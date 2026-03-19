مقارنة بين PaaS وiPaaS

توفر حلول المنصة كخدمة بيئة تطوير شاملة تتيح للمطورين إمكانية تصميم ونشر تطبيقات البرمجيات لحالات الاستخدام الداخلية وحالات الاستخدام الموجهة للعملاء من دون الحاجة إلى صيانة البنية التحتية الأساسية. وبدلاً من ذلك، يدير مزود حلول PaaS الخوادم والشبكات ووحدات التخزين وعناصر تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتعلقة بالبرمجة على السحابة، ما يُمكِّن مبرمجي المؤسسات من التركيز فقط على تطوير التطبيقات.
أما منصة التكامل كخدمة، فهي طبقة التكامل التي تُمكِّن التطبيقات والأنظمة المختلفة من تبادل البيانات والوظائف عبر البيئات المحلية، و الهجينة ، و السحابة المتعددة . وغالبًا ما تتميز حلول iPaaS بوجود لوحة تحكم موحدة حيث يمكن للفرق من خلالها تصميم وتحسين سير العمل والأتمتة وعمليات تبادل البيانات. كما تتميز بأدوات إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات ، وضوابط الحوكمة والأمان، وإمكانات تحويل البيانات المتقدمة.
على الرغم من اختلافاتهما، فإن المنصة كخدمة ومنصة التكامل كخدمة هما جزء من التحول المتزايد نحو نشر تكنولوجيا المعلومات القائمة على الحوسبة السحابية . في الماضي، كانت المؤسسات تتعامل مع كل من تنسيق التكامل وتطوير التطبيقات محليًا، حيث تدير المؤسسة نفسها الخوادم وتخزين البيانات و أنظمة التشغيل والعناصر الأخرى. لكن هذا النهج يمكن أن يكون كثيف الموارد ومعقدًا من الناحية التشغيلية، خاصةً مع تبني المؤسسات للخدمات المصغرة، والحوسبة من دون خادم، و الحافة، و إنترنت الأشياء (IoT) ، وغيرها من أطر عمل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
ولمعالجة هذه المشكلة، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى حلول السحابة الأصلية والخدمة الذاتية التي تدعم التوسع على مستوى النظام ومرونة الفرق، ومن الأمثلة البارزة على ذلك PaaS وiPaaS. ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق المنصات "كخدمة" بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 27.8% حتى عام 2030، وفقًا لتقرير Grand View Research.
وبينما تختلف الأغراض والإمكانات الأساسية بين PaaS وiPaaS، إلا أنهما يتشاركان في بعض المزايا المتداخلة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي منصات PaaS على برمجيات وسيطة مدمجة (مثل قوائم انتظار الرسائل، و بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومزايا أتمتة سير العمل )، والتي يمكنها تحويل البيانات عبر بيئات تشغيل تطبيقات المنصة، وأنظمة التشغيل، وغيرها من عناصر التطوير المتباينة.
ومع ذلك، بينما ترتبط إمكانات تكامل PaaS تحديدًا ببيئة تطوير التطبيقات، إلا أن iPaaS لها نطاق أوسع، ما يسهل التكامل عبر منظومة المؤسسة الأوسع نطاقًا، بما في ذلك قواعد البيانات، ومصادر الأحداث، والأنظمة القديمة.
وعلى العكس، نظرًا إلى أن iPaaS تركز على ربط مصادر البيانات المختلفة، فإن مزايا التحليلات وتوفير الموارد والأمان المدمجة ترتبط تحديدًا بطبقة التكامل ولا يمكن أن تحل محل مجموعة أدوات PaaS التي تركز على المطورين.
باختصار، لا تُعد المنصة كخدمة ومنصة التكامل كخدمة حلين متنافسين: فالمؤسسات غالبًا ما تستخدمهما معًا أو مع الأنظمة التقليدية المحلية. ولفهم كيفية عملهم معًا بشكل أفضل، دعنا نلقِ نظرة فاحصة على كل حل بمزيد من التفصيل.
