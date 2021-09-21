العلامات
أتمتة الأعمال أتمتة تكنولوجيا المعلومات

طرق مذهلة لاستخدام الأتمتة الآلية للعمليات في الرعاية الصحية

تاريخ النشر 21 سبتمبر 2021
متخصصون في الرعاية الصحية يستخدمون جهاز كمبيوتر محمولًا معًا على مكتب في العيادة.

قطاع الرعاية الصحية اليوم مثقل بالتكاليف المرتفعة والحجم الهائل للعمليات واللوائح الصارمة. هذه الضغوط قد تؤثِّر في جودة وسرعة تقديم الرعاية للمرضى.

يسعى القطاع إلى خفض التكاليف، لكنه يواجه في الوقت نفسه الحاجة المستمرة إلى تحسين تجربة المرضى والالتزام باللوائح التي غالبًا ما تتطلب أعمالًا ورقية وتقارير شاقة.

في مؤسسات الرعاية الصحية، يعتمد العديد من العمليات والقرارات المتكررة على توفُّر بيانات دقيقة. على سبيل المثال، تُعَد عمليات تسجيل المرضى والمتابعات والفوترة الطبية ومعالجة المطالبات وإعداد التقارير للأطباء وإدارة الوصفات الطبية من بين المهام المتكررة الشائعة في جميع مؤسسات الرعاية الصحية. وهذه من العوامل التي تهيئ البيئة المثالية لتطبيق أتمتة العمليات الآلية (RPA) بهدف زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين تجربة المرضى.

 

ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية (RPA)؟

أتمتة العمليات الآلية (RPA) هي تقنية أتمتة تستخدم البرمجيات لتقليد مهام الموظفين الخلفية، مثل استخراج البيانات وملء النماذج ونقل الملفات. تجمع هذه التقنية بين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتفاعلات مع واجهة المستخدم (UI) لتكامل وأداء المهام المتكررة بين تطبيقات المؤسسات والتطبيقات الإنتاجية. ومن خلال نشر البرامج النصية التي تُحاكي العمليات البشرية، تعمل أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تنفيذ المهام والأنشطة والمعاملات المختلفة بشكل ذاتي عبر أنظمة برمجية غير مرتبطة ببعضها.

قيمة أتمتة العمليات الآلية (RPA)

تعمل مؤسسات الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، دون أي تباطؤ. تؤدي المهام المرهقة والمعرضة للأخطاء إلى إبطاء العمليات، وتؤثِّر في كل شيء بدءًا من هيكل التكاليف ومرورًا بالامتثال ووصولًا إلى تجربة المرضى. يحقق برنامج RPA كفاءة عالية من خلال أتمتة المهام التي تحسِّن دقة البيانات والتقارير وتمكِّن من اتخاذ القرارات بسرعة أكبر. ويُترجم هذا إلى توفير في التكاليف، ويعني في النهاية أن الموارد يمكن توجيهها حيث تكون الحاجة إليها أكبر.

تعمل RPA على أتمتة المهام التي تستخدم البيانات المنظمة والمنطق، وغالبًا ما تعتمد على محرك قواعد الأعمال لأتمتة القرارات بناءً على القواعد والشروط المحددة مسبقًا. من الممكن أن تتعامل RPA مع مجموعات البيانات غير المنظمة أيضًا، لكن بشرط أن يقوم الروبوت أولًا باستخراج البيانات، ثم استخدام تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعرُّف البصري على الأحرف (OCR) لتحويلها إلى بيانات منظمة.

عند استخدام حل RPA مع الذكاء الاصطناعي (AI)، يتم إنشاء الأتمتة الذكية (IA) أو الأتمتة المعرفية، والتي تهدف إلى محاكاة قدرات وسلوكيات البشر بشكل قريب، غالبًا من خلال استخدام الروبوتات.

