة مالية متطورة تحت اسم SAP Simple Finance.4 وفي وقت لاحق من ذلك العام، طوّرت SAP هذا الحل، مشيرةً إلى أن المنصة الجديدة ستكون جوهر نظام تخطيط موارد المؤسسات الذكي الجديد. وعلى مدار السنوات القادمة، ستضيف الشركة العديد من الوظائف الخاصة بالخدمات اللوجستية إلى برنامج SAP S/4HANA إلى جانب إمكانات التعلم الآلي ووظائف المحاسبة التنبئية.
في الوقت الحالي، يتميز SAP S/4HANA وS/4HANA Cloud بالمزيد من الإمكانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) بالإضافة إلى حلول مخصصة لحالات استخدام المجالات (على سبيل المثال، خدمة العملاء أو الاستدامة).
ونظرًا إلى ما يتميز به برنامج SAP S/4HANA من مجموعة من الوظائف الإضافية الخاصة بالمجالات وحزم البرامج القابلة للتخصيص، فإن عدد حلول SAP يماثل تقريبًا عدد نماذج الأعمال الفردية.
تُلبي الحلول الخاصة بالمجالات الاحتياجات الفريدة لكل مجال مثل الرعاية الصحية والتصنيع والبيع بالتجزئة. تسمح الوحدات المرنة للمؤسسة بتحديد واختيار الوظائف التي تناسب حالات أعمالها. تتضمن بعض المزايا الرئيسية لاستخدام SAP S/4HANA ما يلي:
يمكن نشر SAP S/4HANA في البيئات المحلية أو على السحابة، ما يوفر للمؤسسات مزيدًا من المرونة. يمكن تخصيص البرنامج لدعم قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، أو تعديله ليناسب مجموعة من متطلبات الخصوصية المحددة.
بفضل لوحات المعلومات والتقارير القابلة للتخصيص، يمكن للموظفين والمديرين مراجعة عمليات أعمالهم بشكل روتيني، وتحديد مواضع التحسين أو الاتجاهات الأوسع عبر مهام سير عمل محددة. وبفضل التحليل التنبئي، يمكن أن يبلغ SAP S/4HANA عن المشكلات المحتملة قبل حدوثها.
المنصة مصممة لتبسيط مجموعة من عمليات الأعمال، بدءًا من إدارة المستودعات والامتثال المالي إلى تتبع سلسلة التوريد. يوفر دعم إنترنت الأشياء (IoT) وIndustry 4.0 معلومات محدثة عن تدفق السلع والمواد عبر الشركة بأكملها.
تسهل واجهة مستخدم SAP S/4HANA سهلة الاستخدام على أعضاء الفريق الوصول إلى المعارف الضرورية والتعاون عبر الأقسام. وبفضل توفير مصدر واحد للحقيقة للمؤسسة بأكملها، يصبح الموظفون أكثر إنتاجية وأقل عرضة لارتكاب أخطاء مكلفة.
تسمح البنية الفائقة لبرنامج SAP S/4HANA في الذاكرة للمؤسسات بالوصول إلى الإحصائيات والتحليلات المهمة في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات مثل تسوية الإيصالات أو إعداد الفواتير.
من خلال تبسيط نموذج بيانات المؤسسة وتبسيط إدارة المعلومات، يعمل SAP S/4HANA على تقليل النفقات العامة وتعزيز الكفاءة طوال دورة حياة الشركة بالكامل. يؤدي ذلك إلى انخفاض تكاليف الصيانة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها حيث يتمكن الزملاء من الوصول بسلاسة إلى البيانات نفسها على المنصة نفسها.
ونظرًا إلى تزايد تعامل المؤسسات مع كميات كبيرة من المعلومات، فإن القدرة على الوصول السريع إلى بياناتها تعني أن مستخدمي SAP يمكنهم التكيف مع التغيرات في أوضاع السوق والتكيف بشكل أكثر فعالية. وبفضل التوقعات الدقيقة والتحليلات التنبئية، يمكن للمؤسسات أن تصبح أكثر استدامة وتحافظ على المرونة وتعالج الظروف غير المتوقعة بوتيرة سريعة. تضمن عمليات التحديث المنتظمة وصول مستخدمي SAP S/4HANA إلى أحدث الأدوات مع ظهور احتياجات العمل الجديدة والابتكارات التقنية.
يمكن استخدام حلول SAP S/4HANA منفردة أو مجموعة لتغطية كل جانب من جوانب أعمال المؤسسة، بدءًا من إعداد التقارير المالية إلى تتبع العملاء والشحنات.
ونظرًا إلى الإمكانات المتطورة لمنصة HANA، فإن العديد من وظائف المجموعة توفر المعارف التنبئية أو العمليات الآلية. تسمح هذه الإمكانات للمؤسسات باكتشاف معارف جديدة وإنشاء خارطة طريق دقيقة للغاية لتحقيق النجاح.