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توفر حلول PaaS بيئة قابلة للتوسع لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها، ما يوفر موارد التطوير حتى يتمكن المبرمجون من التركيز على تصميم منتجات جديدة ونشرها. وتتولى منصات PaaS تنفيذ المهام التي كانت تُسند عادةً إلى فريق إدارة الأنظمة الداخلي، بما في ذلك توفير الموارد وتوسيع نطاقها، وإدارة قواعد البيانات والتخزين، والأمان (بما في ذلك التشفير، وجدران الحماية، و الترخيص، والمصادقة).
غالبًا ما تتضمن حلول PaaS مجموعات تطوير برمجيات (SDKs) مدمجة، و واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأدوات تنسيق سير العمل، وإدارة قواعد البيانات، وأنظمة المراسلة القائمة على الأحداث. أما مزايا التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) فيمكنها أتمتة الاختبارات، والتحديثات، وطرح الإصدارات، ما يبسط عمليات النشر ويقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق. وبفضل استضافة الموارد على السحابة، يمكن لفرق DevOps الوصول إلى بيئات التطوير المشتركة من أي موقع. وأخيرًا، تُمكِّن أدوات إدارة دورة الحياة الفرق من مراقبة الخدمات وتحديثها وإيقافها بعد نشرها الأولي.
من حيث العمق والتعقيد التقني، تقع PaaS بين نظيرتيها الرئيسيتين في الحوسبة السحابية: البرمجيات كخدمة (SaaS) و البنية التحتية كخدمة (IaaS). تتطلب SaaS أقل قدر من العمل من جانب المستخدمين. فبعد الاشتراك، يمكنهم البدء على الفور في استخدام الخدمة، مع تولي مورد SaaS تنفيذ جميع تكوينات الواجهة الخلفية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ومن الأمثلة على تطبيقات SaaS: Salesforce وSlack وDropbox وAdobe Creative Cloud.
بدلاً من ذلك، تعمل البنية التحتية كخدمة على تحويل موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة افتراضيًا، حيث يوفر مزود الخدمة السحابية بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات خارج الموقع، بينما تتحكم المؤسسة المشتركة في كيفية نشر هذه الموارد وتكوينها وصيانتها. توفر المنصة كخدمة حلاً وسطًا، حيث تُمكِّن فرق DevOps من التحكم في بياناتهم وتطبيقاتهم الخاصة، بينما يتولى مورد السحابة مسؤولية إدارة البنية التحتية الأساسية. ويقدم بعض مزودي السحابة، مثل AWS وIBM، خدمات IaaS وPaaS، ما يُمكِّن العملاء من تحديد عمليات التطوير التي يرغبون في التحكم فيها وتلك التي يرغبون في تركها للمورد.
غالبًا ما تكون حلول PaaS مناسبة للمؤسسات التي تطور تطبيقات موجهة للعملاء، والتي قد يكون من الصعب نشرها وإدارتها يدويًا بسبب بنيتها المعقدة متعددة المستخدمين .
على سبيل المثال، قد تحتاج منصة البث إلى بناء وصيانة مجموعة من الخدمات الداخلية والخدمات الموجهة للمستخدمين، مثل محركات التوصية وأدوات إنشاء الترجمة وتحليلات المشاهدة وبوابات تسجيل الدخول. في السابق، كانت منصة البث تدير كل خدمة وتوسع نطاقها على حدة. أما باستخدام PaaS، فيمكن الوصول إلى الخدمات المدعومة وتكوينها من خلال بيئة تطوير موحدة يستضيفها المورد، ما يبسّط عمليات النشر ويوحد معايير الأمن والحوكمة.
لكن حلول PaaS ليست مثالية لكل حالات الاستخدام:
iPaaS هي مجموعة من الأدوات السحابية التي تُمكِّن الأنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات وغيرها من عناصر تكنولوجيا المعلومات ومصادر البيانات المختلفة من التواصل رغم اختلاف البُنى والبيئة. ويساعد هذا الحل على تحسين الاتصال، والقضاء على صوامع البيانات، وتبسيط تكامل عمليات الأعمال.
تقدم iPaaS إطار تكامل خفيف الوزن ومتكاملاً، حيث تحل محل (أو أحيانًا تعمل جنبًا إلى جنب مع) حلول التكامل التقليدية مثل البرمجيات الوسيطة المحلية وناقلات الخدمات المؤسسية (ESBs). وإلى جانب معالجة تعيين البيانات وتحويلها، توفر منصات iPaaS أدوات لإدارة واجهة برمجة التطبيقات وضوابط للوصول ولوحات معلومات قابلة للتخصيص، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال لوحة تحكم مركزية.
يمكن لحلول iPaaS أن تساعد على توسيع نطاق وظائف الأنظمة القديمة من خلال تمكينها من الاتصال (والعمل مع) تطبيقات السحابة الحديثة. كما أنها مناسبة جدًا للبُنى القائمة على الخدمات المصغرة، حيث تكون التطبيقات مترابطة بشكل مرن (مستقلة ومكتفية ذاتيًا)، ما يُمكِّن الفرق من تقديم وربط خدمات جديدة من دون تعطيل سير العمل الحالية.
وأخيرًا، يدعم الحل البنية المعتمدة على الأحداث (حيث تؤدي تغييرات الحالة المحددة سابقًا إلى تفعيل الأتمتة) و المزامنة (حيث يُجرى تحديث التطبيقات باستمرار ببيانات في الوقت الفعلي). وتساعد هذه المزايا المؤسسات على الحفاظ على رؤية موحدة ومحدَّثة لتدفقات البيانات والأداء.
تهدف العديد من حلول iPaaS إلى تبسيط تكامل التطبيقات باستخدام موصلات جاهزة وأدوات وقوالب تطوير منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية، ما يُمكِّن المطورين المواطنين من تصميم أو تكوين عمليات التكامل من دون أي خبرة برمجية. كما يمكن للمؤسسات استخدام منصات iPaaS لتصميم عمليات أتمتة متعددة الخطوات، ما يقلل من إدخال البيانات يدويًا ويتيح سير عمل قائمة على الوكلاء، حيث تنفذ روبوتات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الهويات غير البشرية (NHIs) الإجراءات نيابة عن البشر.
على سبيل المثال، قد ترغب مؤسسة في ربط منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، و التجارة الإلكترونية و تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) بحيث تنعكس بيانات العملاء والطلبات تلقائيًا في كل نظام. وبفضل iPaaS، يمكن للفرق تكوين كل عملية تكامل من خلال مكتبة موصلات أو زر مدمج في واجهة المنصة.
وعندما لا يكون هناك موصل جاهز متاح، يمكن لفرق التكامل بناء موصلاتهم الخاصة، حيث توفر المنصات المختلفة مستويات دعم متفاوتة للموصلات المخصصة. فعلى سبيل المثال، قد يتمكن المطورون المواطنون من استخدام أدوات المنصة عديمة التعليمات البرمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية لتصميم وبناء عمليات التكامل بأنفسهم، أو لإجراء بعض أعمال التكامل قبل تمريره إلى فريق التطوير. وقد تتطلب حالات تكامل أخرى موارد مطورين أكثر، حسب المنصة ومدى تعقيد عملية التكامل.
وتختلف الأسعار حسب المنصة، لكنها قد تعتمد على معدل الاستخدام (حجم استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) مثلاً)، أو على عدد نقاط النهاية أو الموصلات المدارة عبر iPaaS والتي تستخدمها المؤسسة.
ومع ذلك، تعاني حلول iPaaS من قيود ملحوظة:
|منصات التكامل كخدمة (iPaaS)
|المنصة كخدمة (PaaS)
|المستخدمون الأساسيون
|فرق تكامل الأنظمة (بما في ذلك متخصصو تكنولوجيا المعلومات والمطورون)؛ ومطورو عمليات التكامل من المواطنين
|فرق DevOps والمطورون المواطنون
|حالة الاستخدام الأساسية
|ربط مصادر البيانات والخدمات المختلفة عبر البيئات والبُنى
|توفير بيئة آمنة ومرنة للمطورين لتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها
|السمات الرئيسية
|موصلات جاهزة، وتنسيق واجهات برمجة التطبيقات (API)، ومحركات تحويل البيانات، ولوحة تحكم مركزية
|بنية تحتية سحابية، وسير عمل تطوير التطبيقات، وأتمتة التكامل المستمر/التسليم المستمر، وإدارة دورة حياة التطبيقات، وضوابط الأمان
|ما الذي تحل محله أو تعززه؟
|البرمجيات الوسيطة المحلية وناقلات الخدمة المؤسسية (على الرغم من أن هذه الأنظمة قد تُستخدم جنبًا إلى جنب مع iPaaS لدمج الأنظمة القديمة وأداء وظائف متخصصة أخرى)
|لم يعد مديرو الأنظمة مسؤولين عن إدارة البنية التحتية الأساسية؛ بل تحول تركيزهم إلى تمكين التطوير والأمن والامتثال وغيرها من المهام ذات القيمة العالية
|العمق التقني
|أدوات منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية تساعد المطورين المواطنين على إنشاء عمليات التكامل وإدارتها
|أتمتة مدمجة، لكن البرمجة لا تزال مطلوبة لتطوير التطبيقات وصيانتها
|التسعير
|على حسب معدل الاستخدام أو عدد نقاط النهاية أو الموصلات
|نماذج دفع حسب الاستخدام أو نماذج ثابتة ذات مستويات استخدام مختلفة
غالبًا ما تستخدم المؤسسات PaaS وiPaaS معًا—حيث تبسط PaaS تطوير التطبيقات والخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات، بينما تربط iPaaS الخدمات والوظائف الداخلية والخارجية بالمنظومة المؤسسية الأوسع. وبصفتهما حلولاً سحابية أصلية، يمكن أن تدعم PaaS وiPaaS إستراتيجيات التحول الرقمي ، التي تهدف إلى تحويل عمليات تكنولوجيا المعلومات افتراضيًا وتحديثها لتحسين مرونة المؤسسة وقابليتها للتوسع.
تُمكِّن هذه التقنيات الفرق من التركيز على تكوين وتحسين التطبيقات وعمليات التكامل بدلاً من تطويرها وإدارتها يدويًا. كما يمكن أن يساعد الجمع بين PaaS وiPaaS المؤسسات على الحفاظ على منطق التطبيقات ومنطق التكامل منفصلين ومنظمين بشكل جيد، ما يسهل توسيع النطاق وإضافة خدمات جديدة مع نمو المؤسسة.
في بعض الحالات، يمكن أن يعزز كل حل منهما الحاجة إلى الآخر. فعلى سبيل المثال، نظرًا إلى أن PaaS تسرع عمليات النشر، قد لا تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من تطوير عمليات تكامل مخصصة بسرعة كافية لمواكبة سرعة تطوير التطبيقات. ويمكن أن يؤدي هذا التفاوت إلى ظهور عوائق ومشكلات أمنية. وباستخدام كلا الحلين معًا، يمكن للفرق ربط التطبيقات المطورة في بيئة الإنتاج بسرعة بالخدمات ومصادر البيانات ذات الصلة، مثل أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية أو إدارة علاقات العملاء أو بحيرات البيانات، ما يقلل من المشكلات ويساعد على مزامنة الجداول الزمنية للتطوير.
يجمع بعض مزودي السحابة iPaaS وPaaS وغيرها من الإمكانات "كخدمة" معًا في منتج واحد، ما يُمكِّن المؤسسات من إضافة أو إزالة الخدمات حسب الحاجة. وبدلاً من ذلك، قد تشترك المؤسسات في مجموعة من الخدمات السحابية، أو تجمع بين iPaaS وPaaS مع أنظمة الإدارة التقليدية المستضافة من قِبل المؤسسة.
بالنسبة إلى بعض الشركات، يمكن أن يكون تصميم نموذج لغوي كبير (LLM) من الصفر مكلفًا للغاية، حيث يتطلب أجهزة متخصصة وإمكانية الوصول إلى أحدث مراكز البيانات. تمثل منصات الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS) حلاً بديلاً، حيث تتيح للمؤسسات إمكانية الدفع مقابل الوصول إلى النماذج اللغوية الكبرى المُدربة سابقًا والتي يوفرها مورد خارجي.
توفر العديد من منصات الذكاء الاصطناعي كخدمة خيارات تخصيص واسعة النطاق، ما يساعد المؤسسات على دمج البيانات الخاصة في مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرمجيات (SDK). وتُمكِّن حلول AIaaS المؤسسات من تصميم سير عمل قائمة على الوكلاء، حيث تنفذ الهويات غير البشرية الإجراءات وتتخذ القرارات بشكل مستقل، ما يبسط عمليات الأعمال.