ما حالات الاستخدام في قطاع الرعاية الصحية التي يمكن تحسينها باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA)، وكيف؟

يشمل قطاع الرعاية الصحية العديد من التفاعلات الحساسة للغاية مع العملاء، لكنه يتضمن أيضًا العديد من المهام المتكررة والإدارية المستهلكة للوقت والتي لا تتطلب معرفة متخصصة. يمكن استخدام RPA لأتمتة المهام عبر المؤسسة بأكملها، بدءًا من مهام المكتب الأمامي إلى العمليات التشغيلية، ووصولًا إلى التفاعل مع المرضى ودفع الفواتير.

وفقًا لتقرير Gartner (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، من المتوقع أن يستثمر نصف مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في أتمتة العمليات الآلية (RPA) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتضيف Gartner: مقدِّمو الرعاية الصحية يجدون أنفسهم في عاصفة مثالية تتمثل في تقلص المدفوعات وتحسين النتائج وتعزيز تجربة المرضى وتقوية الاعتمادات المهنية. وأي تقنية يتم تنفيذها لمساعدة مقدِّمي الخدمات هؤلاء على تحسين تقديم الخدمات وتبسيط العمليات يجب أن تعمل أيضًا على تحسين التكاليف.

من بين التحديات في قطاع الرعاية الصحية التي يمكن التخفيف منها باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) ما يلي:

  • إدخال البيانات الإدارية: البيانات الإدارية هي واحدة فقط من بين العديد من أنواع البيانات التي يتم التعامل معها في بيئة الرعاية الصحية. غالبًا لا يتطلب إدخال البيانات الإدارية مهارات متخصصة، لكنه يُعَد مهمة متكررة للغاية. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعرُّف على الكلام، والتعرُّف على الصور، يمكن لتقنية RPA أخذ مدخلات البيانات من مصادر متعددة، قد يحتاج بعضها إلى تحويله إلى بيانات منظمة باستخدام الروبوتات. يجب بعد ذلك إدخال تلك البيانات في قاعدة بيانات أو مستودع آخر لاستخدامه من قِبل المؤسسة.
  • عملية رقمنة المستندات: يمكن لتقنية RPA استخدام المعالجة الذكية للمستندات (IDP) لإعداد المستندات وإدخالها -سواء أكانت سجلات صحية أم مطالبات تأمينية- إلى مستودع أكبر للتخزين أو للاستخدام لاحقًا.
  • إدارة وجدولة مواعيد المرضى: يمكن أن تستفيد جدولة وإدارة المواعيد من الأتمتة باستخدام روبوتات RPA وعمليات أخرى للتفاعل مع العملاء. من الممكن أيضًا جدولة المواعيد أو تعديلها أو إلغاؤها أو تحديثها حسب الحاجة أو الطلب.
  • الفوترة والمعالجة: غالبًا ما تكون عمليات الفوترة ومعالجة المطالبات متكررة للغاية. يمكن أتمتة هذه العمليات باستخدام RPA، حيث تتولى الروبوتات إدارة المطالبات، بما في ذلك الاستفسارات الأولية أو المتابعة.
  • إدارة السجلات: يخضع قطاع الرعاية الصحية لتنظيم صارم، ويتطلب بروتوكولات صارمة جدًا وتقارير تتعلق بسجلات المرضى والسجلات الطبية وغيرها من المعلومات الحساسة. يعتمد الامتثال التنظيمي على دقة البيانات واتساقها وحماية السجلات، وهو ما يمكن أن توفِّره تقنية RPA.
  • مكافحة العدوى: يمكن استخدام RPA لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية على تنفيذ بروتوكولات مكافحة العدوى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
    • إدارة مهام الفرز.
    • تتبُّع البروتوكولات والفحص، بما في ذلك الامتثال التنظيمي وبروتوكولات CDC.
    • إدارة المخزون وتدفق المرضى.
    • مراقبة خطط رعاية المرضى وتنبيه الطاقم الطبي استنادًا إلى حدود بيانات المرضى.
  • الاتصالات: في قطاع الرعاية الصحية، كما في أي صناعة أخرى، يمكن استخدام RPA لأتمتة الاتصالات مثل الرد على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني، والمكالمات الأولى لخدمة العملاء، واستفسارات الإداريين في الخط الأمامي، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمرضى والمورِّدين والموظفين.
  • خدمة العملاء والرعاية عن بُعد: يمكن استخدام RPA والروبوتات لأتمتة الأنشطة المتكررة في خدمة العملاء والرعاية عن بُعد، مع استخدام التعلم الآلي والأتمتة الذكية (IA) لتقديم إجابات متسقة وسريعة عن الأسئلة المتكررة. يمكن أيضًا استخدام RPA في متابعة الرعاية عن بُعد، وذلك من خلال اتباع قواعد الأعمال لتقديم اتصالات محددة في خطوات معينة في خطة رعاية المرضى.