بالإضافة إلى أقسام الشركات الأساسية المغطاة، تقدم SAP حلولاً مخصصة مثل واجهات برمجة تطبيقات SAP5 لتمكين الموظفين من إدارة التطبيقات ومنصة SAP Business Technology6، وهي منصة قائمة على السحابة لتطوير التطبيقات والأتمتة والتكامل. تتضمن حالات الاستخدام الأساسية لبرنامج SAP S/4HANA وSAP Business Suite ما يلي:
يضمن قسم إدارة الأصول من SAP تشغيل كل قطعة من المعدات أو أصول الأعمال بأفضل أداء. تراقب المنصة الآلات والمعدات والبنية التحتية وتديرها لتحسين الأداء وتقليل فترة التعطل. تشمل المزايا الرئيسية الصيانة التنبئية لمنع تعطل المعدات وإدارة أوامر العمل. تتكامل هذه الوحدات مع وظائف SAP S/4HANA الأخرى مثل الشؤون المالية والمشتريات، ما يوفر رؤية موحدة للتأثير المالي لأصول الأعمال ويخفض تكاليف الصيانة.
تستخدم المؤسسات منصات الإدارة المالية في SAP S/4HANA لتبسيط عملياتها وإجراء التحليلات المتقدمة، ما يمنحها رؤية شاملة حول الوضع المالي للمؤسسة. توفر هذه المنصة مجموعة متنوعة من الوظائف بما في ذلك إدارة السيولة وإدارة المدفوعات المركزية وأدوات الامتثال وإعداد التقارير. تعمل هذه الوحدات المالية على قاعدة بيانات SAP HANA، وتساعد على تحسين صناعة القرار. توفر هذه الوحدات معارف في الوقت الفعلي حول الشؤون المالية للشركة وتُصدر توقعات شاملة.
توحد منصات الموارد البشرية الخاصة من SAP كل جانب تقريبًا من جوانب إدارة رأس المال البشري (HCR)، بدءًا من التوظيف وحتى مهام الموارد البشرية اليومية. ينظم هذا البرنامج الوظائف الأساسية مثل الوقت والحضور وكشوف المرتبات مع دعم بروتوكولات الخدمة الذاتية لتقليل أحمال التشغيل الإدارية. وباستخدام عمليات التكامل البرمجية مثل SAP SuccessFactors، يتمكن SAP S/4HANA من تخطيط القوى العاملة بشكل مخصص ويمكنه توفير معارف قائمة على البيانات حول كيفية جذب المواهب والحفاظ عليها بشكل أفضل. وباستخدام الأتمتة، يمكن أن يبسِّط عمليات التوظيف أو التأهيل.
لقد أتاحت قاعدة بيانات HANA من SAP، وقوتها الحاسوبية المتطورة، لوحدات التصنيع في SAP S/4HANA التكامل مع تقنيات إنترنت الأشياء. وهذا يعني أن مجالات الصناعات الثقيلة يمكنها تتبع المعدات والمواد في الوقت الفعلي لمنع حدوث مشكلات في الإنتاج. وباستخدام أدوات تخطيط متطلبات المواد (MRP) في SAP S/4HANA، يمكن للمؤسسات ضمان توافر المواد دائمًا عند الحاجة إليها. كما تدعم هذه الوحدات عمليات تكامل العمل7 وتخطيط الإنتاج، ما يحافظ على سير عملية التصنيع بسلاسة وفي الوقت المحدد.
يختص قسم التصميم والبحث والتطوير في SAP S / 4HANA بمتابعة دورات حياة المنتجات. بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات على الحفاظ على امتثالها للوائح الأمان والسلامة، يمكن لهذه الوحدات إدارة تغييرات المنتجات بفعالية وإنشاء فواتير المواد. تضمن أنظمة إدارة المستندات والأدوات التعاونية عبر الشركات بقاء المشروع منظمًا، ما يقلل من المدة اللازمة لطرح المنتجات في السوق.
وتشمل حلول SAP S/4HANA النظام البنائي الكامل للمبيعات، بدءًا من إدارة المبيعات المباشرة إلى تحليلات العملاء. تستخدم المؤسسات وظائف مبيعات SAP لإدارة الطلبات وتتبع الشحنات وفواتير السلع أو الخدمات. يمكن أن تساعد مزايا إدارة علاقات العملاء من SAP (SAP CRM) على جذب العملاء المحتملين وتتبع مدى رضا المستهلكين. توفر أدوات إعداد التقارير المتقدمة معارف حول الأداء وتتبع الاتجاهات الناشئة.