توجد نسخة ناشئة، وهي AIPaaS، تشبه PaaS، لكنها مصممة خصوصًا لاستضافة النماذج اللغوية الكبرى والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (سواء كانت موجهة للعملاء أو للاستخدام الداخلي) طوال دورة حياتها. وغالبًا ما تتضمن حلول AIPaaS إمكانات AutoML ، التي تؤتمت جوانب تطوير ونشر التعلم الآلي، ما يُمكِّن المطورين المواطنين من تزويد تطبيقاتهم بسرعة بإمكانات الذكاء الاصطناعي.
يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي أيضًا فائدة حلول iPaaS. فيمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تدفقات البيانات، والتنبؤ بأخطاء التكامل، وأتمتة عمليات تسجيل التكامل وتوثيقه. ويمكن للنماذج اللغوية الكبرى تحسين دقة وعمق أدوات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية وعديمة التعليمات البرمجية، بينما تُمكِّن معالجة اللغة الطبيعية غير الخبراء من تصميم موصلات جديدة باستخدام أوامر نصية.
مع انتشار الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تتلاشى الفوارق بين نماذج الخدمة السحابية المختلفة، بما في ذلك iPaaS وPaaS، حيث يتعلم الوكلاء كيفية التنقل بسلاسة بين الأنظمة وعبر سير العمل الممتدة عبر عدة خدمات. ومع ذلك، يأتي تبني الذكاء الاصطناعي مصحوبًا بمخاطر إضافية تتعلق بالأمن والحوكمة والدقة. كما أن مشكلة "الصندوق الأسود"، حيث تعجز المؤسسات عن فهم كيفية توليد النماذج لاستجابات محددة، تستمر في تصعيب عملية استكشاف الأخطاء وحلها وتوجيه سلوك النماذج.
عند الاختيار بين PaaS وiPaaS—أو التفكير فيما إذا كان ينبغي تبني كلا النموذجين معًا—يمكن أن تبدأ المؤسسات بتقييم العوائق واحتياجات العمل الحالية. هل تواجه صعوبة في عدم التوافق والتباطؤ في أثناء تطوير التطبيقات وصيانتها (PaaS)—أم أنك تواجه صعوبة في الحفاظ على الروابط بين الخدمات المختلفة (iPaaS)؟
قد تكون PaaS مناسبة للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى بيئة مستقرة وموثوقة لتطوير التطبيقات وإدارتها. ويبرز ذلك بشكل خاص عندما تكون الخدمات موزعة عبر فرق وبيئات متعددة—أو عندما تشكل الخدمات الموجهة للعملاء جزءًا كبيرًا من نموذج أعمال المؤسسة. كما يمكن للمؤسسات استخدام حلول PaaS لتوسيع نطاق خدمتها وزيادة الإنتاجية من دون الحاجة إلى توسيع فرق DevOps الداخلية.
وبالمثل، تصبح iPaaS أكثر فائدة مع ازدياد تعقيد البُنى المؤسسية، حيث تعجز الموصلات المخصصة من نقطة إلى نقطة عن مواكبة سير العمل متعددة الخطوات وعمليات تحويل البيانات. كما يمكن للمؤسسات التي تعاني من صوامع البيانات أن تلجأ إلى iPaaS للمساعدة على الوصول إلى البيانات التي كانت محصورة سابقًا داخل الخدمات المعزولة.
قد تتغير الاحتياجات مع نمو المؤسسات وتطورها: فقد تبدأ المؤسسات الصغيرة بإدارة عمليات التكامل والتطبيقات محليًا قبل تبني الخدمات الخارجية مع ازدياد تعقيد الأنظمة.
قد تدير مؤسسات أخرى أنظمة تكامل وتطوير تطبيقات حديثة ومتطورة داخليًا، ما يجعل تبني iPaaS وPaaS أقل قيمة—وربما حتى يسبب تغييرًا في عمليات تكامل البيانات وتطوير التطبيقات الحالية. وأخيرًا، قد لا تستطيع المؤسسات في المجالات الخاضعة لتنظيم صارم، مثل الرعاية الصحية والقطاع المالي والحكومي، التخلي عن التحكم الدقيق في البنية التحتية للتكامل والتطوير بسبب مخاطر أمن البيانات والامتثال.
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