فوائد أتمتة العمليات الآلية (RPA) في قطاع الرعاية الصحية

مع الضغوط المبذولة لخفض التكاليف وتسريع العمليات وتبسيط المهام وزيادة كفاءة عمليات الأعمال وتحسين تجربة المرضى، تصبح مؤسسات الرعاية الصحية في وضع يمكِّنها من الاستفادة الكبيرة من RPA.

يمكن لقادة الرعاية الصحية تنفيذ RPA للقيام بما يلي:

  • تقليل تكاليف إدارة الرعاية الصحية من خلال أتمتة المهام اليدوية المتكررة التي تستهلك الكثير من الوقت والموارد.
  • زيادة سرعة العمليات، مثل فرز الحالات، من خلال أتمتة المهام الروتينية.
  • تحسين دقة البيانات والمهام والتقارير في البيئات السريرية وغيرها من خلال تقليل الأخطاء البشرية، وضمان اتساق المهام والمخرجات، وتمكين المؤسسات من تطبيق أفضل الممارسات بنجاح.
  • زيادة إنتاجية العاملين في الرعاية الصحية من خلال أتمتة المهام التي لا تتطلب ذكاءً أو تفكيرًا بشريًا، ما يُتيح توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر تعقيدًا.
  • تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم رعاية أكثر اتساقًا نتيجة لاتخاذ قرارات أدق وتقليل التكاليف وزيادة الرؤية الشاملة لسجل المريض.

يتطلب تطبيق RPA بنجاح في قطاع الرعاية الصحية رؤية شاملة لتحديد المجالات التي يمكن أن توفِّر فيها الأتمتة فوائد، والموارد المتاحة لدعم العملية، وإذا ما كانت الشراكة يمكن أن تسرِّع التنفيذ من خلال المهارات أو الموارد.

حالة استخدام: تستخدم المستشفى تقنية RPA لتقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمليات وتحسين تجربة المرضى.

هناك العديد من الاستخدامات أتمتة العمليات الآلية (RPA) في قطاع الرعاية الصحية. ويُعَد التركيز على بعض المجالات التي قد تحقِّق مكاسب مالية نقطة انطلاق جيدة لأي مؤسسة.

لنلقِ نظرة على كيفية تطبيق أدوات RPA لتحسين كفاءة العمليات في المستشفى. لدى مستشفى س العام عمومًا الكثير من التكاليف الإدارية العامة، وتنسب 30% من هذه التكاليف إلى معالجة الأخطاء والتأخيرات في العمليات اليدوية. تحتاج المستشفى إلى تحسين التكاليف والموارد حتى تتمكن من التعامل مع زيادة عدد المرضى التي نَمَت بشكل كبير نتيجة تفشي كوفيد-19.

قيَّمت المستشفى عمليات أعمالها وحددت عدة عمليات تتسبب في تكاليف أكبر مقارنةً بالآخرين:

  • إذن التأمين المسبق
  • تقديرات التكلفة
  • التحقق من التأمين ورفض الاستحقاقات
  • إدارة المطالبات والحسابات المستحقة

تتضمن كلٌّ من هذه العمليات العديد من المهام اليدوية المستهلكة للوقت والتي تتطلب دقة لضمان جودة رعاية المرضى.