يوفر برنامج SAP S/4HANA العديد من الحلول الخاصة بالتوريد والمشتريات، بما في ذلك SAP Ariba للعقود وSAP Fieldglass لإدارة الموردين. تدير هذه الوحدات عمليات مثل شراء المواد الخام وإدارة الموردين والعقود والمشتريات التشغيلية. تتيح هذه المنصة إدارة جميع أنشطة المشتريات من مكان واحد.
باستخدام هذه المنصة، يمكن للمؤسسات التحكم في الإنفاق من خلال مقارنة العطاءات والمنح على الفور. وباستخدام رؤية S/4HANA حول الأداء والمشتريات، يمكن للمؤسسات توفير المواد بشكل أكثر إستراتيجية، واتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن البائعين والموردين.
بفضل أدوات إدارة سلسلة التوريد في SAP S/4HANA، يمكن للمؤسسات دمج عملياتها بشكل وثيق مع تقنية إنترنت الأشياء (IOT)، ما يسمح لها بمراقبة الأصول والمعدات بشكل دائم. وتتضمن هذه الحلول أدوات للإشراف على التخطيط المسبق للإنتاج والتخزين وإدارة المخزون وعمليات النقل.
ومن خلال المراقبة المستمرة لمستويات المخزون وتدفق المنتجات من الموردين إلى العملاء، يمكن للمؤسسات التي تستخدم سلسلة التوريد SAP S/4HANA تحسين توافر المخزون بشكل أكثر فعالية. وبالاستفادة من الوظائف التحليلية المتقدمة للبرنامج، يمكنها التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي لتقليل المخزون الفائض.
عند التفكير في استخدام SAP S/4HANA، من المهم التخطيط بعناية للعملية وتوضيح حالة العمل الخاصة بالمشروع، مع مراعاة الأهداف المحددة والموضحة للمؤسسة. يُعد النقل والتنظيم الدقيق للبيانات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المشروع. توجد العديد من خيارات نشر SAP S/4HANA، ولكل منها مزايا وعيوب محددة.
النشر على السحابة: أصدرت SAP برنامج S/4HANA كمنتج برمجيات كخدمة، ما يعني أن بنيته التحتية وصيانته تديرها SAP وسيُزود بأحدث الترقيات تلقائيًا. وهي متوفرة في الإصدارات الخاصة والعامة. توفر السحابة الخاصة وظائف SAP S/4HANA كاملة، وتُدار على شبكة خاصة خلف جدار حماية. توفر السحابة العامة الكفاءة وانخفاض التكلفة، والذي يوفره غالبًا مقدم الخدمة.
النشر في البيئات المحلية: يتوفر SAP S/4HANA في البيئات المحلية من خلال نموذج ترخيص تقليدي. ويدير عمليات النشر والصيانة موظفو تكنولوجيا المعلومات بالشركة، وتقع على عاتق العميل مسؤولية ترقية النظام بشكل دوري. وهو متوافق للغاية مع متطلبات الشركات الفردية الخاصة بتخزين البيانات وإدارتها.
النشر على السحابة الهجينة: باستخدام نموذج السحابة الهجينة، يمكن لعميل SAP استخدام كل من الحلول المحلية والسحابية. على سبيل المثال، قد تخزن الشركة التي تنشر نموذجًا هجينًا التطبيقات والبيانات الأساسية على أجهزة العميل مع الاستفادة من حلول SAP المختارة القائمة على السحابة.
نهج Greenfield: يُعد نهج Greenfield في الاستخدام فرصة لبداية جديدة. المؤسسات التي تتبع هذا النهج إما أنها لم تستخدم SAP ERC أبدًا أو أنها على استعداد لإعادة تصميم عمليات البيانات وسير العمل بالكامل. ويُعد هذا النهج بسيطًا نسبيًا، على الرغم من أن التسعير قد يكون أعلى في بعض الأحيان لأنه ينطوي على إعادة تصميم كامل لعمليات الشركة.
نهج Brownfield: يعمل نهج Brownfield، أو تحويل النظام، على ترقية نظام SAP البنائي الحالي إلى SAP S/4HANA. وهو النهج الأكثر جاذبية للمؤسسات المهتمة بالاستفادة من بعض الإمكانات الجديدة لبرنامج SAP S/4HANA، ولكنها غير مهتمة بتجديد سير العمل أو عمليات البيانات بالكامل.
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1 SAP S/4HANA، SAP Press
2 SAP Fiori، SAP
3 ما هو SAP HANA؟، SAP
4 نبذة تاريخية عن SAP S/4HANA، SAP Press
5 نظرة عامة حول SAP API Business Hub، SAP Blog، سبتمبر ٢٠٢٢
6 ما هي منصة SAP Business Technology؟، SAP
7 بيانات العمل الرئيسية، وثائق SAP