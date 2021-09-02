على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، حوّل عملاء البيع بالتجزئة تركيزهم من التسوق في المتاجر الفعلية إلى التسوق عبر الإنترنت، بما في ذلك التفاعل عبر الإنترنت مع تجار التجزئة المحليين. واجه تجار التجزئة حاجة ماسة إلى تغيير وضعهم التشغيلي وزيادة اعتمادهم على التجارة الإلكترونية والقدرات الرقمية. وجد تجار التجزئة الذين كانوا يتمتعون بتمكين رقمي عالٍ بالفعل أنفسهم في وضع جيد للغاية مقارنة بمن لم يكونوا على القدر نفسه من التقدم.
ومن المرجح أن تستمر أهمية التفاعل والمشاركة الرقمية التي ظهرت خلال الجائحة، بل وتزداد، مع عودة المتسوقين إلى المتاجر وتوقعهم لتجارب أكثر تخصيصًا يمكنهم دمجها بسهولة في روتينهم اليومي.
بينما تعمل مؤسسات البيع بالتجزئة على زيادة استجابتها لتغيرات الأعمال والسوق وتعزيز ابتكارها وتمايزها، تلعب المرونة في تطوير التطبيقات وإدارة البيانات دورًا مهمًا.
تعد إدارة البيانات المتعلقة بالعملاء والمنتجات والعمليات أمرًا أساسيًا لأعمال البيع بالتجزئة. وكلما زادت مرونة المؤسسة في إدارة هذه البيانات، زادت قدرتها على الاستجابة للتغيرات غير المتوقعة في البيئة.
في مجال أنظمة إدارة قواعد البيانات، تعد المرونة إحدى الميزات الرئيسية لقواعد بيانات NoSQL مقارنة بقواعد البيانات العلائقية. نظرًا إلى أن NoSQL لا تتطلب مخطط قاعدة بيانات محددًا سلفًا، فهي أكثر ملاءمة للبيئات سريعة التغير، ما يوفر لمطوري التطبيقات القدرة على تطوير نموذج البيانات بمرور الوقت مع تطور متطلبات التطبيق.
تقوم قواعد البيانات الموجهة نحو المستندات — وهي نوع محدد من قواعد بيانات NoSQL — بتخزين المعلومات بتنسيق مستند JSON حيث يكون كل مستند في حد ذاته بنية بيانات معقدة. يمكن أن تحتوي المستندات على بنى متداخلة لأنواع مختلفة من البيانات. يمكن لمستخدمي قاعدة البيانات الموجهة للمستندات الاستعلام عن هذه البنى لاسترداد المستندات أو تحديثها دون قفل قاعدة البيانات. ونظرًا إلى أن مطوري التطبيقات لا يتعين عليهم تحديد مخطط جامد والالتزام به عند استخدام قاعدة بيانات NoSQL الموجهة للمستندات، يمكنهم إجراء تغييرات على التطبيقات بطريقة أكثر مرونة. إن مرونة قواعد البيانات الموجهة للمستندات وقابليتها للتوسع تجعلها مناسبة لمجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك ما يلي:
أحد الأمثلة على قواعد البيانات الموجهة للمستندات هو Apache CouchDB. تقدم IBM خدمة Cloudant، وهي خدمة قاعدة بيانات كخدمة (DBaaS) تستند إلى CouchDB ومتوفرة على IBM Cloud.
نظرًا إلى أن IBM Cloudant تستند إلى CouchDB، يمكن للتطبيق استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ CouchDB مع قواعد البيانات الموجودة على IBM Cloud أو السحابات الأخرى أو البيئات المحلية أو على حافة الشبكة.
ويمكن للتطبيق الذي يستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ CouchDB أن يستفيد من IBM Cloudant ومن المثيلات الإضافية من CouchDB التي تعمل في مواقع أخرى لإنشاء حلول هجينة ومتعددة السحابات لقواعد البيانات الموجهة للمستندات.
بالإضافة إلى الفوائد المشتركة لقواعد البيانات الموجهة للمستندات الموضحة سابقًا، توفر CouchDB وIBM Cloudant إمكانية تكرار سهلة الاستخدام.
تُعد القدرة على تكرار البيانات بسهولة بين مثيلات قواعد البيانات في مواقع مختلفة واحدة من أهم الإمكانات التي يمكن أن توفرها قاعدة البيانات الموجهة للمستندات للعديد من التطبيقات، بما في ذلك تلك الموجودة في مجال البيع بالتجزئة.
على سبيل المثال، يمكن استخدام تكرار البيانات بين مثيلات Cloudant و/أو CouchDB لتمكين البيانات من التنقل بسهولة بين قاعدة بيانات مركزية وقواعد بيانات منفصلة في كل متجر تجزئة، وكذلك بين قاعدة البيانات في كل متجر وجميع أجهزة نقاط البيع (المحطة الطرفية، الجهاز اللوحي، الهاتف الذكي) داخل ذلك المتجر.
يمكن أيضًا استخدام التكرار بين قواعد بيانات CouchDB وCloudant المستضافة لنقل البيانات بين تطبيقات الهاتف المحمول والأكشاك وقاعدة بيانات مركزية واحدة.
ومن الاستخدامات القوية الأخرى لقدرات التكرار في CouchDB استخدامها كأساس للترحيل إلى بنية تحتية جديدة عند الحاجة. إن امتلاك قدرة تكرار موثوقة وسهلة الاستخدام يوفر مرونة تشغيلية ومالية لنقل قاعدة بيانات موجودة إلى مجموعة جديدة في مركز البيانات نفسه، أو إلى مركز بيانات جديد في مدينة مختلفة، أو من البيئة المحلية إلى خدمة سحابية، أو بين اثنين من مزودي الخدمات السحابية.
يجب على مطوري التطبيقات الذين يعملون على إنشاء قدرات جديدة ومحسّنة للتجارة الإلكترونية والمشاركة الرقمية مع العملاء أن يأخذوا بعين الاعتبار استخدام قاعدة بيانات NoSQL موجهة للمستندات حتى تكون هذه التطبيقات الجديدة سهلة التكيف مع التغييرات المستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة في بيئة البيع بالتجزئة.