باستخدام RPA، يمكن لمستشفى س تقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية في كل عملية، ما يقلل بدوره من خطر الأخطاء البشرية ويزيد الدقة، وبالتالي يساهم في خفض التكاليف. تعاملت المستشفى مع كلٍّ من هذه العمليات باستخدام RPA لأتمتة المهام.

  • الإذن المسبق للتأمين: يتم استخدام تقنيات RPA والذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم ومتابعة طلبات الإذن المسبق للإجراءات، مع التواصل التلقائي مع المريض وجميع الأطراف المعنية، وغالبًا ما تتم جدولة الإجراء تلقائيًا. نظرًا لأن عمليات تقديم ترخيص التأمين تعتمد على البرمجة المناسبة، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي تحديد التناقضات الناتجة عن الأخطاء اليدوية، وأحيانًا حلها. يتم طلب الموافقة على تغطية الفحوصات الخاصة أو التفويض للعلاج إلكترونيًا، بما في ذلك تكلفة المريض، ويتم إرسال الرد عبر رسالة بريد إلكتروني تلقائية.
  • تقديرات التكاليف: يتم إعلام المرضى بتكلفة الإجراءات والعلاجات مقدَّمًا، كما تتم أتمتة خطط الدفع وجهود التحصيل أيضًا.
  • التحقق من التأمين والموافقة على الاستحقاقات أو رفضها: يتم استخدام تقنية RPA لمتابعة طلبات الموافقة للمرضى عند تحديد المواعيد أو حضورها أو إلغائها. يتم توليد المعلومات المتعلقة بتكلفة المريض والخصومات والتغطيات الأخرى تلقائيًا، لضمان رؤية مسبقة أفضل واتساق أكبر.
  • إدارة المطالبات والحسابات المستحقة: يتم استخدام RPA مع الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة سير عمل معالجة المطالبات. يشمل ذلك التواصل بشأن الرفض وإعادة التقديم، وكذلك التنبؤ بالإيرادات والتكاليف استنادًا إلى البيانات التاريخية. تتم أيضًا أتمتة تحصيل الإيرادات من خلال سير عمل يساعد على استرداد الأموال دون تدخل يدوي متكرر.

هذه مجرد بعض العمليات الإدارية في قطاع الرعاية الصحية التي تستفيد من استخدام RPA لتقليل التدخل اليدوي والمهام المتكررة والأخطاء البشرية، بما يؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف وتحسين رعاية المرضى وتجربتهم.

أتمتة العمليات الآلية (RPA) وIBM

لمعرفة المزيد، اطَّلِع على "أتمتة العمليات الآلية (RPA): دليل المشتري دون مبالغات"، وسجِّل للحصول على تجربة مجانية لبرنامج IBM® Robotic Process Automation.

مؤلف

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)

الموارد

تحويل مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على بعض الرؤى والإجراءات المحددة التي يمكن للرؤساء التنفيذيين استخدامها لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقه بشكل مسؤول عبر المؤسسة.
الضرورة الملحة لقابلية التشغيل المتبادل في مجال الرعاية الصحية

انظر كيف يتطلب جعل بيانات المرضى قابلة للمشاركة وآمنة طريقة جديدة للتفكير في أنظمة الرعاية الصحية.

كيف انضمت UHCW NHS Trust إلى IBM Consulting

اكتشف سبب انضمام UHCW NHS Trust إلى IBM Consulting وشركة Celonis SE، شريكة أعمال IBM، لاستخدام تقنية IBM watsonx.ai من أجل المساعدة في تقديم رعاية أكثر كفاءة للمرضى.

كيفية استخدام شركة Humana للذكاء الاصطناعي الحواري

استكشف كيفية قيام شركة Humana ببناء نظام محادثة صحية رقمية منتِجة لتقليل مكالمات ما قبل الخدمة المكلفة وتحسين تجربة المزوِّد مع الذكاء الاصطناعي.

اتخِذ الخطوة التالية

طوّر قطاع الرعاية الصحية باستخدام حلول IBM المتقدمة والمنصات الآمنة والأتمتة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 استكشف حلول الرعاية الصحية استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي