يغطي هذا المصطلح مجموعة واسعة من أدوات الإنتاج التي يستخدمها المصنع لتحويل الموارد الخام إلى منتجات نهائية.

تبدأ هذه الفئة بمعدات الإنتاج التقليدية المرتبطة عادةً بقطاع التصنيع، ومنها:

الآلات الثقيلة

روبوتات التجميع

آلات التحكم الرقمي الحاسوبي

أجهزة الليزر الصناعية

المعدات المحمولة

خطوط التجميع

السيور الناقلة

معدات الاختبار

مكونات الإنتاج الأصغر حجمًا (مثل التروس والمحامل)

ومع ذلك، تشمل الأصول المادية للمنشأة التصنيعية أيضًا أي منتجات ينتجها ذلك المصنع، ومنها:

المنتجات النهائية: المنتجات المكتملة الجاهزة للتوزيع والبيع.

الأعمال قيد التنفيذ: المنتجات غير المكتملة التي لا تزال تمر بمراحل دورة الإنتاج.

المواد الخام: الموارد الجاهزة لبدء عملية التصنيع.

تشمل فئة الأصول المادية أيضًا الأصول المرتبطة بصورة غير مباشرة بعملية التصنيع، ومنها: