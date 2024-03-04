ما المقصود بالشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون؟

الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هو تحالف عالمي يتكون من المؤسسات المالية التي تعمل على إنشاء نهج متزامن لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) المرتبطة بقروضها واستثماراتها والإفصاح عنها.
وبوصفها كيانًا غير ربحي، تُقدِّم الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون للمؤسسات المالية إرشادات حول مبادرات استدامة الأعمال مثل
باتخاذ مثل هذه الإجراءات، تمتلك المؤسسات المالية القدرة على تمهيد الطريق نحو التمويل المستدام. كما يمكنهم الحصول على رؤية أكثر شمولاً لبصمات الكربون لمحافظهم من خلال اعتماد معيار المحاسبة عن الغازات الدفيئة التابع للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، وهو المعيار العالمي للمحاسبة والتقارير عن الغازات الدفيئة للقطاع المالي (المعيار).
تأسست الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون في عام 2015 من قِبل 14 مؤسسة مالية هولندية تحت قيادة بنك ASN. نشأت هذه المبادرة من تعهد أطلقته الحكومة الهولندية دعا البنوك إلى قيادة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بقروضها واستثماراتها والإفصاح عنها.
مع مرور الوقت، انضمت المزيد من المؤسسات المالية من هولندا سعيًا لتطوير منهجيات مفتوحة المصدر لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة لفئات الأصول المختلفة، بدءًا من الأسهم وحتى العقارات التجارية.
في عام 2018، توسعت الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتشمل أمريكا الشمالية. وبتوجيه من بنك Amalgamated، قامت 12 مؤسسة مالية أخرى بتكييف منهجيات محاسبة الغازات الدفيئة التابعة للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتناسب سوق أمريكا الشمالية.
في عام 2019، اعتمد 28 بنكًا من التحالف العالمي للبنوك القيمية (GABV) منهجية الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون للإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرار. بعد ذلك، انضمت بنوك ABN AMRO وTriodos Bank وASN Bank إلى بنك Amalgamated والتحالف العالمي للبنوك القيمية (GABV) لتحويل الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون إلى مبادرة عالمية.
إلى جانب ذلك، وبناءً على طلب البنوك والمستثمرين، وسَّعت الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون نطاق عملها لتشمل المزيد من جوانب القطاع المالي. منذ عام 2021، طورت الشراكة أساليب لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها لأنشطة أسواق رأس المال وقطاع التأمين.
اليوم، قامت أكثر من 400 مؤسسة مالية بمواءمة تقييم انبعاثات الغازات الدفيئة والإفصاح عنها وفق معايير المحاسبة الخاصة بالشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون.1
وفقًا للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، "تمثل البنوك معظم رؤوس الأموال المتاحة على مستوى العالم. منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ، استثمرت أكبر البنوك أكثر من 4.6 تريليونات دولار أمريكي في قطاع الوقود الأحفوري".2
لقد ثبت أن حرق الوقود الأحفوري يُطلق انبعاثات كربونية تُسرّع من تغير المناخ، ما يهدد صحة ورفاهية سكان العالم. يمكن للقطاع المالي أن يكون قدوة للقطاعات الأخرى من خلال إعطاء الأولوية للشفافية بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع أنشطته الاستثمارية، ما يحفّز على تحويل المساءلة عن الانبعاثات الكربونية إلى ممارسة شائعة في الأسواق.
ترتكز الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون حول الفريق الأساسي العالمي، وهو تجمع متنوع يضم 14 عضوًا يمثلون مختلف المناطق والمصادِقين على الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون. تعاونوا معًا من أجل وضع المعيار بهدف مواءمة محاسبة الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها.
يتألف المعيار من ثلاثة أجزاء: "أ" و"ب" و"ج". وقد تمت مراجعة كل جزء من قِبل بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG Protocol)، وهي منظمة تقدم إطارًا عالميًا لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها. تتوافق جميع الأجزاء مع متطلبات معيار سلسلة القيمة المؤسسية (النطاق 3) للمحاسبة وإعداد التقارير في إطار العمل، لأنشطة الاستثمار من الفئة 15.
يدعو أحدث إصدار من المعيار البنوك إلى تطبيق محاسبة الغازات الدفيئة على سبع فئات من الأصول: الأسهم المدرجة والسندات الخاصة بالشركة، والقروض التجارية والأسهم غير المدرجة، وتمويل المشاريع، والرهون العقارية، والعقارات التجارية، وقروض السيارات، والديون السيادية. يتيح قياس الانبعاثات الممولة للبنوك القيام بالإفصاحات المناخية الشفافة بشأن تعرضها لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالتحول المناخي، ووضع خط أساس للانبعاثات بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ..3
يؤدي سوق رأس المال داخل القطاع المالي دورًا مهمًا في تعزيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الكثير من الأنشطة التي تتسبب في انبعاث الغازات الدفيئة. توصي الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون بأنه "للمساعدة على الحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، يحتاج سوق رأس المال إلى إعادة توزيع كمية كبيرة من رأس المال نحو الشركات الخضراء والمستدامة." يوفر الجزء "ب" من المعيار آلية للمؤسسات المالية لتقديم شفافية بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بأنشطتها في تسهيل معاملات أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الأسهم والسندات.4
يمكن أن يؤدي قطاع التأمين (وإعادة التأمين) دورًا رئيسيًا في دعم مبادرات إزالة الكربون. يزداد الطلب من قطاع التأمين/إعادة التأمين والأطراف المعنية الأخرى على أدوات قياس انبعاثات الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها. يوفر الجزء "ج" من المعيار إرشادات حول قياس انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بقطاعين: الخطوط التجارية وخطوط السيارات الشخصية وإعداد التقارير عنها.5
من المتوقع إضافة المزيد من فئات الأصول ودراسات الحالة مع تطور الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون. فمن خلال اتباع إرشادات الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون بشأن الانبعاثات الممولة والميسّرة والمرتبطة بالتأمين، يمكن للمؤسسات المالية تقديم تقارير فعّالة للأطراف المعنية مثل مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)، إلى جانب الإسهام في صياغة السياسات والإستراتيجيات المناخية. قد تشجع هذه التقارير والشفافية المؤسسات المالية أيضًا على تطوير منتجات مالية جديدة للإسهام في دعم الانتقال نحو اقتصاد صافي الانبعاثات الصفري.
يتم تنفيذ معيار الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون في خمس مناطق: إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. ولكل منطقة فريق تنفيذ إقليمي خاص بها مع هيكل حوكمة شامل. يتلقى كل فريق أيضًا مساعدة فنية حتى يتمكن من تنفيذ المحاسبة وإعداد التقارير الخاصة بالغازات الدفيئة من دون أي تكلفة.
أشارت الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون إلى أنه مع ظهور المزيد من المقاييس والرؤى، سيتم استخدام الدروس المستفادة من التطبيق الإقليمي لتحسين المعيار وتعزيز مهمة التحالف، وهي تسهيل مواءمة القطاع المالي مع اتفاقية باريس للمناخ.
