ما المقصود بالشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون؟

تأسست الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون في عام 2015 من قِبل 14 مؤسسة مالية هولندية تحت قيادة بنك ASN. نشأت هذه المبادرة من تعهد أطلقته الحكومة الهولندية دعا البنوك إلى قيادة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بقروضها واستثماراتها والإفصاح عنها.

مع مرور الوقت، انضمت المزيد من المؤسسات المالية من هولندا سعيًا لتطوير منهجيات مفتوحة المصدر لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة لفئات الأصول المختلفة، بدءًا من الأسهم وحتى العقارات التجارية.

في عام 2018، توسعت الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتشمل أمريكا الشمالية. وبتوجيه من بنك Amalgamated، قامت 12 مؤسسة مالية أخرى بتكييف منهجيات محاسبة الغازات الدفيئة التابعة للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتناسب سوق أمريكا الشمالية.

في عام 2019، اعتمد 28 بنكًا من التحالف العالمي للبنوك القيمية (GABV) منهجية الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون للإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرار. بعد ذلك، انضمت بنوك ABN AMRO وTriodos Bank وASN Bank إلى بنك Amalgamated والتحالف العالمي للبنوك القيمية (GABV) لتحويل الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون إلى مبادرة عالمية.

إلى جانب ذلك، وبناءً على طلب البنوك والمستثمرين، وسَّعت الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون نطاق عملها لتشمل المزيد من جوانب القطاع المالي. منذ عام 2021، طورت الشراكة أساليب لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة وإعداد التقارير عنها لأنشطة أسواق رأس المال وقطاع التأمين.

اليوم، قامت أكثر من 400 مؤسسة مالية بمواءمة تقييم انبعاثات الغازات الدفيئة والإفصاح عنها وفق معايير المحاسبة الخاصة بالشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون.1